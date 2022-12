Tar over for Isnes: – Noen må hoppe etter Wirkola, og jeg er glad det blir meg

Allerede dagen etter Jørgen Isnes ble ansatt i Strømsgodset, kunne Dagsavisen avsløre at hans tidligere assistent Johannes Moesgaard ville få jobben som hovedtrener. Det har tatt litt tid å få formalitetene på plass, men i dag har endelig klubben bekreftet ansettelsen på sine hjemmesider.

– Noen må hoppe etter Wirkola, og jeg er glad for at det blir meg. I dette tilfellet er det også virkelig som å hoppe etter Wirkola, på grunn av den enorme jobben Jørgen har gjort i KFUM, og jeg vil fortsette på det gode arbeidet vi har gjort sammen. Det blir en utfordring, men en spennende utfordring, som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Ligget i kortene lenge

At ansettelsen ikke kommer som noen stor overraskelse er hevet over enhver tvil. Faktisk har ansettelsen ligget i kortene i flere sesonger allerede.

– Det har vært en plan helt siden jeg kom til klubben at jeg skulle erstatte Jørgen. Helt fra de første samtalene var det klart at vi skulle bli så attraktive gjennom vår jobb i Kåffa at Jørgen skulle få et bedre tilbud, og jeg skulle tre inn som hans erstatter. Det har vært en klar og bevist strategi, som har gitt ekstra motivasjon i arbeidet. Og nå har vi fått det til begge to, så det er klart det er veldig kjekt for begge, forteller Moesgaard.

I likhet med Isnes, som i et intervju med Dagsavisen fredag snakker om hvorfor han nå endelig var klar til å ta steget opp i Eliteserien, har KFUMs nye hovedtrener vært gjennom en lignende reise.

– Hadde du spurt meg for noen år siden hadde jeg nok vært litt mer usikker, men nå følger jeg meg virkelig klar for å ta steget opp til å bli hovedtrener. Jeg har vært med på mange runder med gode trenere, i Kjetil Rekdal, Ronny Deila og nå sist Jørgen Isnes. Jeg kjenner klubben og spillerne, og har lært meg å kjenne OBOS-ligaen. Det betyr mye å vite hva man går til, og at klubben vet hvem jeg er og har trua på meg, sier Moesgaard.

Vil gjøre mindre justeringer

Duoen har jobbet tett sammen de siste par årene, og har en stor del av æren for at Kåffa har kommet så langt som de har gjort. Så like er de at både ansettelsen av Isnes i Godset og Moesgaard i Kåffa nå begge ble utsatt av at trenerne var i Syden på ferie før ansettelsene ble offisielt bekreftet.

– For å gjøre det bedre enn Wirkola, må det utvikles nye teknikker. Mye av det vi har gjort de siste årene har vi vært enige om, men så er det ting jeg ønsker å utvikle og forbedre. Det er småting i treningshverdagen jeg ønsker å endre for å utvikle individet enda mer, og spisse utviklingen til spillerne vi har her, sier Moesgaard.

Siden han også har vært en sentral brikke i trenerteamet på Ekeberg de siste årene, vil det ikke komme noen radikale endringer fra den strategien som er lagt.

– Det kan bli mindre justeringer rent taktisk, men vi har spilt med flere tallkombinasjoner og vært endringsdyktige i Kåffa til nå. Vi har alltid vært opptatt av å være nytenkende og oppdaterte, og det vil jeg fortsette med. Så vil jeg også selvsagt få en ny assistent på plass, og vi må diskutere hvordan vi ser på fotball, sier Moesgaard som opplyser om at ambisjonsnivået vil være det samme også i tiden som kommer.

– Vi skal være like gode på det vi har vært gode på, og fortsette å gjøre Kåffa til et attraktivt sted å spille fotball for spillere i Oslo og området rundt. Målet er at de største talentene skal velge Kåffa på vei mot toppen, og at vi skal hjelpe dem med sin utvikling, sier han og fortsetter:

Har samme ambisjonsnivået

– Det er en tøff reise opp til Eliteserien, da det er utrolig jevnt i OBOS-ligaen. Vi har pushet helt opp i taket der de siste årene, så jeg føler absolutt det er mulig å rykke opp med KFUM Oslo. Med den gjengen vi har, er det ingenting som ikke er mulig. Den prestasjonskulturen som er her i klubben er så god at det er der vi er nå. For oss gjeldet det å bygge videre, og få inn enkelte nye ting i treningshverdagen som gjør at vi kan spisse de litt ekstra, forteller Moesgaard.

Han legger heller ikke skjul på at det hadde vært kult og fått til den ene tingen Isnes ikke klarte, nemlig å sikre opprykket.

– Det hadde selvsagt vært utrolig kult, og jeg tror det bare hadde vært kjempegøy for oss begge å møtes i en kamp. Både for klubbene, men nok aller mest for Jørgen selv. Det er han som har vært på den lengste reisen her, men jeg kjente på mye av det samme da jeg forlot Vålerenga etter 14 år. Du kjenner det på kroppen, selv om det går fort å komme inn i en ny motivasjon og ny giv med gode mennesker rundt deg, forteller Moesgaard som har en klar og tydelig beskjed til sin gamle sjef.

– Jørgen kan jo være en hissigpropp på sidelinja der og har pådratt seg noen røde kort her og der, så vi vet hvilke knapper vi skal trykke på, sier Moesgaard og ler.

