Slik kan studentøkonomien bedres

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Som student i Norge har du mulighet til å ta lån gjennom Lånekassa. For de aller fleste studenter er dette den viktigste økonomiske støtten de får gjennom studieløpet. For studieåret 2025-2026 er støtten satt til 15. 169 kroner i måneden i 11 måneder.

Borgar Løvold Ihle, Morgan Alangeh , og Agnes Gelting Andresen i Agenda har sett nærmere på studentenes økonomi over tid i et nylig publisert notat. De to førstenevnte er samfunnsøkonomer, mens sistenevnte er statsviter. De slår fast i dokumentet at studentøkonomien har blitt trangere.