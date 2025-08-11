Advarsler hjelper ikke når IDF vil drepe journalister

Den kjente Al Jazeera-journalisten Anas Al Sharif bæres til gravstedet etter at han og fem journalistkolleger ble drept i et israelsk angrep i Gaza mandag. Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters/NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg skvatt da jeg søndag fikk pushmelding fra NTB om at «Kjent Al Jazeera-journalist drept i Gaza – anklages for å ha ledet Hamas-celle».

24 juli ba to store internasjonale journalistorganisasjonene om beskyttelse for den drepte Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif, fordi han ble utsatt for en svertekampanje av Israel.