Overraskende stor prisøkning på mat

Saken oppsummert Eksperter er overrasket over sterk prisøkning på matvarer i juli, med en økning på 4,4 prosent fra juni og 5,9 prosent på ett år. Høyere råvarekostnader på importvarer trekkes fram som en del av forklaringen, i tillegg til at juli normalt er en måned for prisøkning på mat. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Det er en overraskende sterk prisøkning. Noe kan forklares, men jeg synes det er vanskelig å forklare hele prisøkningen. Importprisene gikk ned fra juni til juli og prisøkningen fra næringsmiddelindustrien var ikke stor, sier dagligvareekspert Ivar Pettersen i Alo-Analyse til Dagsavisen.



Konsumprisindeksen steg 3,3 prosent fra juli i fjor til juli i år. Bred prisvekst på matvarer bidro til en økt tolvmånedersvekst på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).



Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer steg hele 4,4 prosent fra juni til juli i år, og var samtidig 5,9 prosent høyere i juli enn for ett år siden.



Blant varene som bidrar mest til den sterke tolvmånedersveksten finner vi kaffe, kakao og frukt.

– Prisene på kaffe og sjokolade har steget mye de siste månedene. Dette kan sees i sammenheng med utviklingen av råvareprisene på kaffe og kakao, som har vært svært høye gjennom 2025, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Ivar Pettersen er økonom i Alo-Analyse og følger matsektoren tett. FOTO: Leif Rune Dass Sundli

– Grunn til å følge med

En høyere prisvekst enn 4,4 prosent i juli måned er kun målt to ganger tidligere, ifølge samme kilde.



Både SSB og dagligvareekspertene Dagsavisen har snakket med påpeker at juli er en vanlig måned for prisøkning på mat, som følge av at jordbruksoppgjøret er avsluttet og at juli er en måned for prisjustering hos dagligvarekjedene.

Ekspertene reagerer imidlertid på uvanlig høy prisøkning og sliter med å finne hele forklaringen.

– Vi kan forklare halvparten av prisøkningen med juli-normalen, mener Ivar Pettersen i Alo-Analyse, som peker på dagligvarekjedene:



– Tallene tyder på at dagligvarekjedenes marginer kan ha økt mye i juli, men det er vanskelig å trekke bastante slutninger. Jeg tror vi må ta uroen i prisøkningen alvorlig, og at det er grunn til å følge med. Det har vært ganske høy prisøkning på mat i flere måneder nå, sier Pettersen.

Samtidig minner han om resultatet av Konkurransetilsynets marginundersøkelse i 2024.

– Det var en grundig undersøkelse, som konkluderte klart med at det var stabile, lave marginer. Jeg håper Konkurransetilsynet følger opp sin egen undersøkelse, sier han.



– Ferdig med sommer og grill

Forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo, Alexander Schjøll, peker først på dyrere råvarer og sesongjusterte priser, men også bransjen.

– Nå skjer det en endring i markedet fordi vi er ferdig med sommer og grill og alt det der – nå skal vi spise sunt. Hovedårsaken til den store prisøkningen er økte råvarekostnader, men noe av årsaken kan være taktikk fra bransjen siden etterspørselen etter slike varer trolig vil øke, sier Schjøll.

Han påpeker at frukt og grønt er blant det som økte mest, mens også fisk ble en del dyrere.

– Når det gjelder fisk, har det samtidig lenge vært økte produksjonskostnader. Og nå har også kronekursen gått opp. Det henger sammen, forklarer Schjøll.

Forskningsleder ved Sifo, Alexander Schjøll er overrasket over den store prisøkningen på mat. FOTO: Eivind Røhne

Han sier han er overrasket over at prisøkningen på mat ble så stor som den ble i juli.

– Det ble en kraftigere prisvekst enn jeg hadde sett for meg, sier Schjøll.

Tror ikke på fortsatt prisøkning

Flere matvarepriser har økt så mye som 10-20 prosent det siste året. Kaffe, kakao og frukt er blant det som topper prisøkningen.

– Mye av det som økte mest er produkter som i stor grad er importert og har fått økte råvarekostnader, forklarer han.

Schjøll framholder at juli er en spesiell måned hva gjelder prisvekst på mat. Han tror ikke at norske forbrukere har grunn til å frykte at prisøkningen vil fortsette.

– Det ville vært rart hvis prisstigningen fortsetter, men det er klart at vi ikke kan utelukke det helt. For eksempel inn mot jul, kan det komme prisøkninger på andre varer enn de folk typisk skal handle til jul – fordi julevarene selges til nedsatte priser tilpasset etterspørsel, forklarer Schjøll.

Heller ikke Ivar Pettersen tror det er grunn til å frykte en fortsatt prisøkning på mat.

– Normalt vil matvareprisene også gå noe ned i august og dermed korrigere bildet litt, slutter han.

At konsumprisindeksen steg 0,8 prosent fra juni til juli, var 3,3 prosent høyere enn for ett år siden og ga en tolvmånedersvekst som er 0,3 prosentpoeng høyere enn i juni, oppsummerer seksjonssjefen i SSB slik:

– Prisutviklingen på energi- og matvarer bidro betydelig til at veksttakten i KPI økte fra juni til juli. Prisene på drivstoff og mat steg raskere fra juni til juli i år sammenlignet med i fjor. Samtidig falt strømprisene mindre i år enn for ett år siden. Samlet sett trekker dette veksttakten i KPI oppover, sier Espen Kristiansen.



Med prisveksten styrkes trolig også sjansene for at en rekke eksperter får rett i sine spådommer inn mot torsdagens rentebeslutning fra Norges Bank – om at styringsrenta nå holdes uendret etter det svært overraskende rentekuttet tidligere i sommer.

Både sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen og rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken er blant dem som ikke tror på ny rentejustering nå, ifølge ABC Nyheter.

