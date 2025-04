Senterpartiet snur – vil utsette egen kriselov

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er viktig med bredde og samlende flertall i en så viktig sak, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Det er den mye omtalte sivilbeskyttelsesloven, som skal voteres over i Stortinget torsdag, det er snakk om.

Dermed føyer partiet seg inn i rekken sammen med Frp og KrF, som nylig har snudd i samme sak.

– Vi er opptatt av å innføre en arbeidsplikt i krigssituasjoner og mener det er riktig og nødvendig. Men når det er skapt så mye uro, må vi utsette saken og gå en runde til rundt enkeltformuleringene som skaper mest usikkerhet, utdyper Vedum.

Kritikken mot lovendringsforslaget bunner i at man er bekymret for å gi regjeringen for vide fullmakter i krisesituasjoner. Regjeringen har avvist dette.

– Regjeringen mener at selv i en slike alvorlige situasjoner som forslaget regulerer, er det viktig å ha lover og regler som regulerer arbeidslivet. Det er derfor vi gjør denne jobben nå så vi er forberedt, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

