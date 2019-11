– Det er viktig at vi har et sted å være, sier Edith Josefin Haagenruud-Sante (15).

– Ungdom på Grünerløkka har ikke et sted vi kan henge sammen. Dette kan samle oss.

Torsdag kveld ble garasjen i Sofienberggata 7 forvandlet til en spillcafé for bydelens yngre garde. Teslaer og dieselbiler ble byttet ut med palmer, datamaskiner, popcorn og møbler. Spillcafeen er del av et pilotprosjekt i samarbeid av Boligbygg AS, Bydel Grünerløkka og SoCentral. Boligbygg, som er i ferd med å renovere bygningen, er på utkikk etter nye måter å bruke plassen på. Nå tester de ut flere løsninger. Første prøveordning ble gjennomført i september, for byggets beboere. Denne uken sto ungdommen for tur.

I denne garasjen testes det ut nye konsepter som kan samle nærmiljøet. FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

Kan samle samfunnet

De siste månedene har mediedekningen av hovedstadens ungdom vært preget av slagsmål, narkotika og kriminalitet. Haagenrud-Sante tror denne ordningen kan bidra til å forbedre miljøet blant unge i byen.

– Det er ikke et samlet samfunn. Dette kan være en måte å samle oss på.

Flere av kveldens unge oppmøtte er enige med med henne, i at ordningen kan hjelpe.

– Det er en dårlig ting, men det er jo sant, sier Ali Al-Saatie (17) om ungdomskriminaliteten som har flommet nyhetsbildet og legger til:

– Det er virkelighet.

– Jeg tenker det kan unngås med ting som dette her, sier venninnen Aniah Kathrin Westaa (17).

– Dette kan gi folk noe å gjøre, i stedet for bare å gå rundt og kanskje havne i trøbbel med en kar som er litt full på gata, og havne i slåsskamp eller noe sånt.

Mer enn mobilitet

Al-Saatie og Haagenruud-Sante er blant ungdommene som har vært med på å lage kveldens opplegg.

I regi av samarbeidspartnerne ble lokalmiljøets yngre garde kalt på banen for å bidra til å utvikle pilotprosjektet. Kveldens oppmøtte fikk torsdagskvelden til å gå med fotball dataspill, Wii, Twist – og brettspill som Diamant. Mellom slagene kunne de varme seg med suppe og popcorn, kjøpt og betalt med utdelte monopolpenger. De ellers neonhvite fargene som lyser opp Oslos garasjer, ble pakket inn i brunpapir for å skape en varmere atmosfære.

– Vi tenkte: Hvorfor ikke bruke en garasje til noe annet enn akkurat dette med mobiltet? sier Håkon Iversen, prosjektleder i SoCentral.

Saken fortsetter under bildet.

Ungdommene savner et sted å møte hverandre. FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

Selskapet jobber med kommuner som søker nye samarbeid, for å utvikle og teste løsninger på dagens samfunnsproblemer.

– Vi prøver å skape bedre løsninger på utfordringer i samfunnet gjennom å få til et samarbeid på tvers. Det gjør vi her gjennom samarbeid med Boligbygg, som eier garasjen, og bydelen Grünerløkka, som jo er der det skjer. Og med ulike aktører for å se om vi kan få til noe som er tryggere, grønnere og mer sosialt enn en parkeringsplass.

Blant aktører mener Iversen det å involvere ungdommen aktivt i prosjektet, er en viktig del av arbeidet.

– Jeg tror ungdom trenger å bli tatt på alvor. De trenger å være med og forme. Det er så lett for at vi voksne er vi som tror vi vet best alltid, om hva ungdom trenger. Også hvordan man skal håndtere problemer, forklarer han.

– Samfunnet må ta seg av de problemene som faktisk oppstår. Men jeg tror ungdom i større grad kan være med og forme hva dette samfunnet skal være.

Saken fortsetter under bildet.

Av og for ungdommen

Det er Jinn Merethe Hansen, daglig leder i Byverkstedet, enig i.

– Det er kjempegøy å se at det fungerer så langt, sier hun om kveldens arrangement.

For å få de yngre på banne, mener hun det er viktig å se ungdommen som en ressurs.

– Dette skal være av og for ungdommen. Det er de som skal leve i og styre byen videre, derfor er det utrolig viktig at de unge får en stemme.

– Det er viktig at vi har et sted å være, sier Edith Josefin Haagenruud-Sante (i midten). FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

Ikke enten eller

Om spillcafeen fortsetter eller ei, skal vurderes av bydel Grünerløkka og Boligbygg.

I november skal de gjennomføre pilotprosjekt nummer tre i garasjen. Da er det den eldre befolkningen som står for tur – med sosial salong for de gamle. Også da skal de unge involveres. Mens de eldre knytter bekjentskap seg i mellom, skal de unge ta vare på dem og sørge for god stemning.

Jansen tror det er rom får lage en løsning som favner flere.

– Det må ikke være enten eller. Det er viktig å spisse prosjektet, men vi vil også nå fler målgrupper, avslutter hun.