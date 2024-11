Lover å redde Oslo Nye Teater

Det har kokt i Oslo de siste ukene, etter at det ble kjent at byråden kutter nærmere 40 millioner i støtte til Oslo Nye Teater. I en budsjettlekkasje til Dagsavisen lover Oslo Arbeiderparti et kulturopprør, og forsikrer om at de vil redde teateret.

– Det er en viktig kulturinstitusjon som i snart hundre år har vært viktig for byen. Selv om Oslo har store scener som Nationaltheatret og Det Norske Teatret, så er dette byens eget teater, sier leder for Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen.

Nyheten mottas med spenning på Oslo Nye Teater.

– Dette er supergledelig, for da kan vi drive som planlagt. Og vi trenger det for å kunne drive, og drive innenfor loven, sier teatersjef Runar Hodne.

Dette vil Oslo Arbeiderparti gi kulturlivet

Partiet lover fire bevilgninger i sitt alternative budsjett for å komme bransjens misnøye i møte:

1. Bevare Oslo Nye Teater

· En økning på 40 mill. til teateret, som vil redde driften.

2. Øke kunst- og kulturstipendene

· En økning på 3,1 mill. til stipendene (fra 4,4 mill. til 7,5 mill.).

3. Øke kulturtilskuddene

· En økning på 7 mill.

4. Beholde Popsenteret i Oslo

· Fremme et alternativt forslag for å stoppe avviklingen av Popsenteret fra januar 2025 med stenging 2026.

Engasjementet rundt Oslo Nye Teater er enormt. Her fra en demonstrasjon 31. mai. (Lars Opstad)

Byrådet vik kutte støtten

Partilederen mener det er viktig å bevare Oslo Nye Teater.

– En storby av Oslos størrelse må ha råd til å også ha en mindre teaterscene der også barn og unge får prøve seg på scenen. Og som setter opp forestillinger til barn og unge, som Snøfall nå.

– Det er en merkelig prioritering når de ikke skjønner at kulturtilbudet en berikelse av Oslo, for barn unge, og alle som har vært glade i Oslo Nye Teater i 100 år. Det var viktig for oss i de åtte årene vi styrte byen, å sikre teateret for generasjoner framover, sier Jacobsen.

I byrådets budsjett for 2025 kuttes støtten til Oslo Nye Teater med 41 millioner kroner. Med rundt 53 millioner i støtte, og ikke 94 millioner som forventet ut fra tidligere års budsjetter, kan det bety kroken på døra for tre av teaterinstitusjonens fire scener som de drifter, blant dem barneteateret Trikkestallen.

I motsetning til Nationaltheatret, Det Norske Teater og Operaen, er Oslo Nye Teater heleid av Oslo kommune. De får dermed ikke støtte over Statsbudsjettet som de andre og er helt avhengige av kommunal støtte for å kunne ha drift.

– Det ser mørkt ut

– Dette er et budsjettforslag som må vedtas for å gå gjennom. Samtidig sier dere at dere lover å redde kulturtilbudene. Kan dere da love det?

– Vi håper vi får det til, men det ser mørkt ut. Uansett skal alle vite at Arbeiderpartiet gjør det vi kan for å redde teateret. Dette er vårt alternative budsjett, til byråden sitt. Vi foreslår at de skal få det de fikk da vi styrte byen. Vi lover det, fordi vi har funnet penger i vårt budsjett, som redder teateret.

– Det er sannsynlig at det ikke vedtas, for da må Høyre og Venstre stemme på vårt forslag. Men får vi flertall, skal vi redde teateret. Arbeiderpartiet skal være kulturpartiet for Oslo.

– Gis midlene for at teateret skal overleve, eller for å gi dem tid til en mer langsiktig omstilling?

– Dette er vår politikk. Det kan være det må gjøres noen endringer, men med bevillingen vi foreslår vil Oslo Nye fortsette som i dag. Det budsjettet byrådet legger opp til, er å legge ned teateret. Vi vil gi dem de pengene de har fått i år også til neste år, slik at de kan opprettholde driften og gi det nye styret handlingsrom for det, mener Frode Jacobsen.

– Slik byrådet har lagt det opp, vil ikke teateret kunne bestå.

Økte tilskudd og stipend

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Eivor Evenrud mener at å kutte støtten til Oslo Nye Teater, er det samme som å kvele motoren til byens kulturliv.

– Oslo Nye er motoren i mye av Oslos eget kultur- og teatermiljø. De har hjulpet mange nye aktører på veien, både enkeltskuespillere og kompanier, sier hun.

– Oslo er en hovedstad, fylke og kommune. Det er absurd å ikke ivareta et 100 år gammelt institusjonsteater. Å ha et levende kulturliv og å verne om de institusjonene, er et kjennetegn på et sterkt demokrati.

– Det vi ser rundt oss i Europa er en slags nedprioritering av allmenndannelsen, der kulturen historisk sett er svært sentral. Dette handler om noe dypere enn at Oslo-folk trenger kultur, det er også en essensiell demokratisk del i dette.

– Hva bør teateret gjøre fremover med midlene?

– Hvis man ønsker mer kultur i Oslo, må man satse på kultur. Teateret har i dag, med trussel om kutt, ingen mulighet til å satse på det feltet. Det er ikke opp til oss politikere hva de skal programmere eller ikke, det holder vi oss unna. Vi har teatersjefer som er dyktige på det, mener Evenrud.

– Det er ekstra trist når kulturpolitikk ikke diskuteres, og det behandles som et rent økonomisk spørsmål, og det er det ikke.

Runar Hogne, teatersjef ved Oslo Nye Teater, sier en bevilgning på 40 millioner vil gi dem arbeidsro. (Lars Opstad)

Oslo Arbeiderparti vil redde Popsenteret

I sitt forslag vil Oslo Arbeiderparti også redde Popsenteret, gi mer støtte til prosjekter og stipend, og gi mer støtte til de lokale aktørene.

– Det er flere mindre kulturtilbud i bydelene, som for eksempel Østensjø barne- og ungdomsteater. Det er viktig med lokale tilbud, fordi vi trenger kultur i hele byen. Vi mener det er feil av byrådet å kutte i mange av de lokale tilbudene, sier Jacobsen.

– Vi legger på over 50 millioner mer til kunst og kultur i Oslo, som er helt i tråd med det vi har gjort de siste årene. Å satse på kultur, gir mer kultur.

Ved å øke stipendene, vil de gi bedre levekår for de artistene som har behov for det.

– Vi vet at mange bor i Oslo, og at økonomien er trang. Samtidig vil vi plusse på en rekke aktører, som Fargespill og Fellesverkstedet. Vi fortsetter den politikken vi har gjort, og satser på kultur. sier Evenrud.

Teatersjef Runar Hodne sier det ville betydd mye for teateret hvis budsjettforslaget blir vedtatt.

– Det foreslåtte budsjettet på 53 millioner er helt absurd, sier han.

– Vi søkte om 90 millioner i år, og søkte samme beløp 1. april, justert for lønns- og prisvekst, så det var 94 millioner. Å gi bare gi oss 53 er langt unna fagetatens innstilling.

Innvilges Oslo Ap sitt forslag, ender støtten til Oslo Nye Teater på 93 millioner.

– Vi er klar over at det er prosess inn mot endelig budsjett. Men dette er et ansvarlig budsjett og innenfor rammene for det vi trenger. Veldig fint og håper de får gjennomslag for det.

– Det ville gitt oss arbeidsro til å gjøre det vi kan best, som er å lage teater som «Snøfall 2 – Noah og skyggene».

---

Dette er saken:

Oslo Byråd ville kutte støtten til Oslo Nye Teater med 37 millioner kroner årlig fra 2025.

Kulturbyråd Anita Leirvak North (H) sier at teateret har fått en stor andel av kulturbudsjettet, men ikke har klart å holde seg innen det høye tilskuddet.

Byrådet vil også legge ned teaterets hovedscene i Rosenkrantz’ gate 10 og Centralteatret i Akersgata 38, som drives av Oslo Nye Teater.

I budsjettforslaget er det også foreslått å stramme inn støtte til en rekke andre kulturtiltak innen kunst og scene.

---

