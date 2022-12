Dette ønsker trenerne i Oslofotballen seg til sine klubber i julegave

I likhet med for alle andre nærmer det seg jul også for trenerne i Oslofotballen, og dette er det de ønsker seg for sine klubber i julepresang. VIF-trener Dag-Eilev Fagermo tilbringer sine førjulsdager på Intility.

– Jeg ønsker meg spennende nykommere, men det blir ingen slike julegaver nå, sa han til Dagsavisen timer før han satte kursen mot hjembygda utenfor Skien der han tar ansvaret for fiskemiddagen fredag, mens andre tar seg av ribba julaften og pinnekjøtt første juledag.

Selv er han ferdig med evalueringen av berg-og-dal-bane-sesongen 2022 og ser mot sesongen 2023 der VAR innføres i Eliteserien.

– Jeg ønsker meg bedre dommere, og jeg ønsker VAR velkommen fordi norsk fotball trenger det, sier han.

Ønsker mer respekt for kvinnefotballen

Hans kollega i trenerstolen hos VIF-damene, Nils Lexerød, har også et utviklingsønske til jul.

– Jeg ønsker meg aller mest at vi i 2023 skal ta ytterligere steg mot å respektere, anerkjenne og verdsette kvinnefotballen og den jobben disse jentene og kvinnene gjør hver eneste dag. Jeg ønsker at de får bedre fasiliteter å konkurrere på, en enda mer profesjonell hverdag, medieoppmerksomheten de fortjener, et godt VM og en god Toppseriesesong. I det hele tatt at hele norsk kvinnefotball løfter seg, sier Lexerød til Dagsavisen.

For sin egen klubb er han godt fornøyd med å ha fått inn spissen han ønsket seg, i Felicia Rogic.

– Vi søker så klart etter en erstatter for Dejana Stefanovic, og hvis vi får muligheten ønsker vi også å forsterke laget med ytterligere en spiller eller to på grunn av høstens tette kampprogram. Det var viktig for oss å få på plass en spiss som kan erstatte en korsbåndskadd Agnete Nielsen, og like viktig som å øke troppen er det å holde troppen skadefri, forteller Lexerød.

Vil beholde Melgård

I Lyn-land er man for damelagets skyld glad for å ha signert nye kontrakter med flere sentrale brikker denne førjulstiden, selv om Cathinka Tandberg gikk til Linköping.

– Vi har vært gjennom en prosess med spillerne vi har på utgående kontrakt, og nå har vi signert nye kontrakter med flere av dem, og jeg vet at vi er veldig nærme med de gjenværende. Så har vi følere ute for å signere nye spillere, men en av de store styrkene i vår stall er at flere spillere kan spille flere posisjoner. Derfor er det like viktig å videreutvikle det vi har, som å hente inn nye spillere, sier Lyn-trener Oddbjørn Sindland.

Han går også langt i å love at stortalentet Kamilla Melgård også blir å se i Lyn-drakt neste sesong.

– Kamilla har fortsatt å utvikle seg, og i år er det enda flere som har fått øynene opp for det som bor i henne. Når Kamilla gjør det såpass bra blir motstanderne mer obs på hennes kvaliteter, og det er et stort kompliment for den jobben hun har lagt ned. Kamilla er under kontrakt med Lyn, og skal spille for oss videre, sier Sindland.

Halvorsen ønsker seg to nye spillere

Tidligere i måneden fikk Lyn også en førjulsgave av Rødt og flere andre partier, som sikret en budsjettenighet om å utbedre Lyns hovedbane på Kringsjå. Det kommer både damelaget og herrelaget til gode gjennom bedre treningsfasiliteter neste år. Da også herrelaget skal trene mye på Kringsjå, i tillegg til på Nesøya.

– Situasjonen med banene på Kringsjå er litt håpløs, men vi kan ikke bruke energi på noe vi ikke får gjort noe med, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen som ønsker seg to nye spillere i julepresang.

– Nå har vi fått på plass alle vi ønsker å få med oss videre, og så jobber vi med å få inn noe nytt. Hvis du spør meg hva jeg ønsker meg til jul, har jeg lyst på en julepresang i form av to nye signeringer i boks før julaften. Vi jobber med forskjellige caser og håper å få det til, men om vi rekker det før jul er ikke sikkert, men det er i hvert fall det jeg ønsker meg, forteller Lyn-treneren.

Sender juleønsket sitt til værgudene

Trener Eivind Kampen i Lyns nye divisjonskollega Kjelsås har et juleønske som ikke går til julenissen, men til værgudene.

– Det er mye man kunne ønsket seg, men vi får være realistiske. Det viktigste for oss nå, er at det blir en mild vinter. Det ønsker vi oss, sier en munter Kampen til Dagsavisen.

Kampen ønsker å forsterke ytterligere før 2023-sesongen sparkes i gang. Denne uka kom hans gamle toppscorer, Jens Bonde Aslaksrud tilbake fra Ullern, mens Lars Brotangen og Runar Brenden har lagt opp og Yaw Paintsil har dratt til Tromsø.

– Siden de tre forsvinner, har det vært viktig å «resignere» Kirsebom, Gripsgård, Willumsen, Bjørnland og Abbas. Brotangen, Brenden og Paintsil har vært gode kulturbyggere i tillegg til det å være gode fotballspillere. De har vært viktige stemmer i garderoben. Da er det viktig å ha kontinuitet på dem som skal ta over rollene, påpeker Kampen.

– Det er mange unge som hadde bærende roller i år, og forventningene våre at de skal bli enda bedre. Men for at de skal bli bedre, må den gode treningskulturen opprettholdes, tilføyer han.

Villig til å droppe «Grevinnen og hovmesteren»

Grorud er nok en ny divisjonskollega for Kjelsås av året, og på Grorud Arctic Match medgir trener Jonas Rygg at han allerede har fått flere av sine juleønsker oppfylt allerede med spillerne de har hentet inn.

– Vi jobber kontinuerlig med spillerlogistikken, og vi er ikke ferdige. Det er fortsatt noen små brikker som må på plass og vi håper å kunne lande flere spillere innen januar er omme, sier Grorud-treneren til Dagsavisen.

Kanskje kan Grorud-fansen få et par spennende spillernyheter allerede før jul og nyttår, røper Rygg. Klubben ønsker stadig forsterkninger i midtbane- og frontleddet. Han legger til at eventuelle salg også vil kunne påvirke planene, men håper naturlig nok å beholde sine beste.

– Det er ikke veldig lenge til julaften, så vi får se om det skjer noe til da. Kanskje det heller må bli en nyttårsgave. Hvis ikke håper vi å få det til i januar. Men vi er aktive hele desember.

– Så du dropper eventuelt «Grevinnen og hovmesteren» til fordel for spillerforhandlinger?

– He-he. Hvis det kommer til dét, så ja.

Hektiske førjulsdager i Ullern

Akkurat som i denne sesongen, må Ullern holde seg for seg selv atskilt fra resten av Oslo-lagene i 2. divisjon. Det kunne kanskje vært julegaveønsket fra trener Stian Børven, men han tenker atskillig større enn som så.

– Vi ønsker oss en fredeligere verden, og så skal vi gjøre jobben som kreves for å være godt rustet til 2023 sesongen, sier den nye Ullern-treneren som forteller om hektiske første dager i ny jobb.

– De første ukene har vært travle. Det har blitt prioritert mye å bli kjent internt med spillere, alle rundt A-laget og klubben. Videre er jobben å sette en tropp for 2023. Det vil bli noen utskiftninger, men vi ønsker å beholde mange av de som har vert her i 2022. Prosessen med å komplimentere troppen er godt i gang og vi satser på å få landet det meste i løpet av januar, sier Børven som ønsker å få inn en keeper og en erstatter for Jens Bonde Aslaksrud som nylig dro hjem til Kjelsås.

Liten tro på julenissen i Skeid

I OBOS-ligaen har både KFUM Oslo og Johannes Moesgaard fått sitt største julegaveønske innfridd, da Moesgaard så sent som lille julaften ble bekreftet som ny hovedtrener.

– Vi kikker på angrepsspillere, selv om det ikke trenger å være en spiss. Vi satte vel scoringsrekord i år, uten å ha en spiss på banen i så mange av kampene, så det bekymrer jeg meg ikke for. Vi skal ha inn en forsvarsspiller i tillegg, og så avhenger det litt av hvorvidt vi mister noen av våre spillere som er mest attraktive. Gjør vi det, må vi på jobb, og der har vi allerede kandidater klare, forteller Moesgaard til Dagsavisen.

Over hos divisjonskollega Skeid derimot, har de ikke voldsomt tro på julegaver.

– Vi har en klar ambisjon om å ta ytterligere steg neste år, og tror vi må gjøre mye av den jobben selv. Vi tror ikke julenissen ordner det for oss dessverre, sier Skeid-trener Gard Holme og fortsetter:

– Skeid skal kjennetegnes av en positiv fotball, at vi skal ha de beste treningene, og at vi skal ha det sabla gøy sammen hver dag på veien. For å forsterke dette, starter vi blant annet med å trene mer på dagtid fra neste sesong. Vi har fått på plass et slagkraftig trenerteam med fem fulltidsansatte, vi styrker ungdomsarbeidet kraftig, og vi ønsker selvfølgelig noen forsterkninger på spillerfronten. En keeper og en angriper skal vi i hvert fall ha inn, også ser vi konstant etter folk som forsterker oss på alle plasser, opplyser Holme.

