Byrådslederen før hastemøtet med politiet: Kan ikke gi fra oss områder til kriminelle

Til møtet kommer politiet og andre berørte parter.

– Jeg er glad vi fikk til dette møtet med Oslo-politiet på kort varsel. Vi i kommunen har både i det daglige og gjennom Politirådet et godt samarbeid med politiet, uttaler Raymond Johansen til NTB.

Lørdag skrev Aftenposten at Oslo-politiet i et brev til kommunen i januar i år, blant annet skrev at Vaterlandsområdet på Grønland i stor grad er eid av narkotikaselgerne. Politiet skrev også at «Opplevelsen til politiet er at det er krevende for folk uten rusproblemer å oppholde seg i området».

– Jeg ble veldig overrasket da jeg gjennom mediene ble kjent med at det i brev til bydelen i januar ble gitt inntrykk av at politiet har gitt opp området ved Vaterlandsparken på Grønland. Vi har ikke én eneste kvadratmeter å avse til kriminell virksomhet i byen vår. Nå må alle krefter jobbe i samme retning for å få gjort noe med dette området, sier byrådsleder Johansen.

Tirsdag denne uka var det en skyteepisode ved Grønland T-banestasjon. Ingen ble skadd, men flere personer er siktet i saken.

Raymond Johansen understreker at folk skal tørre å være i området uten å frykte kriminalitet og åpent narkotikasalg.

– Jeg ser fram til å ha gode diskusjoner med politiet og å få høre mer om hva de tenker om situasjonen, sier han.

