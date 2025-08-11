Ut mot Israels drap på journalister:
– Prisen for taushet har blitt for høy

Presseorganisasjoner raser etter Israels målrettede drap på journalister søndag. – Dette viser en ny virkelighet, sier mannen bak kampanje for å få internasjonale journalister inn i Gaza.

Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif ble drept i et målrettet israelsk angrep søndag.

Verden

Kenneth Lia Solberg
Publisert

Søndag ble fem Al Jazeera-journalister drept på Gazastripen etter et angrep mot teltet de oppholdt seg i. Dagen etter døde en frilansjournalist som følge av det samme angrepet.

Blant de drepte, var den profilerte Al-Jazeera-journalisten Anas al- Sharif. Journalisten Mohammed Qreiqeh og kameramennene Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal og Moamen Aliwa ble også drept.

Mandag døde også frilansjournalisten Mohammed Al-Khaldi av skadene han fikk i angrepet, skriver NTB, som siterer Shifa-sykehusets direktør Mohammed Abu Salmiya.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

nyheter
Powered by Labrador CMS