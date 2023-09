Centrum med sterk borteseier etter enorm snuoperasjon

LEIKVOLLHALLEN (Dagsavisen): Centrum kom til kampen uten tre nøkkelspillere i Petar Kutlesic, Stian Emil Berg og Ulrik Stranger-Johannessen, og uten trioen ble det tøft for de hvitkledde. Men på mesterlig vis snudde Oslo-laget kampen og vant 93–88.

– Jeg er fornøyd med at vi vinner. Vi var begredelige mot Nidaros. Det handlet om å løfte seg fra den, og det gjorde vi. Vi manglet et par, men vi var et lag og flyttet ballen. Jeg er også veldig fornøyd med de yngre gutta. De leverer fra første minutt og treffer på skudd, sier Inge-Aleksander Kristiansen.

Asker ledet på det meste med 45–30 i den andre perioden, men Centrum spilte en utrolig 2. omgang og vant den med 45–31. Da ble det fempoengsseier.

– Hva kan du si om din knallkamp, Johan?

– Min? Det var vi som vant. Det var en lagseier. Vi er gode i forsvar når det gjelder, samtidig som vi setter skuddene. Jeg må også hylle juniorgutta våre. De steppet virkelig opp og leverte, sier Johan Flaa.

Enorm kamp

Han herjet og var kampens beste spiller – og toppscorer – med 32 poeng. Blant de 32 poengene var 12 av disse på straffekast, hvor seks av disse straffekastene ble satt på iskaldt vis i løpet av de siste 40 sekundene.

– Jeg får tillit av gutta til å bli satt i den situasjonen hvor jeg får ball på slutten, hvor jeg blir feilet. Det setter jeg pris på. Så er jeg kald og treffer.

Også trener Kristiansen var fornøyd med Flaa etter kampen.

– Han leverer, men han er litt hodeløs i 1. omgang, når han gambler. Men han er supersolid for oss og kommer til å være det hele sesongen. Så er det viktig at han ikke er den som både skal score poengene, ta opp ballen og spille forsvar på motstanderens beste hver gang. Da bruker han gass på absolutt alt. Vi må finne en måte å løse det på, så det blir litt mindre ansvar på ham, sier han.

Dermed står Centrum med én seier og ett tap etter de to første kampene, etter at de tapte 62–73 for Nidaros Jets i serieåpningen i Vulkanhallen lørdag.

– Denne seieren burde jo kommet forrige helg, mot Nidaros, men sånn er det. Det er mange igjen. Dette var første av mange. Vi er et ganske nytt lag, så vi kommer bare til å bli bedre og bedre, sier flaa.

Asker best i 1. omgang

Asker kom best i gang og ledet 2-0, men Centrum tok initiativet tidlig i kampen, anført av Johan Flaa. Da Anders Nymo og Flaa satte hver sin trepoenger til 15–12 og 18-12, tok Asker timeout.

Hjemmelaget hentet innpå Centrum utover i perioden, og da Johannes Dolven ble byttet ut på 22–17 til Centrum, tok Asker fullstendig over. Hjemmelaget scoret 16 poeng på rad og avsluttet perioden på en 18-3-run. Det sto 35–25 til hjemmelaget etter de første ti minuttene.

Asker fortsatte der de slapp fra den første perioden tidlig i den andre. De var mer hissige, mer påskrudd og satte skuddene sine, og da det sto 45–30 til Asker etter 14 minutter, tok Centrum timeout.

Knappet innpå

Timeouten fra Kristiansen så ut til å hjelpe, for tre minutter senere sto det plutselig 47-41, etter en god periode av gjestene. Da var det Asker som tok timeout, med tre minutter igjen av perioden.

Det bølget fram og tilbake på tampen av perioden, men til pause sto det 57–48 til Asker. Amadi Ikpeze herjet med Asker og hadde 18 poeng!

Enorm tredjeperiode av Centrum

Centrum var gode innledningsvis i tredje periode og var bare tre poeng bak to minutter ut i perioden, på 56–59. Da tok Asker timeout, etter en 8-2-start for Centrum.

Snuoperasjonen var et faktum da gjestene tok ledelsen 60–59 fire minutter ut i tredje periode, etter en trepoenger fra Flaa. En ny treer fra samme mann et halvt minutt senere gjorde at Centrum ledet 63–59.

Og Centrum fortsatte i samme spor, mens Asker var svært tannløse. I den tredje perioden scoret hjemmelaget bare sju (!) poeng på ti minutter. Centrum hadde scoret 24, som gjorde at de hvitkledde ledet 72–64 før de siste ti minuttene.

Holdt hodet kaldt

Der Centrum var gode i starten av tredje periode, var Asker best i starten av fjerde. Med Flaa og Dolven på benken scoret Asker de fem første poengene i perioden, og da var stillingen 69–72. Da kom duoen rett inn igjen. Og det hjalp – Flaa herjet og både scoret selv og satte opp lagkamerater. Da Øyvind Torsetnes satte inn 79–69 med seks og et halvt minutt igjen av kampen, tok Asker en ny timeout.

Den hjalp – Asker scoret fem strake til 74–79 – og da tok Centrum timeout. Asker var bare to poeng bak på tampen med 77-79, men da tok Flaa ansvar og fikset biffen for Centrum, som vant 93–88.

Centrum møter Fyllingen, som er spådd som et av topplagene denne sesongen, i neste kamp. Den spilles søndag i Vulkanhallen.

KAMPFAKTA

Asker Aliens-Centrum Tigers 88–93 (35-25, 22-23, 7-24, 24-21)

Leikvollhallen, 100 tilskuere

Centrum: Johan Flaa, Johannes Dolven, Gard Beinnes, Anders Nymo, Øyvind Torsetnes, Georgios Kotrotsios, Nikola Antanasijevic, Elias Demoniere, Sivert Nordheim

