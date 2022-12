Her er lista over Vålerengas kamper i 2023: – Blir bra kok i Bergen, Trondheim og Ålesund

Terminlista til Eliteserien er klar. Vålerengas A-lag for herrer har fått storkamp hjemme på arbeiderklassens internasjonale kampdag.

– Det blir veldig kule bortekamper, særlig de første der, sier VIF-klanens talsperson Jonas Nilseng Almås.

Vålerenga åpner borte mot Aalesund, og så følger bortekamper mot Brann og Rosenborg på rekke og rad.

– Jeg er litt overraska over at de har fått godkjennelse av politiet til å kjøre lørdagskamp både i Bergen og Trondheim. Det pleier jo å være upopulært på grunn av fare for bråk, sier Almås.

Han forventer et bortefølge på over 500 til alle de tre byene.

– Ålesund er jo litt som Molde i fjor, bare en litt finere by og mer overkommelig motstand, sportslig. I fjor var jo sesongen over til sommeren. Her er det i hvert fall lov å håpe at man får en brukbar start og henger med, sier han.

Tre storkamper på rad

Til høsten er det særlig en periode som peker seg ut for supportertalsmannen. Kamper mot Brann, Lillestrøm og Rosenborg kommer rett etter hverandre.

– Man kan fort gå fra helvete, ved å tape mot Brann, og rett til himmelen med seier på Åråsen, sier han.

Til gjengjeld får Vålerenga fire presumptivt overkommelige kamper mot enden av sesongen, med Sarpsborg, Stabæk, HamKam og Tromsø som de fire siste.

– Det er en fin avslutning. Da kan vi surfe inn til gullet med fire enkle til slutt, sier Almås.

– Men hva skjer med at en arbeiderklasseklubb skal spille årets viktigste kamp på 1. mai?

– Den visste jeg om på forhånd, faktisk. Vi regna med at det kunne komme noen reaksjoner på det. Og jeg kan jo skjønne det. Men man rekker toget, og man rekker litt Øst, og man rekker kamp. Jeg klager ikke, men så er ikke jeg en hyppig gjest i det toget likevel, dessverre, sier han.

– Det er kanskje tidlig å spå om sportslig opptur, men blir det en bra sesong supportermessig, tror du?

– Ja, det kan jeg faktisk garantere. Bortefølget har vært meget bra i år. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle fortsette, spesielt med dette oppsettet. De første bortekampene der er helt enorme. Det blir bra kok i Bergen, Trondheim og Ålesund rundt påska. Jeg tror vi runder fem hundre alle steder, minst, sier han.

Vålerengas kamper 2023

Runde Dato Hjemme Borte Klokkeslett 1 Mandag 10. april Aalesund Vålerenga 17.00 2 Søndag 16. april Vålerenga Sarpsborg 08 19.15 3 Lørdag 22. april Brann Vålerenga 18.00 4 Mandag 1. mai Vålerenga Lillestrøm 18.00 5 Lørdag 6. mai Rosenborg Vålerenga 18.00 6 Lørdag 13. mai Haugesund Vålerenga 19.15 7 Tirsdag 16. mai Vålerenga Hamkam 18.00 8 Mandag 29. mai Stabæk Vålerenga 17.00 9 Søndag 4. juni Vålerenga Bodø/Glimt 17.00 10 Søndag 11. juni Vålerenga Strømsgodset 17.00 11 Søndag 25. juni Sandefjord Vålerenga 17.00 12 Lørdag 1. juli Vålerenga Viking 18.00 13 Søndag 9. juli Tromsø Vålerenga 17.00 14 Lørdag 15. juli Vålerenga Molde 18.00 15 Søndag 23. juli Odd Vålerenga 17.00 16 Søndag 30. juli Vålerenga Sandefjord Ikke fastsatt 17 Søndag 6. august Strømsgodset Vålerenga Ikke fastsatt 18 Søndag 13. august Vålerenga Haugesund Ikke fastsatt 19 Søndag 20. august Molde Vålerenga Ikke fastsatt 20 Søndag 27. august Vålerenga Odd Ikke fastsatt 21 Søndag 3. september Viking Vålerenga Ikke fastsatt 22 Søndag 17. september Vålerenga Aalesund Ikke fastsatt 23 Søndag 24. september Bodø/Glimt Vålerenga Ikke fastsatt 24 Søndag 8. oktober Vålerenga Brann Ikke fastsatt 25 Søndag 22. oktober Lillestrøm Vålerenga Ikke fastsatt 26 Søndag 29. oktober Vålerenga Rosenborg Ikke fastsatt 27 Søndag 5. november Sarpsborg 08 Vålerenga Ikke fastsatt 28 Søndag 12. november Vålerenga Stabæk Ikke fastsatt 29 Søndag 26. november Hamkam Vålerenga Ikke fastsatt 30 Lørdag 2. desember Vålerenga Tromsø Ikke fastsatt

PS: Foreløpig er bare TV-kampene satt opp for de første 15. kampene. Dermed er alle kamper fra runde 16. og ut satt opp klokka 17 på søndag. Her vil det komme endringer.

PS2: Oppsettet for Toppserien blir klart i januar.

