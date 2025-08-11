Slik kan studentøkonomien bedres

Tross økt stipend rekker ikke pengene langt med økte matpriser og leieutgifter. Her er tre politiske forslag for å bedre studentøkonomien.

Økte matvarepriser og dyre leieboliger gjør tilværelsen som student krevende.

Innenriks

Christina Campo Journalist
Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Som student i Norge har du mulighet til å ta lån gjennom Lånekassa. For de aller fleste studenter er dette den viktigste økonomiske støtten de får gjennom studieløpet. For studieåret 2025-2026 er støtten satt til 15. 169 kroner i måneden i 11 måneder.

Borgar Løvold Ihle, Morgan Alangeh , og Agnes Gelting Andresen  i Agenda har sett nærmere på studentenes økonomi over tid i et nylig publisert notat.  De to førstenevnte er samfunnsøkonomer, mens sistenevnte er statsviter. De slår fast i dokumentet at studentøkonomien har blitt trangere. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

nyheter lånekassa innenriks agenda studiestøtte studentøkonomi politiske tiltak
Powered by Labrador CMS