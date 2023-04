Den legendariske kroa var alltid åpen: – Det er synd at brune puber er så uglesett

– Åpen 365 dager i året, med livemusikk hver dag! Det var Ivars Kro, sier Mine Nilay Yalcin til Dagsavisen.

Den legendariske brune puben Ivars Kro lå på Grønland i Oslo.

På 1990- og tidlig 2000-tall lå den side om side med Olympen i Grønlandsleiret. Så flyttet den til et toetasjes lokale nærmere Grønlands Torg, fortsatt i samme gate. Der lå der fra 2008 til den ble lagt ned i 2019.

– Når alt annet var stengt, var det fortsatt åpent på Ivars Kro. Enten det var påske, jul eller 17. mai. Alle visste det, sier Yalcin.

Ümits Kro

Med andre ord har svært mange osloborgere – og folk utenbys fra – i et vidt spenn av aldre, ulike minner fra Ivars Kro.

For Mine Nilay Yalcin er stedet imidlertid ekstra spesielt. Ikke bare fordi hun jobba som bartender der da hun var i tjueåra. Men fordi hun tilbrakte mye av tenåra der, på besøk hos faren, som drev stedet.

Mustafa Ümit Yalcin var eier og driver av Ivars Kro fra 1998 til 2018. (Mine Nilay Ylcin)

Mines far het ikke Ivar, men Mustafa Ümit Yalcin. Han eide kroa fra 1998 til 2018. Det var midt i hans periode, i 2008, at puben måtte flyttes, fordi leiekontrakten ved sida av Olympen, alias Lompa, ikke ble fornya.

– Da Lompa og Ivars lå sammen, var de som et ektepar. Begge brune puber, for dette var før Olympen ble pussa opp. De passa på hverandre. Men så ble de liksom skilt, og Ivars måtte flytte litt bort i gata, smiler Mine Nilay Yalcin.

Tilfeldig lykketreff

Pappa Yalcin, som går under navnet Ümit, kom til Norge i 1978. Først drev han butikk i Grensen i sentrum. Men da gården bygården den lå i skulle pusses opp, måtte butikken stenges. Ümit så seg om etter noe nytt.

– Egentlig var det ganske tilfeldig at det ble Ivars Kro. Han fikk nyss om at Ivars kro skulle selges. Hadde aldri jobba i barbransjen før, men hoppa på det toget. Pappa er litt sånn «det har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg nok» av type, ler datteren.

Tjue år med toleranse

Og Ümit trivdes godt på Ivars Kro. Så godt at han drev den i tjue år. Mange husker bareierens trivelige smil med glede.

– Da pappa overtok Ivars kro, hadde den hatt tre eiere, og var allerede en godt etablert pub på Grønland, forteller dattera.

Fasaden slik den så ut da Ivars Kro lå vis-a-vis Grønlands Torg, i 2008-2018. (Mine Nilay Yalcin)

– Pappa er veldig opptatt av inkludering. Han ville det skulle være et sted der alle hadde tilgang, og der alle var velkomne. Folk skulle føle seg sett og tilpass, samme hvem de var eller hvorfor de kom, sier Mine Nilay Yalcin.

Som et hjem

Det betydde at Ivars Kro ble et hjem nummer to for en broket forsamling av folk med temmelig ulik bakgrunn.

– Vi hadde gjester som kom helt fra Ski og Enebakk. Men den harde kjernen var arbeidsfolk fra østkanten i Oslo. Ivars Kro var veldig folkelig. Vi spilte folkelig musikk – norske og svenske danseband og slagere av typen Creedence og Bryan Adams. Og du fikk drikke til folkelige priser, sier Mine Nilay Yalcin.

Tolv til halv fire

Ivars Kro åpna klokka 12.00 på formiddagen, og stengte først 03.30 om natta, hver dag året igjennom.

– Vi hadde et dagklientell som kom innom for å ta morrapilsen fra vi åpna på formiddagen. Så en annen fast gjeng som kom innom for å danse og møte venna sine utover ettermiddagen og kvelden. Mange kom mest for musikken. Danseband og slagere, og livemusikk hver dag, sier Yalcin.

Kulturhus

Hun nøler ikke med å kalle Ivars Kro for «et annerledes og rart kulturhus». Hun syns det er leit at så mange slike steder forsvinner, utkonkurrert av kjedebutikker og eiendomsmeglere som kan betale mye høyere leiepriser enn pubeiere klarer.

Mine Nilay Yalcin foran grønnsaksbutikken og puben der Ivars Kro en gang lå, fotografert en regntung dag i april 2023. (Gerd Elin Stava Sandve)

– Ivars Kro var en møteplass, på tvers av generasjoner og på tvers av kulturelle uttrykk. Da vi flytta bort til Grønlands Torg, og fikk pianobar i andre etasje, dukka det plutselig opp mange flere unge folk enn før også, sier hun.

– Det er synd at brune puber er så uglesett. De er viktige møteplasser for veldig mange. Steder der man kan treffe folk. Bli venner. Finne en kjæreste. Eller bare være i et rom med andre mennesker, uten at man trenger å snakke med alle.

Mot ensomhet

Litt av skepsisen mot brune puber, går på at de visst nok fremmer alkoholisme.

Men er det egentlig så mye bedre å sitte alene hjemme med en sekspakning, enn å møte venner over ei øl eller tre på et utested? Mange mennesker er på et sted i livet der de trenger den drinken uansett, samme hvor den inntas.

– Ensomhet er ikke noe sunt det heller! Jeg har snakka med mange av de tidligere stamgjestene på Ivars Kro og mange forteller det samme: Etter at den ble lagt ned, har de ikke klart å finne et nytt sted som tilbyr det fellesskapet som de hadde på Ivars. Bekjente som fulgte litt med og passa på hverandre, uten at man er så nære at det faller seg naturlig å ringe eller gå på besøk, sier Mine Nilay Yalcin.

Fordommer forsvant

Dessuten var det ikke alle som gikk på Ivars Kro for å drikke alkohol, heller. Mange drakk brus og kaffe, og svingte seg til gammaldanstonene.

– En veldig gøy ting med å jobbe som bartender på Ivars Kro, slik jeg gjorde da jeg var tidlig i tjueåra, var alle historiene folk fortalte. En gjest hadde vunnet mesterskap. En hadde reist verden rundt. En var født rik, en var født fattig. Man kunne ikke se det på noen av dem nå. Vi har så mange forutinntatte ideer. På Ivars lærte jeg at du virkelig ikke aner noe om alt folk har vært igjennom. Jeg fikk renska bort mange av mine fordommer ved å jobbe der, sier Yalcin.

Forsonende foxtrot

Ikke dermed sant at det alltid var gnisningsfritt mellom gjestene. Det var rasisme og tafsing og ymse ubehageligheter der som i samfunnet for øvrig.

Poenget var at de fleste fant utav det med hverandre, tross forskjellene. Også takket være Mines pappa Ümit, som var og er så opptatt av at alle skal ha det trygt og fint.

– Ivars Kro var et sted der innvandrere og FrPere dansa foxtrot til dansebandmusikk sammen til klokka ble halv fire om natta, oppsummerer hun.

Teaterstykke

Nå er alt dette blitt teater, laget av nettopp Mine Nilay Yalcin. Hun er utdanna ved Nordic Black Theatre og KHIO, og har hittil jobba særlig mye med gateteater og annet teater i det offentlige rom, særlig retta mot barn og unge.

Mine Nilay Yalcin inviterer til «Ivars Kro - historien om en brun pub» på Cafeteatret i Oslo. (Maren Moen Blomstereng)

«Ivars Kro – Historien om en brun pub» har premiere på Cafeteateret på Grønland torsdag til uka. Det er så godt som helt utsolgt, men Yalcin lover at det per nå er noen billetter igjen til stykket spilles under Heddadagene i juni.

Likt Norge rundt

Dessuten håper hun å få det på norgesturné med tida.

– Stykket er min versjon av historien om Ivars Kro. Det fins sikkert ti tusen andre mennesker som kunne fortalt sin historie om samme sted. Og om lignende steder over hele landet. Jeg har tenkt på stykket som en hyllest til brune puber, og til alle som drifter møteplassene våre. De er en så viktig del av livene våre, sier teaterskaperen.

---

«Ivars Kro – Historien om en brun pub»

Forestilling av og med Mine Nilay Yalcin.

Spilles på Nordic Black Theatre/Caféteateret 20. til 29. april, og igjen på Heddadagene 14. til 16. juni.

Andre medvirkende er Cici Henriksen (regi), Anja Kjærnli (inspisient/produsent), Agnethe Tellefsen (scenografi/lys), Shiva Sherveh (scenografiassistent), Truls Hannemyr (lysdesign), Madeleine F. Røseth (kostyme) og Maren Moen Blomstereng (foto).

Forestillingen produseres av Mine Nilay Produksjoner i samarbeid med SPKRBOX og Nordic Black Theatre. Den er støttet av Norsk kulturråd. Fond for lyd og bilde, Dramatikkens hus, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen og Oslo kommune.

---