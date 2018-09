Sa ja til Frogner ishall

Oslo

Det opplyser Kultur- og idrettsbygg Oslo KF i en pressemelding. Kostnadsrammen er på 231 millioner kroner.

– Dette er et etterlengtet anlegg som mange i Oslo venter på, og vi gleder oss til å komme i gang med byggingen. Vi starter allerede i oktober med forberedende arbeider og etablering av riggområde forteller Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Frogner ishall er tilrettelagt for kunstløp, kjelkehockey og ishockey, kortbane og andre is-idretter.

– Den nye hallen møter et stort behov for å styrke kapasiteten på idrettsanlegg i Oslo, og vil gi Oslo vest et tilbud som ikke finnes i dag. Hallen er utformet slik at den vil fremstå godt integrert i omgivelsene og tilpasset det fredede området det skal ligge i, heter det i pressemeldingen.