Seriestart basket: Ammerud satser ungt og nytt

Listen av spillere som har forlatt Ammerud denne sommeren ser ut som et vondt år. Hold dere fast: Bryan Battle, Xavier Sewell, Orji Okoroafor, Miilah Kombat, Roy Nwachukwu, Sebastian-Ionut Slabu, Michael Uduma, Andreas X. Isaksen, Sivuyile Qavane, Muhammed Mete Basan, Erick Manuel Silva og Hamewend Arif har alle forsvunnet denne sommeren.

Nøkkelspillere forsvant

Av spillerne som spilte mest sist sesong var Battle, Sewell, Okoroafor, Kombat, Nwachukwu og Isaksen høyt oppe på listen, og alle de har forsvunnet nå. Kun svenske Mustafa Dibba er igjen, og han innrømmer at det blir en annerledes sesong.

– Det er ikke til å skjule at det blir et helt annet lag. Troppen nå er veldig, veldig ung. Det blir jeg og Eric (Gilchrese, ny fra Bærum) som må gå i front og lede. Jeg skal også være et forbilde for de unge i troppen, som det er mange av, sier Dibba.

Han var ikke fornøyd med sist sesong, der han snittet på 19,7 poeng og 9,6 returer. Det var tre poeng mindre per kamp enn det han snittet på i 2020/21, på langt færre minutter.

– Det var mye opp og ned. Jeg kom inn til sesongen skadet og ble aldri helt 100 prosent. Jeg kjente alltid litt gjennom hele sesongen. For lagets del skuffet vi også. Vi viste at vi kunne slå alle, men vi kunne tape for alle også.

Ukjent blad som trener

Det er Alexander Karlstad som skal trene Ammerud de neste sesongene. Han har vært trener siden 1994, og etter å ha spilt for Centrum og på college i USA, var han med på å stifte Vålerenga basket for et par år siden. Da var han klubbleder og spillende trener, og etterhvert kun trener, for et A-lag med ambisjoner om å nå nasjonal serie, med 4 strake opprykk fra 5. til 1. divisjon.

I 2019 tok han over yngre lag i Bøler, og nå skal han lede Ammerud.

–Vi er per dags dato et lavkost-prosjekt, som de mer profilerte trenerne velger bort både med tanke på en null import-policy, og uten den helt store lønningsposen for trenerposten. Det har banet vei for en som meg – uten erfaringen, men med potensialet for å kunne bli en etablert ligatrener uten de helt store kravene økonomisk.

Han føler at Ammerud som klubb har et enormt potensial.

– De er en slags «sovende gigant» med mye historie og klubbsjel, men med en kultur som trenger oppussing. Dette er ting jeg har jobbet mye med både som trener og i etableringen av Vålerenga. Så jeg tror at jeg og Ammerud ble en god match!

Da han forhandlet med Ammerud stod han fast bestemt på å gi spillerne han trente i Bøler et videre vekstgrunnlag.

– Derfor var det viktig for meg å kunne ta inn dette laget som en rekrutteringsbase til BLNO, med en langsiktig målsetning å satse ungt og lokalt. Så nå har vi en felles treningsgruppe med Bøler U17 og U19 og Ammerud, med voksne og unge, og med treningskulturen vi tar med inn i laget, samt mulighetene dette gir de unge spillerne, kan dette bli bra på sikt, sier han entusiastisk.

Glad for å ha de to veteranene

Ammerud har nemlig 14 av 25 spillere i troppen fra Bøler sitt 07-lag, som Karlstad tidligere har trent. Dermed er det ikke til å komme utenom at troppen er ung og med lite BLNO-erfaring.

– Jeg tenker at vi har massevis av potensiale, først og fremst. Vi har gutter som virkelig vil noe, som er villige til å legge ned alt de har av tid og energi utover skolearbeid og familie, på laget og sin egen utvikling. Vi har en god treningskultur og et innarbeidet kravspekk i forhold til holdninger, innsats og arbeidsmoral. Det er en ærlig og hardtarbeidende fin gjeng rett og slett.

Han mener de har talentet til å kunne hevde seg etterhvert, og treneren mener også at de har den beste kapteinen og motivatoren for de unge spillerne i Eric Gilchrese, som kommer fra Bærum.

– Han stiller krav, og er særdeles flink til å “se” de unge rundt seg og gi akkurat så mye oppfølging og tilbakemelding som trengs der og da.

– Hvor viktig er det å ha beholdt Dibba og fått inn Eric på et ellers ungt lag?

– De to blir nøkkelspillere, helt åpenbart. Jeg tror det gir en trygghet i gruppa å ha de med og rundt seg, og rent kvalitetsmessig løfter de jo nivået på de tre andre rundt seg på banen betraktelig.

Litt forskjellige målsetninger

Karlstad er nøktern når han blir spurt om lagets målsetninger denne sesongen.

– Vi må være realistiske, tatt forholdene i betraktning, og sikte på å klare å beholde plassen i ligaen. Om vi skulle bli utsatt for en rik onkel med hjerte for Groruddalen, Oslo øst eller basket spesielt, så kan det hende vi kan justere målsetningene. Men for øyeblikket skal vi prøve å komme oss gjennom året med stoltheten i behold og suge til oss læring og erfaring, for så å sakte men sikkert kunne konkurrere med grunnlag i den basen av spillere vi nå besitter.

Dibba mener sluttspill bør være realistisk, selv om troppen ser helt annerledes ut fra sist sesong.

– Det er kanskje litt urealistisk å tro at vi kan vinne hver kamp vi skal spille med det spillermaterialet vi har til rådighet per dags dato. Men jeg har troen på at vi kan komme oss til sluttspill, og der kan alt skje.

---

FAKTA

AMMERUD

Trener: Alexander Karlstad (ny).

Assistenttrener: David Cox (ny).

Spillere INN: Eric Gilchrese (Bærum), Jacob Røysland (Fyllingen), Ouzhan Farzaneh (tilbake fra Asker Aliens), Janis Prilins (comeback), Julian Haneborg (Høybråten), Skage Spernes Eidholm (Skjetten), Craig Watkins (tilbake fra Kjelsås) og NM/EYBL-laget Bøler 07 med totalt 12 spillere. Eidholm og Watkins har også meldt overgang til Bøler og har i likhet med de øvrige 07-spillerne parallell spilletillatelse til Ammeruds BLNO-lag.

Spillere ut: Bryan Battle (Köln, 2. Bundesliga), Xavier Sewell (free agent), Orji Okoroafor (Fyllingen), Miilah Kombat (legger opp), Roy Nwachukwu (Sandvika 3M), Sebastian-Ionut Slabu (Jessheim Troopers 2M), Michael Uduma (skadet), Andreas X. Isaksen, Sivuyile Qavane, Muhammed Mete Basan, Erick Manuel Silva, Hamewend Arif.

SPILLERSTALL 2023/24:

1 Jacob Francis Røysland, 2 Ouzhan Farzaneh, 3 Eric Lamont Gilchrese, 5 Matthew Bernarte Garcia, 6 Martin Mogeland, 7 Tom Talgø, 8 Jonatan Hjelseth Mæhlum, 9 Kevin Austria, 10 Mustapha Dibba, 11 Felix James Siljan-Kermit, 12 Luis Gonzales Graterol, 13 Marius Westberg Carlsen, 15 Alexander Hauge, 18 Theodor Conradi Muryn, 19 Jan Prus, 20 Ruben Driespong Langerød, 22 Daniel Omedikonga, 23 Viktor Brovold-Kühn, 24 Darian Lugo-Mosquea, 27 Fredrik Skår, 30 Craig Jason Watkins, 31 Skage Spernes Eidholm, 32 Janis Prilins, 34 Julian Maximillian Haneborg, 41 Henrik Male Davidsen.

Sannsynlig starting-5: Gilchrese, Røysland, Farzaneh (Mæhlum, Austria), Davidsen, Dibba.

Åpningskamp: Ammerud – Bærum, Apalløkka søndag 24. september kl. 17.00.

---