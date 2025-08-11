Uavgjort i Arendal

Høyresidens partier prøvde seg på en skikkelig offensiv under partilederdebatten i Arendal som sparka i gang valgkampen for alvor. Men venstresiden holdt stand. Det endte uavgjort mellom blokkene i en debatt med rotete regi, mener Dagsavisens terningkastere. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

På dagen fire uker før stortingsvalget avgjøres mandag 8. september var partilederne samlet til debatt under Arendalsuka. Med økonomi og fattigdom, Gaza og oljefondet på dagsorden ble det temperatur på debatten.

Ingen soleklar vinner i en debatt med for sterk og tydelig regi fra NRK, som gjør at ingen svarer på de samme spørsmålene. Men flere sterke prestasjoner, og statsministeren viser stamina på oppløpet. I lagkampen mellom blokkene ble det uavgjort.

Statsministeren kom litt dårlig ut fra hoppkanten i spørsmål om arbeidende fattige, men landet trygt til slutt om ikke med perfekt nedslag. Fikk rodd seg greit gjennom en halvt absurd debatt om Oslo mot Trygve Slagsvold Vedum, en duellform NRK må ta opp på kammerset i ettertid. Herlig selvironisk, men også sjarmerende håpløs da han skulle ta stein, saks og papir. Hvilke sirkuskunster han må gjøre gjennom en valgkamp.