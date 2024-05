Lavrov tordner: – Fred er ikke målet deres

Flere titalls land har meldt sin ankomst til den store fredskonferansen, som skal holdes i Sveits neste måned. Kina har ennå ikke svart på invitasjonen, mens Russland aldri fikk noen. Flere land fra Sør-Amerika, Afrika og Midtøsten har tilsagt sitt nærvær.

– Vi kan nesten ikke tro at voksne folk engasjerer seg i dette tøvet. De sløser bort tiden, sier Sergej Lavrov om konferansen, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Det nøytrale Sveits har notert seg 50 registreringer fra enkeltland, rundt regnet halvparten fra land utenfor Europa, opplyste den sveitsiske presidenten Viola Amherd onsdag. Så langt har over 160 delegasjoner meldt seg på, ifølge NTB.

– Fiendtlige steg mot Russland

Samtalene i Luzern skal ifølge diplomatiske kilder i første rekke dreie seg om hvordan landene skal redusere faren for truende følger av den russiske invasjon i Ukraina.

– Målet (med konferansen, journ.anm.) er ikke å oppnå fred. Det er heller å snu så mange land som mulig mot Russland, for så å sikre noen ytterligere, fiendtlige steg mot oss. Våre partnere i det globale sør er blant landene som forstår dette, tordner Russlands utenriksminister Lavrov.

Lavrov peker på amerikanskproduserte, langtrekkende ATACMS-raketter i Ukraina som et signal på at Vesten ikke ønsker seriøse fredssamtaler.

– De vil gjøre opp på slagmarken. Og det er vi klare for – alltid, sier Lavrov.

Dmitrij Medvedev, tidligere president og tidligere statsminister i Russland, har også langet ut mot den kommende fredskonferansen i midten av juni. (Gavriil Grigorov/AP)

Utspillet kommer i kjølvannet av lignende kritikk fra Russlands ekspresident Dmitrij Medvedev, nå nestleder i landets sikkerhetsråd.

– Hva er fordelen med den idiotiske «fredskonferansen» i Sveits? Vel, først og fremst vil den være nok et bevis på at Volodymyr Zelenskyjs såkalte fredsplan kollapser, skrev Medvedev på sin egen Telegram-kanal nylig, uten å utdype hva han legger i «bevis».

Les også: Admiral om Putins krig: – Det er to ting vi kan gjøre

Nato-ekspert: Russland forårsaket dette selv

På en pressekonferanse for få dager siden sa USAs utenriksminister Antony Blinken at han gir sterk støtte til fredskonferansen i Sveits.

Regjeringen i Sveits har uttalt at de alltid har vært åpne for å invitere Russland til den kommende konferansen, men at russerne gjentatte ganger har gjort det klart at de ikke er interessert. Russiske myndigheter har pekt på at Sveits har innført samme sanksjoner mot Russland som EU etter fullskalainvasjonen i februar 2022, og mener derfor at de ikke er en troverdig fredsmekler, skriver NTB.

Russland og president Vladimir Putin (bildet) gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Utenriksminister Sergej Lavrov skimtes i bakgrunnen. (Alexei Nikolsky/AP)

I forbindelse med russernes påstander om Vestens fiendtlige holdning til Russland, har forsker Karsten Friis hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) tidligere uttalt til Dagsavisen at det er Russland selv som har forårsaket Natos utvikling, etter Vladimir Putins annektering av Krim-halvøya i 2014 – som så kulminerte i fullskala-invasjonen av Ukraina åtte år etter.

– Fra 1990 til ganske nylig ble europeisk forsvar kraftig kuttet, opp mot 80 prosent mange steder. Det var først etter Russlands angrep i 2014 at man sakte begynte å øke igjen. Trenden snudde først rundt 2018. Det var heller ikke Nato-baser hos de «nye» medlemmene før etter 2014. De kom som et resultat av russisk aggresjon, poengterte Friis i høst.

Les også: Lavrovs stikk til Vesten: – Dere skjønner det ikke

«Beskytteren» Vladimir Putin

En del av uttalelsene som kommer fra Lavrov og Kreml er også vel så mye myntet på befolkningen i Russland som på Vesten, tror Friis.

– Da er det nyttig å peke på en farlig verden utenfor, som Putin beskytter russerne mot, sa Nupi-forskeren til Dagsavisen i forbindelse med et utspill fra Dmitrij Peskov i februar.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Christopher Olssøn)

Når det gjelder utenriksminister Sergej Lavrovs politiske tyngde og makt, mener Russland-kjenner Mark Galeotti man bør merke seg hvilken rolle 73-åringen faktisk har i dagens Kreml.

– Først og fremst vil jeg påpeke at Sergej Lavrov ikke er en del av president Vladimir Putins indre sirkel. Lavrov er kun en slags funksjonær, og en stadig mer marginalisert funksjonær, sa briten til Dagsavisen i mars.

Russland-ekspert Mark Galeotti møtte Dagsavisen i Oslo tidligere i år. (Jørn H. Skjærpe)

Galeotti er historiker, forsker og forfatter, og leder konsulentfirmaet Mayak Intelligence. Han regnes som en av verdens ledende eksperter på internasjonal kriminalitet og sikkerhetspolitikk med Russland som spesialfelt.

– I utgangspunktet kan du tenke deg at en utenriksminister har en veldig viktig rolle, men slik er det ikke i Russland. De viktigste politiske avgjørelsene tas andre steder, nærmere bestemt av Vladimir Putin og Sikkerhetsrådet hans.

Les også: Dette er Putins nye mål for Europa: – Tydelige tegn

Les også: Topp-republikaneren: – I vår interesse at Putin får klar beskjed

Les også: Ukrainas førstedame: – Jeg trodde det var et mareritt

---

Hvem er Sergej Lavrov?

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under president Vladimir Putins ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Lavrovs forhold til Vesten har gjennom årene endret seg fra å være nesten vennlig til åpent fiendtlig. Etter invasjonen av Ukraina er det mest av alt snakk om et ikke-forhold.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. (YURI KOCHETKOV/AFP)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen