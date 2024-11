Teatersjef: – Dette er en forferdelig dag for Oslo Nye

– Dette er en forferdelig dag for Oslo Nye Teater. En forferdelig, mørk dag. Når vi får et såpass dramatisk kutt, vil det i stor grad svekke vår evne til å være det teateret jeg drømmer om at vi skal være, sier teatersjef Runar Hodne til Dagsavisen.

Han er tydelig preget av den dramatiske beskjeden som styreleder Jafar Altememy kom med på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. For å få omstillings- og driftstilskudd fra Oslo-byrådet på til sammen 35 millioner kroner, foreslår styret at teateret nedskalerer sin virksomhet kraftig og blant annet kutter fem av 11 teaterproduksjoner i 2025.

Dukketeateret på Trikkestallen på Torshov foreslås lagt ned og flyttet til Centralteatret, og styreleder Jafar Altememy utelukker ikke nedbemanning på sikt.

Teatersjef Runar Hodne er bekymret for hva de foreslåtte kuttene vil gjøre med Oslo Nye Teaters samfunnsoppdrag. (Hanne Mauno)

Misnøye og frustrasjon

De tillitsvalgte ved teateret mottok nyheten om omstillingsplanen, eller «skissen», som styrelederen kalte den, på et møte mandag. De måtte skrive under på en taushetserklæring, med den begrunnelsen at kulturbyråden ikke var orientert om planen ennå. Resten av de ansatte ble informert på et husmøte like før pressekonferansen startet onsdag.

De ansatte reagerer sterkt på planene om kutt i produksjonene i 2025, og er misfornøyde over måten styret har håndtert prosessen på. De tillitsvalgte Sindre Postholm og Karoline Schau sier til Dagsavisen at de ikke forstår hvorfor styrelederen fant det nødvendig å kalle inn til en pressekonferanse for å fortelle om en skisse som ikke er ferdigbehandlet og ikke vedtatt. De gir uttrykk for at de føler seg overkjørte, slitne og frustrerte over hele den dystre situasjonen på Oslo Nye. Den har de stått i siden i sommer, da teateret så vidt unngikk konkurs.

– Når du kutter så kjapt og drastisk i en institusjon som har vært i Oslo i snart 100 år, så får det fatale konsekvenser, sier Postholm til Dagsavisen.

Les også: USAs «spåmann»: – Jeg tok feil

«Ekstremt uryddig»

Forbundsleder Per Emil Grimstad i Norsk Skuespillerforbund omtaler også prosessen ved Oslo Nye som «ekstremt uryddig og rotete».

– Det er heller ikke fattet noe politisk vedtak i bystyret, verken om kutt eller omstilling. På tross av det blir det i dag lagt fram noe som blir kalt «en skisse til omstilling», som har enorme konsekvenser for teateret og teaterets drift. Det som i tillegg er kritikkverdig, er at denne skissen er blitt utformet uten noen som helst medvirkning fra de ansatte, selv om planen er både spesifikk og konkret, sier han til Dagsavisen.

Les også: Anmeldelse: NRK-serien «Oro jaska» er et ungt skrik mot stillhetskulturen (+)

De tillitsvalgte ved Oslo Nye, Sindre Postholm og Karoline Schau, er frustrerte over det nye styrets plan. (Jannicke Remsøy)

– Vi har et samfunnsoppdrag

Teatersjef Runar Hodne ble nødt til være med på å utarbeide skissen sammen med direktør og styre.

– Men vi jobber fremdeles med et håp om at dette ikke blir vedtatt, og at vi får det tilskuddet vi har søkt om, sier Hodne, og viser til at Oslo Nye har søkt Oslo kommune om 94 millioner kroner for 2025. Trolig må de vente til bystyremøtet 11. desember før de får svar på søknaden.

– Jeg har laget et repertoar for 2025, som er grunnlaget for søknaden til Oslo kommune på 94 millioner. Nå skal altså fem av 11 produksjoner ryke. Det sier seg selv at det er nesten halvparten av all aktiviteten vår, sier Hodne til Dagsavisen.

– Vi har et samfunnsoppdrag her, vi er ikke noe privat teater. Det viktigste for meg er at vi ikke ender opp med et repertoar som er tvunget inn i en kommersiell retning. Det er fort gjort at de produksjonene som handler om representasjon og mangfold ryker først, selv om de er viktigst for samfunnsoppdraget vår, for vår profil og vår egenart – fordi de gir dårligst uttelling økonomisk, sier Hodne, men legger til:

– Hver eneste produksjon som ryker er et stort tap. Men har vi en skisse til en plan, og så får vi se hvor alvorlig den nedskaleringen blir. Vi må åpenbart ha en god dialog med de ansatte. Akkurat nå går teateret så det suser, vi har hatt fullt hus både på «Snøfall» og «Anna Karenina». Vi skal holde det gående, samtidig som vi er i beredskap for hva som kan komme 11. desember. Jeg er uansett klar for å kjempe for teaterets framtid.

Les også: Hun kan bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

– En redningsmann

Styreleder Jafar Altememy sier til Dagsavisen at styret legger fram skissen nå for å kunne sende den til kulturbyråd Anita Leirvik North (H) som grunnlag for å få omstillingsmidler. Tidligere i høst ble det kjent at Oslo Nye kan få bevilget i alt 35 millioner fra sin eier Oslo kommune – mot at de legger fram en plan for omstilling. Opprinnelig lå teateret an til å få kuttet tilskuddet med 37,5 millioner kroner, noe som utløste store demonstrasjoner mot det borgerlige byrådet.

Dagsavisen har tidligere skrevet at Oslo Ap har lovet å redde Oslo Nye Teater. De rødgrønne har også stilt mistillitsforslag mot kulturbyråd Anita Leirvik North, blant annet for hennes håndtering av budsjettkrisen ved Oslo Nye.

Styreleder Altememy sier til Dagsavisen at det ennå ikke er for sent for de ansatte å bli med på råd for å gjøre skissen bedre.

– Jeg ser på meg selv som en redningsmann for Oslo Nye. Jeg ønsker å redde dette teateret, sier han til Dagsavisen.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: – Høyres forslag er en dødelig cocktail for arbeidslivet

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)