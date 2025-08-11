Ut mot Israels drap på journalister:

Søndag ble fem Al Jazeera-journalister drept på Gazastripen etter et angrep mot teltet de oppholdt seg i. Dagen etter døde en frilansjournalist som følge av det samme angrepet.

Blant de drepte, var den profilerte Al-Jazeera-journalisten Anas al- Sharif. Journalisten Mohammed Qreiqeh og kameramennene Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal og Moamen Aliwa ble også drept.

Mandag døde også frilansjournalisten Mohammed Al-Khaldi av skadene han fikk i angrepet, skriver NTB, som siterer Shifa-sykehusets direktør Mohammed Abu Salmiya.