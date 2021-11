Åtte skutt på ti uker: Dette er justisministerens budskap til Oslo-folk

Dagsavisen oppdaterer saken.

Justisministeren møtte politimester i Oslo, Beate Gangås på Stovner politistasjon tirsdag morgen. Møtet ble avtalt etter at åtte unge menn er blitt skutt i hovedstaden i løpet av en periode på ti uker.

Politimester Gangås uttalte til TV 2 i helga at politiet er opptatt av å få satt ned tiltak for å roe situasjonen.

– Det har vært et bilde over en tid hvor vi ser at det er konfliktlinjer i kriminelle miljøer. Det er det man nå ser i det offentlige rom, og som ender opp med skytinger, sa hun.

Sammensatt bilde

– Jeg vil tro mange er litt bekymra. Det er viktig å ha med seg at Oslo er en trygg by. Det er konfliktlinjer vi har sett nå som er i kjente kriminelle miljøer, sa Mehl under pressetreffet i etterkant av møtet.

– Vi har ikke en ad hoc-basert innsats når det gjelder denne typen kriminalitet. Vi har jobbet bredt over tid. Det er et sammensatt kriminalitetsbilde. Innsatsen vår er bred og det skal vare over tid, la Gangås til.

Unge urolige

Dagsavisen skrev forrige uke om at hver tredje ungdom i en rekke bydeler øst i Oslo er redde for å bli utsatt for vold. Barneombudet uttalte da at hun mener Oslo kunne gjort mer for å trygge byen for de unge.

– Vi er bekymret for at innsatsen mot ungdomskriminalitet og vold er for stykkevis og delt. Jeg mener Oslo kommune kan gjøre mer. Det kommer ofte ressurser og tiltak etter alvorlige hendelser, men så blir det borte igjen etter en stund. Innsatsen må være langsiktig, sa barneombud Inga Bejer Engh til Dagsavisen.





Skyteepisoder i Oslo

Åtte personer er skutt i Oslo på litt over to måneder. Her er en oversikt over skyteepisodene:

Søndag 15. august: To gutter i slutten av tenårene blir skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. Én av dem blir alvorlig skadd. En mann i 30-årene er pågrepet i saken.

Onsdag 25. august: To menn blir skutt ved en oppgang til en boligblokk på Trosterud. Begge blir fraktet til sykehus med alvorlige skader. Politiet pågriper og sikter to personer, men begge blir senere løslatt etter at mistanken svekkes.

Mandag 30. august: En mann i 20-årene blir skutt ved Brynseng T-banestasjon, og han fraktes til sykehus med alvorlige skader. Flere personer blir vitne til skytingen. En mann i 20-årene blir pågrepet, siktet for drapsforsøk.

Lørdag 2. oktober: En 22 år gammel mann blir fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt skutt i parkeringshuset ved Oslo Konserthus i Vika. Tre personer er siktet i saken, hvorav én av dem blir internasjonalt etterlyst før blir pågrepet etter ankomst fra Pakistan.

Torsdag 7. oktober: 20 år gamle Hamse Hashi Adan blir skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud og dør av skadene dagen etter. Etter flere uker blir en mann i 40-årene pågrepet, siktet for medvirkning til drap. To andre menn er etterlyst internasjonalt. Alle de siktede er kjenninger av politiet.

Mandag 25. oktober: En mann som blir beskrevet som «relativt ung» blir fraktet til sykehus etter å ha blitt skutt utenfor Stovner senter. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner med store styrker, og både politihelikopter, hundepatruljer og andre bakkepatruljer blir koblet inn i søket.

Politiet uttalte i kjølvannet av Mortensrud-drapet at de tar skyteepisodene på alvor, men at de ikke ser en sammenheng mellom dem.

(NTB)

