Av Marius Helge Larsen

– Dette betyr mye for meg, å kunne få lov å sitte her, sier «Calle» til NTB.

Han er i begynnelsen av 40-årene og har i flere år benyttet seg av sprøyterommet i Oslo, hvor brukere kan sette heroinsprøyter under tilsyn av helsepersonell. Men nå har de endelig også fått et rom hvor det går an å røyke heroin.

«Calle» har akkurat fått kjøpt seg 0,4 gram heroin og varmer opp stoffet på aluminiumsfolie som han har fått utlevert, sånn at han kan puste det inn.

– For meg gir det bedre virkning å røyke. Jeg har brukt heroin i 10–15 år og har aldri hatt overdose. Jeg bruker også sprøyter, men veldig sjelden, sier han.

I flere år har helsemyndighetene prøvd å få flere til å gå over til å røyke heroin i stedet for å injisere det med sprøyter. Risikoen for overdose er nemlig mye, mye høyere med sprøyte.

– Når stempelet i sprøyten går i bånn, så er dosen i blodet. Da får du ikke omgjort det, sier fagansvarlig sykepleier Christina Livgard ved brukerrommet i Oslo, som er med og følger brukerne fra de kommer og til de er ferdige. Gjerne tar de med seg en kaffekopp på vei ut og slår av en liten prat.

Les også: – Jeg tenker på Ari hver dag og blir trist (Dagsvisen+)

Sovner før overdose

Fra 1. januar 2019 ble loven som har muliggjort sprøyterommet i Oslo, den såkalte «sprøyteromsloven», omgjort til en «brukerromslov». Dermed ble det åpnet for at brukere også kunne innta andre stoffer på rommet – og ved hjelp av andre metoder. Som å snorte og røyke.

Men for å legge til rette for røyking, måtte de først få bygget et rom med avlukke og kraftig ventilasjon. Livgard forteller at faren for overdose er så godt som eliminert ved røyking.

– Man vil sovne før man inhalerer på seg overdose. Man klarer jo ikke å fortsette når man har sovnet, sier sykepleieren.

I tillegg er det mindre fare for smittespredning.

Les portrett: FHI-sjef Camilla Stoltenberg: – Alle i familien min har hatt dramatiske opplevelser (Dagsavisen+)

– Søstrene mine

«Calle» var den første i Norge som fikk ta i bruk det nye røykerommet. I et par uker har han fått teste rommet og hjulpet til med kunnskap og erfaringer i opplæringen av de ansatte, før det offisielt ble åpnet mandag, på verdens overdosedag.

– Endelig er det nå blitt lov, heldigvis. Det er jeg veldig glad for, fordi jeg liker best å røyke, sier han.

Han sier at han benytter seg av brukerrommet 3–4 ganger i døgnet, og omtaler de ansatte som «søstrene» sine.

– Her kan du få lov til å være lei deg. Du kan være sint, frustrert. Du kan være glad. Du kan få være deg selv. Og har du behov for en klem, så får du gjerne det, sier han.

Nål-avhengighet

Når «Calle» nærmer seg slutten av heroindosen sin, kommer en kompis inn på rommet for å røyke litt han også. Kompisen holder seg vanligvis til sprøyter, men har valgt å røyke litt akkurat i dag.

– Røyk er veldig kos, veldig sosialt, sier han.

Og forklarer:

– Det å komme over den knekken med å være glad i sprøyta er hard, den er jævlig hard. For det er ofte man blir hekta på selve nåla. Vi kaller det å være nålkåte, sier han.

«Calle» er ferdig å røyke for denne gang. Han vasker av bordet foran seg med en Antibac-serviett, kaster aluminiumsfolien i søppelet og vender kursen opp mot Karl Johan for å sette seg ned med kaffekoppen foran seg.

– Jeg pleier å sitte noen timer hver dag. Jeg fikk inn 400 kroner nå rett før jeg kom hit, sier han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.