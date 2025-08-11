Ut mot Israels drap på journalister:
– Prisen for taushet har blitt for høy
Presseorganisasjoner raser etter Israels målrettede drap på journalister søndag. – Dette viser en ny virkelighet, sier mannen bak kampanje for å få internasjonale journalister inn i Gaza.
Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif ble drept i et målrettet israelsk angrep søndag.
Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters/NTB
Søndag ble fem Al Jazeera-journalister drept på Gazastripen
etter et angrep mot teltet de oppholdt seg i. Dagen etter døde en frilansjournalist
som følge av det samme angrepet.
Blant de drepte, var den profilerte Al-Jazeera-journalisten
Anas al- Sharif. Journalisten Mohammed Qreiqeh og kameramennene Ibrahim Zaher,
Mohammed Noufal og Moamen Aliwa ble også drept.
Mandag døde også frilansjournalisten Mohammed Al-Khaldi av
skadene han fikk i angrepet, skriver NTB, som siterer Shifa-sykehusets direktør
Mohammed Abu Salmiya.