Ordførerkandidat: – Bader ikke naken for å bli kjent

– Jeg kommer ikke til å bade naken for å bli kjent. Jeg har ikke tenkt å bade naken som Fabian (Stang) (H), takk, ler hun.

– Jeg regner med at jeg, som Oslo Aps ordførerkandidat, må være med på noen stunts i valgkampen. Men der går grensen, ler Rina Mariann Hansen, som i dag er byråd for næring og eierskap. Tidligere har hun vært byråd for idrett, kultur og frivillighet, og deretter for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Som idrettsbyråd har hun nye Tøyenbadet, nye Jordal Amfi, Sonja Henie Ishall på Frogner og rehabilitering av flere svømmehaller på CV-en. Som arbeidsbyråd har hun vært ansvarlig for Oslos arbeidssatsing og mottak av flyktninger fra Ukraina.

Nå er hun Arbeiderpartiets ordførerkandidat i hovedstaden, og kan følge i fotsporene til SVs Marianne Borgen og Høyres Fabian Stang før det. Et bilde av Stang som badet naken i 2006 gikk Norge rundt. Året etter ble han valgt til ordfører i Oslo, en jobb han hadde fram til 2015.

Ikke mål å bli mest mulig kjent

Rina Mariann Hansen startet valgkampen for sin egen del denne uka, og hadde også med seg næringsminister og partifelle Jan Christian Vestre.

Dagsavisen møtte dem på Grønland og ble med på turen nedover Grønlandsleiret, hvor dagen ble avsluttet med Ap-stand, roser, politikere og politiske argumenter.

De to sentrale politikerne fikk rusle i fred nedover den travle Oslo-gata. At hun ikke bli stoppet på gata, blir bedt om å være med på selfier, eller at folk snur seg og peker, tar ikke Hansen så tungt.

– Det var vel ikke så mange som visste hvem Marianne Borgen var heller før hun ble ordfører. Eller Per Ditlev-Simonsen (H). Men nå er ikke mitt mål å bli mest mulig kjent heller, sier Rina Mariann Hansen.

– Det er noen som vet hvem jeg er, og så er det kjempemange som ikke vet hvem jeg er. Politikere i Norge er generelt ikke kjendiser som når man er president i USA. Det er mange som ikke vet hvem som er statsråder og byråder. Det som vi vet om norsk politikk, og som jeg synes er kjempebra, er at vi Norge i veldig stor grad stemmer på partier på grunn av saker.

Handler om politikken

– Du er Aps ordførerkandidat, og om du bli valgt, vil du bli en av byens mest profilerte personer. Vil din valgkamp bli mer personifisert nå som du er kandidat til denne oppgaven?

– For Arbeiderpartiet og meg handler det først og fremst om politikken vår. Det er det vi går til valg på, satsing på bedre eldreomsorg og muligheter for unge. Men det er klart at som jeg som ordførerkandidat, og Raymond Johansen som byrådslederkandidat vil bli mer profilert i Aps valgkampmateriale. Og jeg kommer sikkert til å være med på ting jeg ellers ikke ville vært med på, sier Hansen.

– For Ap handler det om at du skal være trygg på at det er politikk det handler om når du går til valgurnene. Det er politikk og ikke posisjoner det handler om, sier hun ettertrykkelig.

Selv med Høyre-farge på neglelakken, mener Vestre at Ap-kollegaen vil bli en god ordfører for byen.

– Du har alle forutsetninger for å bli en god ordfører. Du kjenner byen, og du har jobbet utrettelig for den i mange år. Men det er først og fremst politikken det handler om, sier næringsminister Vestre til Hansen.

I Oslo Arbeiderpartiet sittet i byråd med SV og MDG siden valget i 2015, men målinger kan tyde på at det går mot et skifte i hovedstaden. Høyre styrer mot å vokse stort og bli klart største parti, ifølge målinger.

Valgkampstart

Sammen med ordførerkandidaten og næringsministeren sitter vi på ikoniske Punjab Tandoori på Grønland og snakker om hvordan Oslo skal være, eller bli de neste årene.

Med en drøy måned igjen til høstens valg, markerte dagen valgkampstart for de to. Hansen trekker fram Grønland som en suksesshistorie. Ikke bare i det siste, med bilfritt byliv, men hun ser tilbake til alt som har skjedd siden 90-tallet og det daværende Ap/SV-byrådet.

– Og ikke minst hvordan de ulike næringssektorene her jobber for å etablere nye arbeidsplasser. Det er kanskje en av Aps største styrker, kombinasjonen av å huske på de som er i jobb, men også legge til rette for nye arbeidsplasser, sier hun.

Ap-politikerne mener at byutvikling og næringsutvikling henger tett sammen, og at målet er mer omsetning, mer liv, og mer verdiskapning.

Som byråd har også Hansen hatt ansvar for reiselivsnæringen. Noe som handler om mer enn cruiseskip, hoteller, Frognerparken og Munchmuseet.

Vi har de siste åtte årene gjort Oslo til en mye bedre by å bo i. Derfor høres det kanskje litt rart ut å gå til valg på å gjøre Oslo enda bedre. — Rina Mariann Hansen (Ap), byråd og ordførerkandidat.

– Nå kommer også turistene til Oslo grunn av dette her, mattilbudet for eksempel. Servering og besøksnæring er Oslos hjørnesteinsbedrifter og vi må legge bedre til rette, sier Hansen.

– Vi har de siste åtte årene gjort Oslo til en mye bedre by å bo i. Derfor høres det kanskje litt rart ut å gå til valg på å gjøre Oslo enda bedre, sier hun med et smil.

Hansen og Vestre ser at det som er fått til på Grønland, også kan gjøres andre steder, og nevner Trondheimsveien ned mot sentrum som et eksempel på områder Ap ønsker å oppgradere.

På sin vei nedover Grønlandsleiret var de innom flere små lokale bedrifter, fra frisører og matbutikker, til kebabsjapper og restauranter. Felles for alle stedene var at de som drev dem, sa at de trivdes med å være på Grønland.

For oss som politikere er det viktig å komme hit, snakke med de som driver forretninger her, lytte og lære. — Jan Christian Vestre (Ap), næringsminister.

– For oss som politikere er det viktig å komme hit, snakke med de som driver forretninger her, lytte og lære. Det er de som holder til her som vet hva som skal til for å lykkes, og det må vi som politikere ta hensyn til, sier Jan Christian Vestre.

Oslo-tur med valgkamp

De startet dagen på Stovner før turen gikk i taxi for byråden og sort regjeringsbil for statsråden ned til Grønland. Ikke bare møtte de flere lokale næringslivsledere, de fikk også smake seg gjennom et utvalg av matspesialitetene i området.

– Grønland har en litt annen kultur enn resten av Oslo, med blanding av norsk og utenlandsk kultur, sier Tariq Mahmood til Dagsavisen.

Grønland er et område som er blitt veldig fortettet, og det er få lokaler, men mange som ønsker å drive her. Så da er løsningen flere, men mindre butikker. — Tariq Mahmood, gårdeier

Han peker på den ene gården etter den andre han som han eier på Grønland. Som gårdeier vil ha heller leie ut til ti små bedrifter, enn én stor, og viser lokalene hvor en tidligere Kiwi-butikk nå er blitt til flere små butikker av ymse slag.

– Grønland er et område som er blitt veldig fortettet, og det er få lokaler, men mange som ønsker å drive her. Så da er løsningen flere, men mindre butikker, sier han, og innrømmer også at det handler om penger.

Tariq Mahmood er en stor gårdeier på Grønland. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

– Jeg får mer i husleie ved å leie ut til ti små, enn én stor. Samt at de små betaler mindre husleie, sier han.

De siste månedene har Grønland vært omtalt i mediene flere ganger, særlig i forbindelse med narkotikasalg og gjengkriminalitet i området. Politiet har advart, og politikere har igjen lovet tiltak eller kritisert hverandre. Politiet varslet i juni at de vil være tydeligere til stede på Grønland.

Institusjon

Blant stoppene på dagens valgkamp-kickoff, er restauranten Punjab Tandoori. Inne på kjøkkenet har Sukhbir Singh sitt daglige virke. Her har 29-åringen vært siden han ble født.

– Mine foreldre startet dette stedet for 30 år siden. Nå har jeg tatt over som daglig leder, sier Sukhbir Singh til Dagsavisen.

– Og pilene peker bare en vei, og det er oppover, sier han, og innrømmer at det var noen tunge år under pandemien, og etter, med økte priser og økte strømutgifter.

Ordførerkandidat Rina Mariann Hansen og næringsminister Jan Christian Vestre lytter til hva daglig leder på Punja Tandoori, Sukhbir Singh, har å si om Grønland. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Etter at det i våres, på initiativ fra byrådspartiet MDG, ble bilfritt i deler av Grønlandsleiret, ble det mulig å flytte deler av serveringsområdet ut på gaten.

– Det har betydd mye for oss, sier Singh.

– Nå har du to sentrale politikere her. Hva er ditt råd til dem når det gjelder Grønland?

– Hjelp oss med å redusere narkotikatrafikken vi ser her i området. Det er ikke helt et problem for oss, men det er ikke fint heller. Det ødelegger veldig bildet av hvordan egentlig Grønland er. Kanskje hatt en politipost midt på Grønland, sier han.

Dagen ble avsluttet med valgkampstand, for Aps ordførerkandidat Rina Mariann Hansen og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Han mener at Grønland er norsk mangfold på sitt beste.

– Grønland er stedet hvor kanskje hele Oslo kommer for å kjøpe grønnsaker, for å se noe nytt, turister kommer hit for kose seg og se hvordan det er her. Så Grønland er en viktig del av Oslo og Norge, sier han.

Jeg ønsker å få utelivet i gang igjen. Etter klokken 22–23 om kveldene begynner det å bli stille her. — Sukhbir Singh, Punjab Tandoori

Han savner fortsatt mer liv på kveldstid, slik det var tidligere.

– Jeg ønsker å få utelivet i gang igjen. Etter klokken 22–23 om kveldene begynner det å bli stille her. Noe som kanskje kan skyldes de negative hendelsene som har vært her. Folk blir kanskje redde for å komme hit, sier han.

Nå håper han at politikernes besøk vil føre til at det legges til rette for videre vekst på Grønland, og andre områder i byen.

