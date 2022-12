Udahl forlater VIF for eliteserierival: – Vil savne å score foran Østblokka

På desembers første dag ble Udahl nemlig presentert som ny HamKam-spiller, etter å ha signert en kontrakt som strekker seg ut 2026-sesongen.

– Grunnen til at jeg tar dette valget nå er fordi jeg var forespeilet samme rolle også i 2023. Tre år på benken i den alderen jeg er i er nesten kroken på døra for egen utvikling, sier han til Vålerengas hjemmesider.

Vålerenga henta Udahl fra Åsane i forkant av 2021-sesongen, etter at han ble toppscorer i Obos-ligaen sesongen før. Totalt ble det 54 kamper og 14 scoringer for A-laget til Vålerenga, før han nå drar videre.

– Jeg er veldig takknemlig for de to årene jeg har hatt. Det har vært en drøm å spille for Vålerenga i samtlige kamper. Jeg får gåsehud av å tenke på det forholdet jeg fikk til supporterne, og sitter igjen med scoringa mot Lillestrøm som det aller største høydepunktet, sier Udahl.

Han har slitt med spilletiden under Dag-Eilev Fagermo, som først har prioritert Vidar Örn Kjartansson og nå sist Torgeir Børven.

– Henrik er en fantastisk gutt som jeg unner alt godt. Han har tatt steg siden han kom til Vålerenga, men i den alderen han er i trenger han å få spille enda mer, og da gjerne i tospann med en spiss til. Det tror jeg han vil få gode muligheter til i HamKam, sier Dag-Eilev Fagermo til klubbens hjemmesider.

[ Borchgrevink: – Det er ikke en tanke i mitt hode om at dette skal være karrieretruende ]