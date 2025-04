– Provoserende å jage folk ut av byen

– Navs mål med å betale AAP er å få folk ut i arbeid igjen. Da er det lite klokt å be henne flytte. Det blir litt som å pisse i buksa. Man blir varm en liten stund, før man igjen blir kald. For Nav å spare noen kroner på å be henne flytte blir litt på samme måten, sier Kristjánsson til Dagsavisen.

Før påske fortalte Dagsavisen historien om «Mette», som leier en toroms leilighet i Drammen. Hun får Arbeidsavklaringspenger (AAP), og får i tillegg bostøtte og sosialhjelp for å få det til å gå rundt.

Ber henne flytte

Men Nav Drammen synes at husleien på 11.900 hun betaler i måneden er for høy, og har bedt henne om å finne noe rimeligere, eller flytte ut av kommunen, om hun fortsatt skal få økonomisk hjelp.

For Mette, som nettopp har fått seg praksisplass i Drammen med sikte på å komme seg ut i full jobb igjen, blir oppgaven uoverkommelig.

– Jeg har sett overalt. Steinberg, Hokksund, Holmestrand, Tønsberg, ja helt ned til Porsgrunn. Det er ikke noe rimeligere der. Og i hvert fall ikke i Asker, som Nav foreslår. Og om jeg skulle finne noe til en pris Nav godtar i en annen kommune, får jeg lenger reisevei og store kostnader for å komme meg til Drammen, sa hun til Dagsavisen 15. april.

Ikke vestkanten

Kristjánsson synes det er helt hårreisende at Nav Drammen nærmest ber henne forlate byen om hun ikke finner noe rimeligere.

– I praksis betyr dette at folk som får helserelaterte ytelser ikke kan bo i en by, sier Rødt-politikeren til Dagsavisen.

Kristjánsson er klar på at Nav ikke skal finansiere luksus.

– Men Nav må oppdatere sitt kostnadsbilde når det gjelder boligmarkedet, sier han tørt.

– En husleie på 11.900 kroner i måneden er verken dyrt eller luksuriøst, legger han til.

– Ytelsen bør økes

Rødt-politikeren mener at det er lite klokt av Nav Drammen å komme med et slikt råd til en person som nettopp har fått seg praksisplass i byen.

Videre mener han at satsene for AAP og sosialstøtte er for lave.

– Når noen er avhengig av å få bostøtte og sosialhjelp ved siden av AAP, for å kunne bo i en leilighet til nøkterne 11.900 i måneden, så sier det at ytelsen bør økes.

– AAP skal være utformet slik at det er mulig å leve på den ytelsen. Ikke at man skal være nødt til å søke om andre ytelser i tillegg, og måtte flytte for å få hjelp. Å be folk om å flytte er en detaljstyring Nav ikke har noe med. De skal ikke bestemme hvor folk skal bo, sier han. sier Mímir Kristjánsson.

Han mener at ytelsene er for lave.

– Det er ikke vår politikk å sende folk ut av kommunene for å spare penger i sin egen. Politikk er at folk skal leve der de har sitt eget nettverk, der de har sine venner, og hjelpe dem til å komme tilbake til jobb. De trenger ikke stikke kjepper i hjulene for dem, når de fra før av er i en sårbar situasjon, sier han.

Individuell vurdering

Ytelser gjennom Nav er nedfelt i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). Men lovverket sier ingen ting om hvor mye som skal gis i støtte. Det er det opp til hver kommune å bestemme.

«Alle kan søke økonomisk sosialhjelp hvis de mangler penger til å forsørge seg selv eller er i en nødssituasjon, og alle har rett til en konkret og individuell vurdering av søknaden sin. NAV-kontoret vurderer saken ut fra søkerens behov og livssituasjon på søknadstidspunktet. Sosialhjelp er en behovsbasert ytelse. Hver søknad om sosialhjelp, inkludert nødhjelp, må vurderes konkret og individuelt. NAV-kontoret må ta hensyn til personens situasjon og behov når de beslutter om, og hvor mye, stønad som skal gis», opplyser AID til Dagsavisen.

Lokalpolitikere reagerer

Politikere i Drammen kommune er gjennom Dagsavisens oppslag gjort oppmerksom på Mettes situasjon.

– Jeg ble gjort oppmerksom om denne situasjonen og oppslaget i Dagsavisen like før påske. To andre politikere i det utvalget jeg leder, sendte meg en henvendelse. Simon Nordanger (Sp) sendte inn et spørsmål til kommunedirektøren om dette. SVs Sahar Madahian ba om at vi kunne stå sammen for å endre en slik behandling og praksis av sårbare mennesker, sier leder Hovedutvalget for Arbeid, aktivitet og inkludering i Drammen kommunestyre, Billy Taranger (KrF) til Dagsavisen.

Han mener at en husleie på 8.000, som er Navs maksimumskrav for en leilighet for en enslig person, er veldig billig i Drammen sentrum.

– Bokvaliteten må være veldig dårlig om en skal komme under den summen, sier KrF-politikeren.

– Umiddelbart tenkt jeg at det kunne vært mulig å inngå en avtale med huseier om å ta bort tilleggsytelser fra husleien, og at det kunne betales separat, slik at NAVs grense kunne oppfylles, sier han.

Han er også klar på at politikerne ikke ønsker at folk skal flytte fra kommunen.

– Det er ikke et godt råd og burde vært utelukket som profesjonelt råd. Det kan være et godt råd/alternativ for kommunen, som da slipper sosialutgiftene, men det blir da en annen kommune som overtar utgiftene, sier han.

NAV har mange muligheter i sin verktøykasse og burde finne andre bedre løsninger. — Billy Taranger, KrF Drammen

– Rent sosialt er det veldig uheldige å bytte kommune, flytte fra venner og kanskje få lengre vei både til arbeidsplass, skole eller barnehage. NAV har mange muligheter i sin verktøykasse og burde finne andre bedre løsninger, mener Billy Taranger.

