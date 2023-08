Studentene om Borch: – Håper på gjensidig interesse

– Vi ser fram til å jobbe med en statsråd med erfaring fra både regjering og storting. Vi tenker at det gir henne gode forutsetninger for å hoppe inn rollen, og ta gode avgjørelser for studentene nå som høsten kommer. Det er mange viktige saker som står på trappene. Studentene er i en vanskelig økonomisk situasjon i dyrtida, og det er stort behov for å øke studiestøtten, sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther til Dagsavisen.

Ifølge flere medier, blant dem TV 2, VG og Aftenposten blir det dagens landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) som overtar etter Ola Borten Moe (Sp) som ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Statsrådsskiftet skjer kl. 11.30 i formiddag. Det bekrefter regjeringen, ifølge NTB.

Erklært som uønsket

Ola Borten Moe (Sp) gikk av 21. juli på grunn av brudd på habilitetsreglene etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen. Forholdet mellom Moe og studentorganisasjonene har vært langt fra uproblematisk.

I november i fjor erklærte Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo og Bergen Moe som persona non grata – altså uvelkommen person oversatt fra latin. Sæther var den gangen leder av Studentparlamentet ved UiO, og uttalte tidligere til Universitas at studenter opplever at de ikke blir prioritert, og at vedtaket var et uttrykk for denne frustrasjonen. Hun uttalte senere at hun mente at ordlyden i persona non grata ikke var hensiktsmessig, men understreket samtidig:

– Ola Borten Moe er ikke studentenes eller universitets- og høyskolesektorens minister. Han har stort forbedringspotensial i å jobbe for at de som er under hans område skal ha det bedre.

[ Lei av å lange dokøer på festival? Her er løsningen ]

Leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther var ikke fornøyd med Borten Moe som statsråd. (Skjalg Bøhmer Vold)

– Pubertal

Moe svarte i en e-post til Universitas at de ikke kommer seg videre hvis de nekter å snakke sammen eller «kansellerer hverandre».

«Dette synes jeg er en litt pubertal uttrykksform», skrev den daværende statsråden.

Studentene mente statsråden gjentatte ganger har vist at han har «null interesse» av å styrke velferden til studentene, og at han var «totalt uegnet som forsknings- og høyere utdanningsminister», ifølge TV2.

I debatten om studentenes økonomi skal Moe også ha sagt at studenter som alle andre voksne, må tilpasse seg de økonomiske realitetene, ifølge Dagens Næringsliv.

[ Troen på vår individuelle klimamoral ødelegger klimakampen ]

Haster med stipend

Oline Sæther i NSO sier til Dagsavisen at hun har klare forventninger for den nye statsråden.

– Ola Borten Moe innførte skolepenger for internasjonale studenter, og regjeringen har fortsatt ikke fått på plass stipender for dem, så det er viktig å få på plass så fort so mulig, sier hun.

Dersom Borch overtar for Ola Borten Moe, erfarer flere medier at hun i sin tur erstattet av Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad (Sp), som blir ny landbruksminister.

– Sandra Borch er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø, så vi håper at hun husker tilbake til sin tid som student og bruker de erfaringene, og sin kompetanse som jurist, når hun skal fylle rollen som minister. Vi forventer at hun legger kunnskap og god diskusjon til grunn når vi skal jobbe fram løsninger sammen, sier Sæther.

[ Norway Cup har ikke funnet grunnlag for rasisme: – Slik oppførsel tar vi alvorlig ]

Nåværende landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har tidligere vært leder av Senterungdommen. Da hun var leder pekte hun på Ola Borten Moe som ny fremtidig leder i Senterpartiet. (Terje Pedersen/NTB)

Prioriterer vilje

Borch ble ferdig utdannet i 2012, og var vararepresentant fra 2009–2013. I 2015–2017 var hun juridisk rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Parat i Tromsø.

Den nåværende landbruksministeren har ikke sittet i Stortingets energi- og miljøkomité fra hun ble valgt som stortingsrepresentant i 2017, til hun ble minister i 2021. Hun har ikke sittet Stortingets utdannings- og forskningskomite.

– Hadde dere ønsket dere en statsråd med mer relevant erfaring?

– Det viktigste for oss er en statsråd med interesse og vilje til å finne gode løsninger. Vi ser fram til å samarbeide med henne og håper vi møter en gjensidig interesse for å finne de gode løsningene sammen, sier Sæther.

– Forholdet til hennes forgjenger fra samme parti Ola Borten Moe har vært trøblete. Preger det deres forhold til den nye Sp-statsråden?

– Forholdet mellom studentene og Ola Borten Moe var berg-og-dal-bane. Men, han stilte også mange viktige spørsmål, og økte studiestøtten med sju prosent. Men det var et komplisert forhold. Nå ser vi fram til å samarbeide med en ny statsråd, og ser positivt på det som ligger foran oss, sier hun.

[ Peters mor var narsissist. Han feiret da hun døde (+) ]