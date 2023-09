Seriestart basket: Centrum har forsterket seg

Kommende helg er det seriestart i basketligaen.

Klubben har hentet inn trioen Stian Emil Berg, Anders Nymo og Johan Flaa. Også i treningskampene har Centrum sett bra ut. De har slått Frøya to ganger og Bærum én gang, og fått gode svar før første seriekamp lørdag i Vulkanhallen klokken 16.00.

Flaa har vært solid i BLNO tidligere for både Frøya og Centrum, og returnerer nå til hovedstadsklubben etter ett år på tysk nivå to.

– Helhetlig var situasjonen i Oslo og Centrum mye bedre enn noen andre tilbud jeg fikk utenlands, når studier, basket og andre interesser ble vurdert. Derfor er jeg er jeg tilbake i Oslo og Centrum, som student, basketspiller og kunstner, sier han.

– Veldig lærerikt

Han spilte 2022/23-sesongen for Schwelm, der han hadde flere solide kamper. I midten av november hadde han sin beste kamp for klubben med 22 poeng og 6 av 8 trepoengere i 96-81-seieren over Köln. Ellers gikk det litt opp og ned, men han tar med seg mye verdifull erfaring i bagasjen fra Tyskland.

– Året i Tyskland var veldig lærerikt. Jeg har gjort meg mange gode og dårlige erfaringer, både på og av banen, og er veldig glad jeg tok muligheten jeg fikk. Jeg vil nok si det gjennomsnittlige nivået på ligaen var høyere enn i Norge, hvor små detaljer var mer i fokus enn jeg har vært vant med tidligere. Jeg har ikke utelukket noen fremtidige spilleoppdrag i utlandet, men ser for meg at de to-tre neste årene blir i Oslo, sier han.

– Hva kan vi forvente av deg på banen denne sesongen?

– Jeg tror man kan forvente en litt mer voksen spillestil. Jeg er klart mer erfaren og selvsikker, og jeg har skjønt de siste årene at mye av det å prestere handler om tillit til egne egenskaper. Jeg føler meg veldig trygg og fornøyd med situasjonen jeg har satt meg i, og håper det kan reflekteres til spillet på banen.

[ Husker du denne thrilleren mellom Centrum og Oppsal? ]

Enkelt valg

En annen nykommer er Anders Nymo, som har vært i USA de siste åtte årene. Han spilte sist i BLNO for Bærum i 2014/15. I USA gikk han på Menlo College og spilte basketball der, før han fikk seg en prestisjejobb i storselskapet Google. Nå vender han altså snuten hjem.

– Etter åtte år i USA, hvor jeg ikke spilte organisert basketball de siste fire årene, kjenner jeg virkelig på savnet etter spillet. Jeg hadde alltid planer om å komme tilbake til basketball når jeg flyttet tilbake hjem, men jeg var litt usikker på hvor og på hvilket nivå jeg skulle begynne igjen. Til slutt falt valget på Centrum.

Grunnen var ganske enkel, ifølge Nymo selv: Han kjenner treneren, Inge, fra dagene deres på Wang Toppidrett, og det fristet å kunne spille sammen med Johannes Dolven igjen.

– I tillegg hadde jeg hørt mye positivt om miljøet i klubben, så det virket som en flott plass å være en del av. Jeg søker jobb aktivt nå, og håper på å få noe bra og spennende så snart som mulig.

[ Trangt nåløye for kvinnelandslaget ]

Også noen ut

Med en trio inn har det også gått en trio ut. Christoffer Heggelund (23), Marcus Barnett (22) og Oliver Bojang Visnes (22) har alle valgt å sette basketballen på vent den kommende sesongen.

I tillegg har Illarion Bonhomme, Pat Dickert og Akrem Dagnew forsvunnet.

– Jeg skulle gjerne hatt med alle tre (Christoffer, Marcus og Oliver) videre, det er spillere med veldig høyt potensial. Christoffer kom inn og måtte bekle en ny rolle i fjor, men gjorde en hederlig jobb og skjøt vel også 50 prosent i siste halvdel av serien. Med Marcus og Oliver ute mister vi både lengde og atletiske, sier Inge-Aleksander Kristiansen til NBBF.

[ Mankowitz-brødrenes karrierer på topplan er over ]

Lover show

Duoen gleder seg stort den kommende sesongen og tror Centrum har noe spennende på gang, etter den nokså skuffende 7.-plassen sist sesong, der det i tillegg ble exit i kvartfinalen i sluttspillet.

– Vi har en veldig fin gruppe med en nydelig miks av erfaring og rutine, samt sultne unggutter som jeg gleder meg til å se ta store steg denne sesongen. Vi kommer til å spille underholdende og bra basket, og vi lover å lage show for alle som velger å ta turen til Vulkanhallen, sier Flaa.

– Vi har definitivt et sterkt og spennende lag, med en solid kjerne av erfarne spillere, samt unge talenter som kommer til å bidra med verdifulle minutter på banen. Det er vanskelig å si akkurat hvordan vi vil måle oss mot de andre lagene i ligaen, siden det er så mange variabler som kan endre seg – importer, skader og slikt. Men så lenge vi holder fokus på våre styrker og jobber med de områdene vi kan bli bedre på, tror jeg vi blir en tøff motstander for hvem som helst, sier Nymo, som også er full av lovord om Flaa:

– Det blir spennende å følge med på Johan sin comeback-sesong. Han er lederen vår, og han kommer til å skape gode skudd både for seg selv og for alle andre på banen.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

CENTRUM TIGERS

Trener: Inge-Aleksander Kristiansen.

Assistenttrener: Isak Prinos.

Spillere INN: Johan Flaa (Schwelm, Tyskland), Stian Emil Berg (Asker Aliens), Anders Nymo (USA), Dante Olsen fra egen junioravdeling.

Spillere UT: Ilarion Bonhomme, Christoffer Heggelund, Marcus Barnett, Oliver Bojang Visnes, Pat Dickert, Akrem Dagnew, Yannick Onifade.

SPILLERSTALL 2023/24:

3 Laurence des Bouvrie, 4 Sivert Wærstad Nordheim, 5 Øyvind Lied Torsetnes, 6 Stian Emil Berg, 7 Petar Kutlesic, 8 Anders Nymo, 9 Dante Olsen, 10 Gard Beinnes, 12 Ulrik Stranger-Johannessen, 13 Giorgos Kotrotsios, 14 Johannes Dolven, 15 Nikola Antanasijevic, 19 Johan Flaa, 21 Georg Helvik, 22 Elias Demoniere, 23 Felix Grini, 24 Johannes Wangensteen.

Sannsynlig start-femmer: Flaa, Berg (Nymo), Stranger-Johannessen (Demoniere), Kotrotsios (Kutlesic), Dolven.

Åpningskamp: Centrum Tigers – Nidaros Jets, Vulkanhallen lørdag 23. september kl. 16.00.

---