Torsdag hadde Oslo den høyeste registrerte smittedagen siden covid 19 kom til landet i våres.

Fredag morgen ble det kjent at hele 137 mennesker har fått positiv koronatest i hovedstaden torsdag. Tallene er ikke direkte sammenliknbare med tallene for mars, fordi det testes mye flere folk i dag. Dessuten kan det være unøyaktigheter i tallene fra dag til dag, fordi det tar litt tid å få testresultater ut. Likevel forteller tallene uten tvil at den andre bølgen står over oss.

Spredt utover bydelene

Smittevernoverlege Frode Hagen bekrefter at det er mye smitte nå.

– Det holder seg høyt, med 60 til 100 nye hver dag, skriver han til Dagsavisen.

Han forteller at det ikke er store enkeltutbrudd som står for veksten, men at det er spredt utover de forskjellige bydelene.

– Bare Vestre Aker, Nordre Aker og Østensjø ligger tydelig under de andre. Det pleier å variere hvilke bydeler som har mest smitte over uker og måneder, skriver han.

Oslo kommune har lagt ut en oversikt over smitten som oppdateres løpende. Den viser at akkurat nå er nesten alle bydeler knall røde.

Historiske tall Dagsavisen har innhentet viser utviklingen av bekreftede smittetall for hver enkelt bydel. Der er det tydelig at de fleste bydeler har betraktelig høyere smittetall i oktober enn de hadde i mars. Bydel Alna har flest smittetilfeller, med Frogner, Grünerløkka og Gamle Oslo såvidt bak.

Vestre Aker, Nordre Aker og Østensjø er bydelene som har klart lavere smittetall nå enn de hadde i mars.

Munnbind-statistikk

Denne uka har også Oslo kommune strammet kraftig inn på kravet om bruk av munnbind. Man skal nå bruke munnbind på kollektivtransport, på kjøpesentre og på utesteder, dersom man ikke kan holde en meters avstand til andre.

Det er ikke lett å telle folks bruk av munnbind, så det finnes ikke offentlig tilgjengelig statistikk på det. Men Ruter teller munnbindbruk på kollektivtrafikken hver dag.

Foto: Heiko Junge / NTB

Tallene deres viser at denne uka har et flertall brukt munnbind på rundt 90 prosent av avgangene som har mange reisende. Det er en liten oppgang, fra mellom 70 og 80 prosent i forrige uke.

På avganger der det er relativt få reisende er det færre som bruker munnbind, men rundt 60 prosent av de avgangene har også et flertall brukt munnbind, får vi vite fra Ruters kommunikasjonsavdeling.

