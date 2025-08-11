Den kjente Al Jazeera-journalisten Anas Al Sharif bæres til gravstedet etter at han og fem journalistkolleger ble drept i et israelsk angrep i Gaza mandag.
Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters/NTB
Kommentar
Advarsler hjelper ikke når IDF vil drepe journalister
To uker etter det ble advart om sverting av journalisten, ble han drept. NTB gjenga IDFs anklage i tittelen.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Jeg skvatt da jeg søndag fikk pushmelding fra NTB om at «Kjent
Al Jazeera-journalist drept i Gaza – anklages for å ha ledet Hamas-celle».
24 juli ba to store internasjonale journalistorganisasjonene
om beskyttelse for den drepte Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif, fordi han
ble utsatt for en svertekampanje av Israel.