Baksiden av Frp-medaljen

Politikk handler om å prioritere noen saker opp og nedprioritere andre. Men partiene er mest opptatt av å vise godsakene, ikke hvor i statsbudsjettet det må kuttes. Søkelyset bør her rettes spesielt mot Frp, for partiet synes å kunne bli klart størst på borgerlig side. Skal vi tro meningsmålingene, når det er under en måned til valgdagen.

Frp-leder Sylvi Listhaug kan derfor bli landets nye statsminister. På denne bakgrunn har Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre, ikke overraskende, pekt ut Frp som hovedmotstander i valgkampen. Finansminister Jens Stoltenberg følger opp i samme spor, med et kraftig angrep på Frp.