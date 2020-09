Politiet påla aksjonistene å flytte seg fordi de hindret fri ferdsel. Da de nektet, ble de fjernet fra stedet.

Til sammen 32 aksjonister ble innbrakt, og flere ble også bortvist fra deler av Oslo sentrum, melder politiet på Twitter.

Om lag 70–80 personer deltok i aksjonen mandag morgen, ifølge Vårt Land. Demonstrasjonen fant sted i krysset Karl Johans gate/Frederiks gate, en trafikkert hovedfartsåre som ligger like nedenfor Slottet. Like etter klokken 9 meldte politiet at gaten var åpnet for trafikk i begge retninger.

Aksjonistene hadde sperret gaten med store bannere, og enkelte hadde lenket seg fast til hverandre i medbrakte jernrør. «Beklager bryderiet, men vi prøver å redde verden», sto det på ett av bannerne.

– Vi ønsker å gi et signal til regjeringen om at de må ha en plan for å stoppe oljeutvinningen, og at de må ta klimakrisen på like stort alvor som pandemien vi er inne i nå, sier en av aksjonistene, Rune Arnestad, til Vårt Land.

Extinction Rebellion omtaler seg selv som en internasjonal og upolitisk bevegelse som bruker ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å få myndighetene verden over til å reagere på klimakrisen og den økologiske krisen.