Motorsykler er et sikkert vårtegn, men dette vårtegnet byr også på dødsulykker

Et av de sikreste vårtegnene er at motorsyklistene igjen er på veiene. Men dette vårtegnet byr også på trafikkproblemer – og dødsulykker. Ikke bare er de på to hjul litt rustne etter en vinter med bil eller kollektivtransport, mange ulykker skyldes også slappe vårferdigheter.

Krever tilvenning

– Når du nå børster støv av motorsykkelen din, må du først og fremst være klar over at det er noen måneder siden sist du satt på sykkelen. MC-kjøring er såpass krevende at du må vedlikeholde ferdighetene dine. Med lengre avbrekk trenger du en tilvenningsfase for å komme deg opp igjen på fjorårets nivå. Det er spesielt viktig for deg som ikke kjører så mye MC til vanlig, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Men også de på fire hjul må ta hensyn, og være oppmerksomme på at også tohjulingene er på veiene.

– MC-sesongen kommer like brått på oss bilister hvert eneste år. Vi er ikke vant til at motorsyklene er på veien. Og siden de er ganske små i forhold til bilen, kan det være vanskelig for bilistene å beregne fart og avstand til motorsyklene, sier Johansen.

Etter en lang vinter med motorsykkelen på lager er det viktig å sjekke den nøye før du begynner å kjøre.

– Selv om sykkelen har vært gjennom service før sesongen, er det likevel smart at du sjekker vesentlige ting som dekk, felg, bremser og lys for å sikre deg at alt er som det skal. Og selvfølgelig at sykkelen er i generell god teknisk stand, sier Johansen.

19 omkom

I 2017 omkom det 19 motorsyklister i trafikken. Så langt i år har en person omkommet på motorsykkel.

– Det skjer en del småulykker om våren som kunne vært unngått om bilistene hadde vært mer aktpågivende og sett seg om etter oss. Men også motorsyklistene har et ansvar. Etter en vinter uten å kjøre MC, er ikke alle ferdighetene fullt så gode som da sykkelen ble satt inn om høsten, sier fylkessekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Kari-Anne Søreng-Stensrud til Dagsavisen.

– Den vanligste ulykkessituasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten, ikke bruker blinklys, ikke følger med i trafikken, eller på annen måte overser motorsykkelen. En annen utfordring vi har er at i kø er det mange som sitter og ser ned i telefonen sin. Det blir vingling, og de er ikke oppmerksomme på oss som kommer mellom kjørebanene, sier hun.

– Motorsyklistene tar selvfølgelig ansvar for egen sikkerhet og kompenserer så godt som mulig for bilførernes eventuelle feilhandlinger gjennom aktpågivenhet, plassering i veibanen, kjøremåte og bremseberedskap, sier hun.

– Men det hjelper voldsomt at bilistene husker at vi er en del av trafikkbildet og følger med på trafikken, legger hun til.

Se oss-aksjon

Selv venter hun litt med å ta ut sin egen sykkel.

– Det er ikke så fristende så lenge det er så kaldt som nå, selv om kalenderen sier noe annet, sier hun.

– Fortsatt er det mye grus på veiene, det er salt på veiene, de er dårlige nå, og det kan fortsatt være glatt mange steder, sier hun.

Svart asfalt kan være glatt, særlig i kombinasjon med salting og frost i løpet av natta, og da særlig i skyggepartier.

NMCU vil lørdag 23. april ha en landsomfattende «Se oss-aksjon» mellom klokken 11 og 15, hvor de vil gjøre bilistene oppmerksom på at nå er de på veien igjen. Motorsyklistene vil stå på stands, dele ut løpesedler og ikke minst være ute på veiene. Det vil være flere arrangementer i Oslo og Akershus, som ender opp i Karl Johans gate.

Kari-Anne Søreng-Stensrud påpeker også at det er en god ting å ta et oppfriskningskurs på bane i starten av sesongen.

– Det er mange som benytter seg av den muligheten til å friske opp kunnskapene, og få teknikken til å sitte i trygge omgivelser. I år har vi også et eget gruskurs, med Pål Anders Ullevålseter som instruktør, sier Søreng-Stensrud, som selv frisker opp kunnskapene hver vår.

I fjor sommer fjernet byrådet de fleste av MC-parkeringene innenfor Ring 1. Kari-Anne Søreng-Stensrud er spent på hvordan det vil slå ut på MC-trafikken.

– Motorsyklistene avhjelper køene. Jo flere som kjører MC, jo mindre stillstand, eksosutslipp og rushtrafikk blir det. Derfor er vi spente på hvordan parkeringsutfordringene vil påvirke køene, sier hun.