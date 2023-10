Seier for Centrum i intenst Oslo-derby

VULKANHALLEN (Dagsavisen): I Centrum-profil Petar Kutlesic sin første kamp tilbake på over et halvt år ble det nemlig til slutt svært jevnt da Centrum og Ammerud møttes til Oslo-derby.

Det så lenge ut til at Centrum skulle vinne lett – de var opp med 14 poeng før fjerde periode og ledet på det meste med 15 poeng, 58-43, med åtte minutter igjen.

Men Ammerud ville det annerledes. De var ett poeng bak ved to anledninger (66-67 og 68-69) på tampen og kjempet med nebb og klør, men Centrum dro det i land og vant til slutt 76-68.

Skuffet

Centrum-trener Inge-Aleksander Kristiansen var fornøyd med seier, men ikke så mye mer.

– Jeg føler vi surrer det til for oss selv. Vi prøvde å finne for enkle løsninger. Jeg vet ikke hva det er, om det er en mental greie eller hva. Vi klarer ikke ta tak når det er antatt svakere lag vi møter. Jeg sa det til dem – de kommer til å henge rundt oss og være der i 4. periode om vi ikke tar kampen på alvor. Og det var akkurat det som skjedde, sier han.

- Jeg vet ikke hva jeg føler etter kampen, om jeg er fornøyd eller skuffet. Det er bra å vinne, men vi leverer ikke noe bra kamp. det er noe mentalt som skjer her. Men jeg er kjempefornøyd med Sivert (Nordheim). Han leverer bra, til tross for at han bare er 16 år.

Sivert selv sier:

– Jeg har fått mye tillit denne sesongen og følte jeg har tatt ansvar og tak. Jeg traff på skuddene mine, så det var deilig. Det var utrolig deilig å vinne, men man er jo litt skuffet over at vi avslutter som vi gjør, for vi burde vunnet med mye mer. Men seier er seier.

Hadde kramper

Ammerud-leiren var mer fornøyde, til tross for tap. De har ikke vært så nær en seier så langt i år.

– Hadde vi startet som vi hadde avsluttet, hadde vi vunnet kampen. Vi klarte å holde fokus på slutten. Da vi var ett poeng bak tenkte jeg vi kunne vinne, men vi ble slitne helt på slutten. Men jeg er fornøyd med kampen. Dette var et langt steg opp fra de andre kampene våre, sier Ouzhan Farzaneh.

– Jeg hadde kramper og var helt kjørt på slutten. Jeg klarte så vidt å løpe, sier Eric Gilchrese, som ble kampens toppscorer med 17 poeng.

God sesongstart

Centrum-seieren gjør at de rødkledde nå har vunnet tre av fire kamper innledningsvis denne sesongen.

– Seriestarten har vært grei. Det var natta mot Nidaros, vi var gode i en halv kamp mot Asker og mot Fyllingen fulgte vi kampplanen. Mot Ammerud var det ikke veldig bra. Vi har null energi, sier han.

– Det er alltid deilig å vise hvem som er størst i Oslo, sier han videre.

Hendelsesfattig 1. omgang

Ammerud kom best i gang og ledet 8-3 tidlig, men sju strake Centrum-poeng gjorde at de var opp 10-8 etter halvspilt periode. Ammerud tok timeout på 12-12 etter en rusten start fra begge lag. Det var ikke mye finspill etter de første ti minuttene, som Centrum ledet 18-14.

Det rustne spillet fortsatt i 2. periode, men Centrum var best og hadde mest intensitet. Ammerud kunne utlignet til 22-22 hvis Mustapha Dibba hadde satt to straffer på 20-22, men bommet begge. Så scoret Centrum seks poeng på rad til 28-20.

Men Ammerud ga seg ikke uten kamp til pause. På 29-20 scoret de seks strake poeng og var centimetere unna å utligne til 29-29, men bommet trepoengeren. Til pause skrudde Centrum opp et knapp og ledet 34-27.

Centrum dro ifra

Centrum kom best ut i tredje periode og dro ifra utover i perioden. Ammerud klamret seg fast og kjempet med nebb og klør, men Centrum var best og var foran med 14 poeng, 55-41, med ti minutter igjen.

– De er slitne nå. Vi må bare kjøre på, sa trener Kristiansen med ti minutter igjen,

Der Ammerud har kollapset og tapt stort i de siste kampene, kom de ut og ga det et skikkelig forsøk i starten av fjerde periode. Centrum ledet med X poeng, X-X, på det meste, men Ammerud fightet som ulver mot slutten.

Sterk Ammerud-avslutning

Ledelsen var nede på fire poeng på 57-61 med fire minutter igjen og to poeng (63-65) med tre minutter igjen da Eric Gilchrese senket en trepoenger, ble feilet og satte straffekastet, og da ble det en enorm nerve i kampen!

Så scoret Centrums Johannes Dolven en topoenger til 67-63, før Gilchrese satte en ny trepoenger til 66-67. Det var også det nærmeste Ammerud kom. En gigantisk trepoenger fra Flaa til 74-68 med 94 sekunder igjen avgjorde på langt nær kampen, og Centrum vant til slutt

Centrum møter Kongsberg Miners borte søndag, mens Ammerud skal til Trondheim for å møte Nidaros Jets.

---

Kampfakta

Centrum-Ammerud 76-68 (18-14, 16-13, 21-14)

Vulkanhallen, 200 tilskuere

---

