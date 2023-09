Seriestart basket: Oppsal vil bevise at de hører hjemme i BLNO

Etter en imponerende kvalifisering til BLNO i mars 2022 rykket Oppsal Tigers opp fra 1. divisjon til BLNO. Mange var usikre på hva de fikk av tigrene fra Oppsal, og etter en blytung start på sesongen (56-97 for Frøya og 50–93 for Fyllingen i åpningshelgen), løftet laget seg markant utover i sesongen:

I femte kamp kom den første triumfen med 79–64 over Ammerud. To kamper senere slo de Asker 82-77, før de i kampen etter fikk revansje mot Fyllingen med 78–75. Senere i sesongen ble det også seire over Nidaros Jets (tre ganger), Tromsø og Centrum.

Hadde 14 debutanter

Laget endte på 9. plass med åtte seire og 22 tap. Det betydde fornyet tillit i ligaen og ingen kvalik for å holde seg på øverste nivå, som Asker og Nidaros Jets måtte.

– Jeg er både fornøyd og skuffet over forrige sesong. Som nyopprykket følte jeg vi beviste mange feil ved å beholde plassen, og vi spilte mange gode kamper. Samtidig taper vi to av tre mot både Asker, Ammerud og Centrum. Toppnivået vårt var veldig høyt, men bunnivået vårt ganske lavt også. Alt i alt er jeg fornøyd – vi debuterer i ligaen og holder plassen med 14 debutanter, sier trener Jarl Kristian Jespersen.

– Jeg må si meg fornøyd med plasseringen i forhold til at vi slapp kvaliken. Vi var jo stemplet som underdogs og som et lag som tilhørte i 1. divisjon, og det stempelet føler jeg at vi fikk fjernet, sier en av lagets beste i Thomas Ble.

[ Husker dere denne, Oppsal? ]

Hyller amerikaner

Ble mener likevel at Oppsal brukte for lang tid på å finne hverandre som et lag. Derfor var det litt bittert at de endte opp med så mange tap, for de hadde et bra lag, som han sier selv, og trekker spesielt fram én spiller – amerikanske Jacob Tryon, som snittet på 18,7 poeng (58 prosent fra gulvet og 41 prosent fra trepoengeren), samt 10,4 returer og 3 blokkerte skudd – flest av alle i ligaen.

– Bedre import skal man lete lenge etter, spesielt med det budsjettet Oppsal sto med i starten av sesongen! Når han ble komfortabel og vi andre var på, så viste vi at vi kunne konkurrere med alle. Med alderen har jeg lært å sette pris på de gode stundene man få ha på banen og i fjor hadde vi mange. Vi ble veldig sammensveiset og det var vemodig da sesongen var over. Sånn det skal være, sier han entusiastisk.

[ Det sureste Oppsal-tapet ]

Flere endringer

Foran den kommende sesongen har Oppsal mistet importspillerne Jacob Tryon og Jacquez Henderson, samt en av de beste unggutta sist sesong i Etienne Aspevik. Isac Angelsen og Jørgen Haakonsen har også forsvunnet ut. Inn har Isaiah Alonzo fra Colorado Christian University, Denver kommet som hovedattraksjonen.

– Vi kommer til å savne spesielt Jacob og Etienne. Etienne var den beste unggutten sist sesong, synes jeg. Det er to tomrom som må fylles. Til gjengjeld har vi en gjeng med sultne, unge spillere. Mange kommer inn til sesongen med mye høyere selvtillit og ett år med BLNO-spill i banken. Kjernen fra sist sesong er fortsatt med, pluss noen nye hoder som holder nivå. Selv om det er store sko å fylle, virker vår nye import Isaiah veldig bra. Han har et godt repertoar rundt kurven og en kjernekar som er god verbal og sørger for at moralen og intensitet er på plass, sier Ble entusiastisk.

– Ambisjonene blir som sist sesong – å kvalifisere oss for et sluttspill, gjerne noe høyere enn som nummer åtte. Vi er blitt mer samspilte, og er nok både fysisk og mentalt klare for hva som venter, sier Jespersen.

Ble var god

Ble selv snittet på 13,7 poeng per kamp og 2,7 steals (nest best i ligaen), og ble kjapt en publikumsfavoritt i Oppsal Arena. Han gjorde comeback etter ni år utenfor ligaen.

– Jeg koste meg maks hver gang vi skulle ta på drakten og konkurrere. Jeg hadde forberedt meg en hel del fysisk og gledet meg over å kunne konkurrere på øverste nivå igjen. Jeg satt også veldig pris på å bli godt tatt imot av tidligere basketvenner og bekjente. Personlig så har jeg høye forventninger til meg selv og egne prestasjoner og føler at det svingte litt vel mye for min smak. Det var en greit gjennomført førstesesong, men jeg har mye mer å by på. Jeg gleder meg til å vise hva jeg har jobbet med.

– Jeg synes Thomas beviste sist sesong at han her noe her å gjøre. Han vil bli viktig for oss i år også, slår trener Jespersen fast.

[ Centrum Tigers har forsterket seg ]

Tøffeste Oslo-motstander?

Og hvem som blir det tøffeste Oslo-laget å møte – Centrum eller Ammerud?

– Med all respekt for Ammerud så er et Oslo-derby alltid Centrum for oss! Johan Flaa, Johannes Dolven og Petar Kutlesic utgjør en ekstremt sterk trio, og som man så i fjor, så skjedde det noe helt spesielt når vi møttes. Ballen ble tyngre og kurven ble mindre! Kanskje det er trenerduellen (Inge mot Jarl) som gjør det, sier Ble og ler.

Jespersen, som tidligere har vært trener og spiller i Centrum, avslutter:

– Jeg tror begge Oslo-derbyene blir tøffe og kule, men jeg gleder meg mest til Centrum. Med signeringene Centrum har gjort i år, og at de samtidig klarte å beholde Johannes Dolven og Petar Kutlesic, gjør at de nok blir tøffest å møte. I tillegg så har de yngre gutta hatt en bra erfaring med EM i sommer. Centrum blir sterke!, avslutter han.

[ Ammerud satser ungt ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!





---

FAKTA

OPPSAL PANTHERS

Trener: Jarl Kristian Jespersen.

Trenerassistent: Sohail Ashraf.

Spillere INN: Isaiah Alonzo (Colorado Christian University, Denver), Daniel Berg (Hønefoss 1M), Thomas Johansen og Niklas Trevino fra 2M og egen stall, David Ayden og Gudmund Røthing fra egen junioravdeling.

Spillere UT: Jacob Tryon (Japan), Jacquez Henderson (USA), Etienne Nasser Aspevik (Frøya), Isac Ashraf Angelsen (Fairmont Sports Academy, prep school i Orlando), Jørgen Haakonsen (Nordstrand 2M), Rhovic Sisor (Oppsal 3M), Kevin Fiabema (mulig Oppsal 3M).

SPILLERSTALL 2023/24:

0 Thomas Ble, 1 Christian Andersen, 2 Tomas Krogh Ceesay, 3 Nick Kervens, 5 David Ayden, 6 Sebastian Nordstrøm Larsen, 7 Niclas Telle Ellingsen, 8 Fredrik Hårstad Trana, 9 Gudmund Røthing, 14 Nataniel Nikolic, 15 Joseph Suleiman, 20 Isaiah Alonzo, 27 Niklas Trevino, 28 Daniel Berg, 33 Jonathan Linnestad, 41 Thomas Johansen.

Sannsynlig starting-5: Ceesay (Andersen), Ble, Kervens, Trana (Linnestad), Alonzo.

Åpningskamp: Tromsø Storm – Oppsal, Tromsøhallen lørdag 23. september kl. 15.00.

Kilde: BLNO

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen