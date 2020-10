Det er mye munnbind i hovedstadens gater nå. Etter at Oslo kommune innførte nye og strengere koronaregler har hverdagen for mange forandret seg til det litt strammere. Særlig har utestedene fått nye krav å forholde seg til.

Kort sagt er det to nye regler som gjelder ute i storbyen:

* Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder med alkoholservering for besøkende, når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

* Og utestedene får ikke lenger slippe inn folk etter klokka 22 om kvelden.

I tillegg er det munnbind-påbud på offentlige steder innendørs der man ikke kan holde en meters avstand, det blir strengere bestemmelser for hjemmekontor samt for innendørs arrangementer.

Men hvordan skal de nye på-byen-reglene praktiseres? Dagsavisen spurte to utesteder rett etter at de nye reglene ble gjeldende.

Krever munnbind på Internasjonalen

Stefan Jansen, styreleder og altmuligmann på Internasjonalen, en bar på Youngstorget i Oslo, forteller at det har vært bvanskelig å få klare svar fra kommunen. På Internasjonalen går de ansatte med munnbind. Når det kommer gjester i døra må de først registrere seg, og så ha på munnbind før de går inn på stedet.

– Hvordan reagerer gjestene på det?

– Vi har jo nettopp begynt. Men når man går ut for å kose seg og slappe av, så vil man jo vanligvis ha litt virkelighetsflukt og glede, nå blir man jo sittende litt i sykestuen. Det blir jo ikke helt den samme kontakten når vi nå kommer med intifadamaske for å servere dem, sier han.

– Hva med de som ikke har munnbind?

– I dag har vi delt ut til de som ikke har. Men vi har jo ikke råd til det, vi tjener jo ingen penger nå. Så hvis du har glemt munnbind, kommer vi til å måtte ta betaling for det, sier han.

Holdt på i hele dag

Noen ølflaskekast lenger vest i byen ligger Bohemen. På stamstedet til mange av byens VIF-supportere og andre folk som er glade i å se fotball, jobber en litt forvirra Stephan Konupek som daglig leder. Han forteller at det ikke er helt enkelt å vite hvilke regler som gjelder om dagen, og at Næringsetaten nettopp hadde sendt ut nye retningslinjer da Dagsavisen tok kontakt.

– Der er det ikke lenger noe påbud. Vi har jo vært forberedt på munnbind-påbud hele uka, og informert ansatte og gjester og sånt. Men det de har sendt ut i dag, der har de sendt ut langt mer tvetydige instrukser, sier Konupek.

– Så jeg har holdt på i hele dag med å finne ut hva som gjelder, sier han.

Mandag ble nemlig følgende regel sendt ut fra Oslo kommune: «Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.» Senere ble det presisert at «Plikten til å bruke munnbind for besøkende gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre»

– Jeg har brukt noen dager på å finne ut av det, sende ut info, og alt sånt. Og så er det som er ute på kommunens sider endret fra i går, sier Konupek, lettere frustrert.

Dermed er nå bartenderne på Bohemen usikre på hva som gjelder, og vil bruke fredagen på å finne ut hvilke instrukser de ansatte skal få før helgen. Men resten av de nye reglene som kom i dag er ikke så ille for fotballpuben.

– Vi er litt heldige på Bohemen. Vi har litt eldre klientell. Så stengetid klokka tolv, det har ikke noe å si for våre folk. Da har de gått hjem. Og innslipp før ti er heller ikke noe problem, da er folk inne for lengst, sier han.

For ordens skyld, dette står i smittevernveilederen som etaten sendte ut 29. oktober.

Gjestene skal som utgangspunkt bruke munnbind når de ikke sitter ved bordet. Det er likevel ikke plikt til å benytte munnbind når det kan opprettholdes 1 meter avstand eller ved rent kortvarige passeringer av andre. Med kortvarige passeringer av andre menes situasjoner hvor gestene passer tett på andre uten stans eller kommunikasjon.

Dette betyr for eksempel at det ikke er plikt for å bruke munnbind ved toalettbesøk når det ikke er kø eller risiko for trengsel. Dersom det er kø eller trengsel når gjestene ankommer eller forlater et serveringssted, slik at det ikke kan opprettholdes 1 meter avstand, skal gjestene benytte munnbind.

Forstår forvirringen

Næringsbyråd i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen (Ap), har sympati med utestedene som har opplevd forvirring.

– Vi forstår at det har blitt uklarhet om hvordan dette tiltaket er tenkt og at dette skaper usikkerhet for bransjen og gjestene. Endringen som er gjort siden mandag betyr at det ikke er nødvendig at gjester bruker munnbind så lenge de klarer å holde en meter avstand til andre eller når de kortvarig passerer andre. Ansatte skal ha munnbind i de områdene der gjestene har tilgang, sier Evensen.

Foto: Arne Ove Bergo

Hun understreker at det først og fremst er aktuelt med munnbind dersom man blir stående i kø, for eksempel inn til et utested eller til toalettet.

– Det er gjestene som har ansvar for at de selv har på seg munnbind i de situasjoner hvor de ikke kan holde 1 meter avstand. Innehaverne trenger ikke avvise eller bortvise gjester som ikke har munnbind, men bør minne gjestene om pålegget.

Utelivskrise

Uansett munnbind er økonomien katastrofal i utelivsbransjen om dagen.

– Det er jo dårlig. De dagene hvor det kunne vært bra, med mye fotball, har vi bare en tredjedels kapasitet. Så vi tjener ikke penger på de dagene vi skulle ha tjent penger.

Han legger til at det er umulig å tjene penger nå for hele bransjen.

– Det er ingen som har annet enn røde tall. Det er jo bare snakk om å overleve inntil ting endrer seg, sier Konupek.

– Overlever dere?

– Akkurat vi gjør det. Vi har hatt tjue gode år, og tok ikke utbytte etter i fjor. Så vi kan klare oss en god stund. Men det er jævlig slitsomt. Mer jobb for mindre inntekter. Jeg er helt på felgen, det føles som om jeg jobber døgnet rundt, sier han.

– Men, men. Det er folk som har det mye verre, legger han til.

Frykter han må gi opp

Tilbake på Internasjonalen er det glissent.

– Er det færre folk enn vanlig ute nå?

– Det er litt tidlig å si. Vi hadde fryktet at det skulle være helt forbanna stille, men det er jo noen her som prøver å gå ut og kose seg.

Stefan Jansen sier situasjonen er veldig vanskelig, for Internasjonalen som alle andre. De må ha dobbel bemanning, fordi det skal være bordservering, bord må sprites ned, og så videre. Samtidig er omsetningen under halvparten av vanlig.

– Det er jo bare tull, sier han.

Han frykter at han kanskje må kapitulere for vinteren og heller prøve å åpne igjen til våren. Og håpe at han fortsatt har ansatte da.

Jansen er også involvert i det legendariske konsertstedet Blå, i Brenneriveien. Torsdag kveld sendte de ut en deprimerende pressemelding: «Etter jul stenger Blå for arrangementer på ubestemt tid».

