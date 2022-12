Slik vurderer vi Vålerengas spillere etter endt 2022-sesong

Magnus Sjøeng – 5: Tok over som førstekeeper da Kjetil Haug ble solgt til Frankrike midtveis i sesongen, og viste at Gjermund Østbys keeperskole fortsatt holder mål. Slapp inn 19 mål på 17 kamper denne sesongen, men holdt også nullen i seks kamper. Gjorde få feil sin unge alder til tross, og har etablert seg som en stabil keeper som laget kan stole på i løpet av kort tid. Får trekk for utvisningen mot Glimt, som satte laget i trøbbel.

Simen Juklerød – 3: Startet lovende da han ble hentet tilbake fra utlandet i sommer, men som resten av laget dabbet det av ut over sesongen. Rakk å få med seg ni kamper etter overgangen fra Belgia, men fikk kun med seg en målgivende i 4-0-seieren mot Sandefjord. Anvendeligheten og rutinen blir forhåpentligvis et stort pluss i hans første hele sesong neste år.

Jonatan Tollås Nation – 4. Kapteinen leverte varierende prestasjoner i sin siste sesong, i likhet med mange av lagkameratene. Fikk flest kamper av midtstopperne, med 24 opptredener i avskjedssesongen, som ble preget av litt vel mange endringer i midtforsvaret gjennom sesongen. Tok tak i den dårlige perioden, og var en bauta da VIF var inne i sin seiersrekke. La opp etter sesongen, og vil bli savnet som en lederskikkelse på og utenfor banen.

[ Vålerenga-kapteinen setter punktum: – Et kjipt, men riktig valg ]

Stefan Strandberg – 4. Veldig bra i sine første kamper før skaden, og har virkelig vist hvor viktig han både er og kan bli for Vålerenga om han holder seg skadefri gjennom en hel sesong. En ledertype som kan ta over etter at Tollås Nation ga seg, men VIF er avhengig av at han tilbringer lite tid på sidelinjen.

Vegar Eggen Hedenstad – 4. Har gjort jobben sin på backen godt i sin debutsesong i Vålerenga. En av de mest brukte spillerne, og leverer sjelden en dårlig kamp. Jobber hardt og er solid defensivt. To mål og to målgivende er ok uttelling, selv om han selv nok hadde ønsket seg enda litt flere offensive bidrag.

Leonard Zuta – 3. Stødig, uten å briljere på venstrebacken. Har en god dødballfot, og gjør jobben sin greit nok defensivt. Har bidratt med to mål, men ingen målgivende, som er for lite. Mangelen på målpoeng bidro nok til at Juklerød ble hentet inn, og kan få mindre spilletid neste sesong om Christian Borchgrevink også blir klar.

[ Borchgrevink: – Det er ikke en tanke i mitt hode om at dette skal være karrieretruende ]

Brynjar Bjarnason – 2. Fikk mye tillit i starten, da han skulle være Jonatan Tollås Nations nye makker og Ivan Näsbergs konkurrent, men etter en rekke begredelige forestillinger som kulminerte med 0-4 tapet for Rosenborg ble han benket i lang tid. Tok seg litt opp da han fikk mer spilletid mot slutten av sesongen, men alt i alt en skuffelse etter overgangen fra italiensk fotball.

Fredrik Oldrup Jensen – 3. Spilte mest av alle forrige sesong, men ble som ventet utkonkurrert av Odin Thiago Holm i ankerrollen på midten denne sesongen. Ble derfor brukt som midtstopper i store perioder, i en rolle han klarte seg nokså greit. Litt til og fra med spilletid og spill i ulike posisjoner har ført til at Oldrup Jensen ikke har vært på sitt beste i 2022.

Henrik Bjørdal – 3. Har ikke klart å gjenskape magien fra høsten da han kom fra Belgia, da han bidro med masse målpoeng. Denne sesongen har han heller ikke vært like stødig som forrige sesong i prestasjonene, som har svingt langt mer enn vi er vant med fra Bjørdals side. Mangler i år også målpoengene, som resten av lagkameratene på midten, og det må være lov å forvente mer fra sunnmøringen neste sesong.

[ Peker på det Vålerenga mangler: – I mine øyne er det nummer én ]

Odin Thiago Holm – 4. En veldig varierende sesong gjør at vi plasserer han på en svak firer. Har et enormt toppnivå, noen han viste for VIF i en håndfull kamper også denne sesongen, og er blant seriens aller beste når han er på topp. Har igjen slitt med skader, og av ulike årsaker slitt med å opprettholde det høye nivået. Falt helt gjennom på tampen av sesongen, og må jobbe med stabiliteten.

Magnus Bech Riisnæs – 3. Har spilt i nesten halvparten av kampene i årets sesong, men er likevel vanskelig å vurdere. Det har nemlig bare blitt 163 minutter fordelt på 14 kamper, og med det har han ikke klart å sette sitt preg med bare noen få minutter her og der. Ble spådd sitt VIF-gjennombrudd av ungguttene på treningsleir i Portugal før 2022-sesongen, men det virkelige gjennombruddet har latt vente på seg. En av spillerne Dag-Eilev Fagermo har stor tro på i 2023.

Petter Strand – 5. En skikkelig grovarbeider, som har spilt seg inn i supporternes hjerter. Har vært verdifull med sin allsidighet, og har spilt det meste for Vålerenga i år. Blitt brukt i de fleste posisjonene på midten, og vikariert på backen. Har levert en stødig og god sesong, der han jobber og sliter, er viktig i det høye presset og har levert fem målgivende.. Men som trener Fagermo sier – scoringene mangler. Blant Vålerengas beste i år.

[ Høgmo-tur og to Spania-opphold – slik blir Vålerenga-vinteren ]

Torgeir Børven – 4. Kom inn i sommer, som en erstatter for Vidar Örn Kjartansson. Kjenner Fagermo og systemet godt, og er en spiller som har et annet ferdighetsregister enn konkurrentene på spissplass. Det har vært viktig for Vålerenga, og fem mål og tre målgivende på tretten seriekamper er ok. Selv om han har en tendens til å bli mer usynlig når VIF gjør det dårlig, har han vist at måltyv-genet fortsatt er der.

Osame Sahraoui – 4. I likhet med Odin Thiago Holm vanskelig å vurdere på grunn av svært varierende prestasjoner. Det gikk hele 15 serierunder før han fikk årets første scoring, og det er for lenge for en så viktig offensiv spiller. God i VIFs beste periode, men klarer ikke løfte laget når VIF sliter. Lukter på treeren, men den strålende prestasjonen hjemme mot LSK gjør at vi vipper han opp på en svak firer.

Amor Layouni – 4. Da Vålerenga var inne i sin gode periode, var lynvingen veldig god. Hadde han holdt det nivået gjennom sesongen, hadde han vært klink som Vålerengas beste i år. På sitt beste veldig god til å utfordre og gå direkte på backene, og har blitt bedre defensivt enn når han kom. Var en av dem som prøvde å ta tak da det buttet imot, selv om han tidvis selv også var svak i de dårlige periodene.

Henrik Udahl – 3. Fikk en liten renesanse da Kjartansson ble solgt, og satte litt tonen med jobben han gjør på topp. Men årets sesong har egentlig vært mye av det samme som alltid fra Udahl. Han jobber hardt, men scorer ikke nok mål. Fire seriemål ble det totalt, der to av dem kom i samme kamp, på 23 kamper. Det er ikke et tall måltyven vil være fornøyd med. Får ikke mye tillit av Fagermo, og ble torsdag solgt til HamKam.

[ Udahl forlater VIF for eliteserierival: – Vil savne å score foran Østblokka ]

Tobias Christensen – 4. Tok vare på sjansen da Henrik Bjørdal var ute med skade, og leverte mange gode prestasjoner gjennom store deler av sesongen. To seriemål og fem målgivende er bedring fra i fjor, og Christensen er blant dem som har hevet seg mest fra fjoråret. Lot seg ikke affisere av IFK Göteborg-forhandlingene som ikke førte fram i sommer, og har vært en av VIFs bedre. Lukter på femmeren.

Seedy Jatta – 2. Nok en mellomsesong for Jatta, som har vært involvert i over 20 kamper. Bare tre av dem har kommet fra start, og totalt har det bare blitt 535 minutter. Har fått sine sjanser, men uten å imponere. Har god fysikk, men har ikke klart å være giftig verken som servitør eller målscorer. Bare ett målpoeng er for lite.

Jacob Dicko Eng – 4. Har fått sitt gjennombrudd i Vålerenga-drakten, med fire mål og fire målgivende i serien denne sesongen. Briljerte på rekruttlaget, og tok etter hvert med seg den gode formen inn på A-laget. Litt varierende til tider, men veldig god i VIFs gode periode på motsatt kant av Amor Layouni. Har vist fram egenskaper som tyder på at han kan kjempe seg til fast plass i 2023.

Aron Dønnum – 1. Elleve kamper, to mål og ingen målgivende ble fasit for hjemvendte Dønnum. Får eneren på grunn av de enorme forventningene, og hypen rundt hans hjemkomst. Så ikke ut som seg selv. Virket sliten, noe også Fagermo poengterte. I etterpåklokskapens lys virker det som en feilvurdering at Dønnum ble hentet tilbake.

[ Fagermo om VIF-sesongen: – Total mangel på kontinuitet ]

Vidar Örn Kjartansson – 2. Scoret fire mål før exiten i sommer, og viste at han fortsatt er en god målscorer. Men utenom scoringene, maktet ikke islendingen å bidra med mye i banespillet. Til det beste for begge parter at han dro videre.

Kjetil Haug – 4. Holdt nullen bare én gang før overgangen til fransk fotball, men var likevel en av Vålerengas beste i den dårlige sesonginnledningen.

Ivan Näsberg – 3. Spilte bare første halvdel av sesongen, da VIF slet. Var solid i perioder, men hadde også sine svakere kamper. Briljerte ikke like mye med pasningsfoten som tidligere, men noterte seg for ett mål og målgivende. Nektet å spille sin siste kamp før overgangen til Hellas

Taofeek Ismaheel – 1. Ni kamper, ingen mål eller målgivende. Kom på lån med store forventninger i forkant av overgangen fra Fredrikstad til fransk fotball. Den dribleglade kantspilleren viste små glimt av hva som bor i han, men falt gjennom på Valle.

Spillere som Sondre Rossbach, Mathias Emilsen, Jones El-Abdellaoui, Aleksander Hammer Kjelsen har ikke spilt nok til å bli vurdert.

Betingelse for å få karakter: 5 kamper

[ Slik blir 2023-oppkjøringen for oslolagene ]

---

Dette er VIF-børsen

Gjennom sesongen har Dagsavisens journalister satt børs etter hver kamp. Karakterskalaen her er 1-10, og du må ha fått karakter (spilt over 30 minutter) i minst fem kamper. Slik ble Dagsavisens børs seende ut etter årets sesong. (Snitt i parantes)

1) Amor Layouni (5,88)

2) Magnus Sjøeng (5,73)

3) Henrik Udahl (5,55)

4) Stefan Strandberg (5,40)

5) Tobias Christensen (5,38)

6) Jonatan Tollås Nation (5,28)

7) Osame Sahraoui (5,14)

8) Petter Strand (5,12)

9) Kjetil Haug (5,00)

10) Vegar Eggen Hedenstad (4,96)

11) Ivan Näsberg (4,88)

12) Jacob Dicko Eng (4,87)

13) Odin Thiago Holm (4,86)

14) Leonard Zuta (4,79)

15) Taofeek Ismaheel (4,71)

16) Henrik Bjørdal (4,66)

17) Fredrik Oldrup Jensen (4,59)

18) Brynjar Bjarnason (4,46)

19) Torgeir Børven (4,18)

20) Simen Juklerød (4,12)

20) Seedy Jatta (4,12)

22) Vidar Örn Kjartansson (3,88)

23) Aron Dønnum (3,80).

---