Frp-leder Sylvi Listhaug vil halvere matmomsen for å begrense svenskehandelen.
Leder
Baksiden av Frp-medaljen
Fremskrittspartiet slipper for lett unna.
Politikk handler om å prioritere noen saker opp og nedprioritere
andre. Men partiene er mest opptatt av å vise godsakene, ikke hvor i
statsbudsjettet det må kuttes. Søkelyset bør her rettes spesielt mot Frp, for
partiet synes å kunne bli klart størst på borgerlig side. Skal vi tro meningsmålingene,
når det er under en måned til valgdagen.
Frp-leder Sylvi Listhaug kan derfor bli landets nye
statsminister. På denne bakgrunn har Ap-leder og statsminister Jonas Gahr
Støre, ikke overraskende, pekt ut Frp som hovedmotstander i valgkampen. Finansminister
Jens Stoltenberg følger opp i samme spor, med et kraftig angrep på Frp.