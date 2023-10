Centrum scoret dobbelt så mange som Oppsal: – Vi tråkket ordentlig på gasspedalen

OPPSAL ARENA (Dagsavisen): Centrum vant overlegent over Oppsal – scoret dobbelt så mange poeng som Oslo-rivalen og befestet seg som et av topplagene i ligaen med lagets femte seier for sesongen.

Etter en tidlig 25-13-ledelse til Centrum, hentet Oppsal nesten hele forspranget noen minutter ut i 2. periode på 24-29. Så scoret Centrum 18 poeng på rad, og da var kampen avgjort. Til slutt endte det 110-55.

– Jeg sa til gutta at hvis vi møter opp og gjør det vi skal, kommer vi til å slå de klart. Det synes jeg vi gjorde utover. Vi tråkket ordentlig på gasspedalen. Vi har snakket mye om at vi har et dypt lag med mange spillere. Det reflekterer seg i troppen, med mange som bidrar, sier Centrum-trener Inge-Aleksander Kristiansen.

Bestemann – igjen

Nok en gang ble Johan Flaa lagets toppscorer. Han hadde 24 poeng.

– Johan spilte bra fra start, hadde god energi og var aggressiv og tok ballen bra til kurven. En god gjennomført kamp, sier Ulrik Stranger-Johannessen, som selv bidro med åtte raske poeng i slutten av andre periode og endte på elleve.

Om Stranger-Johannessen sier Flaa:

– Det var på tide. Han har spilt to gode kamper på rad nå. Han gir oss mange gode valg og god flyt, noe vi trenger.

I ryggen på Frøya

Nok en Centrum-seier gjør at det kun er Frøya som er bedre i BLNO etter en drøy måned. Bergenslaget leder med seks seire og ett tap, hvor den ene seieren kom søndag mot nettopp Centrum.

– Jeg er ganske fornøyd med progresjonen vår på det vi gjør. De to vi har tapt har vært mot Frøya og Nidaros, som begge har vært gode så langt. Vi må bare fortsette å bygge på, så blir dette bra, sier Kristiansen.

– Vi har startet bra. Vi har skutt bra og har det gøy sammen som et lag, sier Stranger-Johannessen.

Dårlig Oppsal-start

Oppsal ledet tidlig 4-0, men deres importspiller Isaiah Alonzo hadde tre feil allerede etter fire minutter, som gjorde ting svært for Oppsal.

Allerede etter sju minutter sto det 17-8 til Centrum, som utnyttet feiltrøbbelet til Alonzo. Det gjorde at en rasende Jarl Jespersen tok timeout.

Det første som skjedde etter var at Oppsal mistet ballen og Centrum satte en trepoenger, så man kan ikke si at timeouten fungerte så alt for bra for Oppsal sin del. Etter ti minutter sto det 25-13 i favør Centrum.

[ Seriestart basket: Oppsal vil bevise at de hører hjemme i BLNO ]

18 strake Centrum-poeng

Oppsal var mer med i starten av den andre perioden og hadde knappet innpå fire poeng, til 21-29, etter tre minutters spill av perioden. Da var det Centrum som tok timeout.

Hjemmelaget fortsatte det gode spillet og var fem poeng bak (24-29) minuttet etter timeouten – og hadde muligheten til å kutte det ned til to, men Tomas Ceesay bommet trepoengeren. Så skrudde Centrum opp tre hakk, scoret seks poeng på rad og var opp 35-24 da Oppsal tok timeout.

Det hjalp ikke – Centrum scoret 12 strake poeng etter timeouten og ledet helt plutselig 47-24 før Oppsal scoret igjen. Til pause sto var Centrum foran med 31 poeng (59-28), etter 19 poeng fra Johan Flaa og åtte poeng på to og et halvt minutt fra Ulrik Stranger-Johannessen.

Plankekjøring i 2. omgang

Oppsal øynet et bittelite comeback da de fem poeng på rad til 39-67, men igjen skrudde Centrum om. De scoret 12 av de neste 14 poengene og ledet med 38 poeng, 79-41, da Oppsal tok en ny timeout.

De fremmøtte i Oppsal Arena ble vitne til stor klasseforskjell på lagene utover i 2. omgang. Det sto 89-43 etter 30 av 40 minutter og det endte 110-55.

Centrum møter Gimle borte lørdag, mens Oppsal får besøk av Frøya søndag.

---

Kampfakta

BLNO, grunnserien

Oppsal-Centrum 55-110 (13-25, 15-34, 15-30, 12-21)

Oppsal Arena, 100 tilskuere

Toppscorer Oppsal: Isaiah Alonzo, 14 poeng

Toppscorer Centrum: Johan Flaa, 24 poeng

---