Fin sistebok fra fabelsjefen
Tor Åge Bringsværds siste bok sjarmerer. Selv om den egentlig er ganske skummel.
Tor Åge Bringsværd døde 4. august 2025. Få dager senere utgis fortellingen «Magnoliadamen». Foto: Mimsy Møller
Gamlebyen og Grønland i Oslo er blitt skjærgård. Majorstua er slum, Frogner kraftig fortettet av høyhus og Torshov er blitt byens sentrum.
Ute i verden er det borgerkrig mellom California og Arizona, mens det krangles om gruve-rettigheter på Månen.