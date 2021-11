Hvem orker å rydde i Oslo Høyre?

Nå er det bare to år til kommunevalget. Etter åtte vonde år i opposisjon håper Oslo Høyre at de skal få makt igjen. At byrådslederens kontor igjen skal bebos av en som kan mer enn én slipsknute. At de hardtarbeidende høyrefolka igjen skal få drive med noe annet enn ørkesløs behandling av støttemur-klager i bydel Vestre Aker, men i stedet faktisk få lede byen.

Veien dit er lang, men til gjengjeld er den tornefull. Arbeiderpartiet står riktignok svakt, men når velgere forlater dem går de heller til MDG, SV eller Rødt enn til tradisjonelle høyresidepartier. KrF og Frp er enda svakere. Så for at Høyre skal vinne må de enten få Frp opp i hesten igjen, eller lure MDG over på høyresida. Begge deler ser tungt ut akkurat nå.

[ Åtte skutt på ti uker: Dette er justisministerens budskap til Oslo-folk ]

På den andre sida: Arbeiderpartiet har akkurat havna i regjering. Da Høyre kom i regjering sist fikk de et skikkelig fall inn mot lokalvalget to år etter. Det kan fort skje med Ap også. Og hvem som gjør det bra i Oslo styres tross alt veldig av rikspolitikk. Hvis Norge er lei av Jonas, går det ut over Raymond.

Men to ting må nesten Høyre ha på plass hvis de skal ha en sjanse: Et lag og en plan.

Akkurat nå sliter de med begge deler.





Lenge før de skal finne ut hvem som skal styre byen, må nemlig Oslo Høyre finne ut hvem som skal styre Oslo Høyre. Det har fram til nå vært stortingsrepresentant, eksblogger og evig rabagast Heidi Nordby Lunde. Men etter at det plutselig kom fram, i en artikkel i Vårt Oslo, at hun var upopulær i mange lokallag, trakk Nordby Lunde seg som kandidat i forrige uke.

Men hvem i huleste skal ta over? Høyre-toppene har på rekke og rad gått ut og sagt at de ikke vil ha jobben. Både Ine Eriksen Søreide og Mudassar Kapur har sagt nei. Det samme har (ifølge VG) gruppeleder Anne Rygg og (ifølge Facebook-sida hans) eks-gruppeleder Eirik Lae Solberg. Sistnevnte riktignok etter en aldri så liten runde med tja.

Anne Haabeth Rygg er gruppeleder i bystyret for Oslo Høyre. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Det burde ikke være umulig å finne et godt navn, det er tross alt fint mulig å kombinere jobben som leder av Oslo Høyre med andre jobber, sjøl om det nok kan være en del jobb involvert.

Problemet er å finne en som kan heve seg over gjørmebrytinga i Oslo Høyre.

[ Navn i nyhetene: Anne Haabeth Rygg måtte tenke gjennom alt hun eide da hun flyttet i båt ]





For dette litt plutselige lederduo-skiftet er kanskje bare del to i en konflikt som har vart ganske lenge. I januar i år ble plutselig Øystein Sundelin kasta som gruppeleder, og erstatta av Anne Haabeth Rygg. Fortellingene om hva som skjedde er veldig delte: Noen mener det var politisk, at sykkelvei-Høyre ble avsatt av motorvei-Høyre. Andre at det var personlig, at Sundelin hadde vært upålitelig og løgnaktig. Indre by-Høyre mot ytre vest-Høyre? Samarbeids-Høyre mot konfliktorientert-Høyre? Det er mange måter å se det på. Men det blei i hvert fall veldig tydelig at Oslo Høyre var splitta og fylt av indre konflikt.

Da Heidi Nordby Lunde meldte at hun ikke ville fortsette som leder skal hun også, ifølge Avisa Oslo, ha krevd å få dra med seg nestleder Eirik Lae Solberg i fallet.

Dermed er nesten alle toppjobbene i Oslo Høyre i spill. Hvem skal bli leder? Hvem skal bli nestleder? Og hvem blir byrådsleder- og ordførerkandidat i 2023-valget?

Dette må nesten noen finne ut av. Alt vi veit så langt er at veldig mange sier neitakk.

Øystein Sundelin, tidligere gruppeleder i Oslo Høyre, gikk av i vinter. (Aslak Borgersrud)

[ Vinteren det rant over i Oslo-politikken ]





Mange i Høyre har nok, innerst inne, ganske liten tro på at denne oppgaven er mulig å gjennomføre. Lederen i Oslo Høyre velges for to år av gangen. Dermed skal den som velges nå evalueres om to år. Etter en intern opprydning som er jævla vanskelig. Og et valg som er kanskje enda vanskeligere. Mange kandidater er nok frista til å vente litt, og ikke hoppe inn i gjørma med begge beina akkurat når værmeldinga sier det skal pøse ned enda mer.

Det kommer jo alltids en tørrere tid på andre sida.

Resultatet kan fort bli ett av to. Enten en mellomløsning: En ringrev uten personlige ambisjoner, som kan brette opp erma og gjøre jobben av hensyn til Partiet. Eller en stortingsrepresentant ellerno som får marsjordre fra Erna. For er det noe partiledelsen i selve Høyre ikke vil ha er det enda et nederlag i hovedstaden.

Kommune- og fylkesvalget 2019. Høyres valgvake I 2019-valget gikk det ikke veien for Oslo Høyre. Da var topplaget ordførerkandidat Saida Begum og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. (Heiko Junge/NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Enda mer opptatt av Oslo-fotball enn Oslo-politikk? Sjekk ut Dagsavisens podkast Trikkeligaen! ]