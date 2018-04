Oslo



Denne uka var det åpen høring i Rådhuset. En nokså spesiell affære, hvor en zullion etater, bransjeorganisasjoner, blålysetater og interesseorganisasjoner skulle forklare Oslo-politikerne om alt som er feil med bilfritt byliv.

Møtet ble avholdt først og fremst for at opposisjonen ville kjefte på byrådet. Høring er nemlig en av de tingene man kan kreve, hvis man er for eksempel et stort mindretall i byutviklingskomiteen, som synes at de greiene flertallet bestemmer er håpløst. Så det var Camilla Wilhelmsen (Frp) som hadde krevd høringen, fordi hun kunne.

Og dermed satt vi der, da. Og hørte på fornuftige innvendinger mot å fjerne biltrafikken.



Politikerne fikk lytte til innspill i timevis denne uka. Foto: Aslak Borgersrud

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Handelsstanden, for eksempel, er mest nervøs for varetransporten. Byfolk (som altså ikke faktisk er byfolk, men gårdeiere), det samme. Håndverkerne vil ha mer parkering for næringslivet. Alle vil ha åpen øst-vest-korridor. Vareleverandørene er opptatt av helse, miljø og sikkerhet for sjåførene. Drosjene mener det er viktig at det ikke blir for mange gågater. Kvadraturforeningen er bekymret for prostituerte i Stortingsgata. NAF vil ha parkering i sykkelfeltene om natta. Politiet mener folk neppe kommer til å følge nye skilter uansett. Og representanten for Eldrerådet presiserte at han er mann, så han bryr seg ikke så mye om shopping uansett.

Les også: Motorsykler er et sikkert vårtegn, men dette vårtegnet byr også på dødsulykker

Hvorfor ikke begynne i det små, og ta en ting om gangen? Vel, nå har det faktisk snart gått tre år med dette bystyreflertallet, og fortsatt er det eneste vi har fått et par nedsota benker og utvanna prikker i asfalten.

Men bilfritt byliv, det er nesten alle for, altså. Det er veldig viktig. Bare det ikke gjøres for hardt, brutalt, raskt, uforutsigbart eller ekte.

Les også: Denne plassen fylt opp med motorsykler. Nå er kubikk erstattet med blomsterkasser og benker.

Før eller seinere ender det vel opp med mer biler, mer parkering, høyere fart og obligatorisk dieselaggregat på alle utekafeer.

Så lenge det fortsatt heter «bilfritt byliv».