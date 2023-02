Torsdag på linje 5 er best. Men trikk på Løkka er også populært

Pandemien er nesten helt bak Oslo-folket, nå. Bruken av kollektivtransporten i hovedstaden de siste ukene har vært på hele 96 prosent av før-pandemisk tid.

Det viser Ruters splitter nye passasjertall-statistikk, som Avisa Oslo har omtalt allerede. Men det finnes langt flere, artigere og muligens mindre viktige tall i materialet.

Her er de åtte nyttigste stykkene informasjon vi kan lese ut av Ruters Januar-rapport:

1. Linje 5 er Oslos hovedpulsåre

Det kommer kanskje ikke som noen kjempeoverraskelse at T-banelinja som går fra studenthybler og turglede på Sognsvann, gjennom hele nordsida av Groruddalen og helt opp til Vestli er byens mest populære linje på kollektivtrafikken.

Hele 2,7 millioner mennesker (ok, en del av dem er nok samme menneske flere ganger, men du skjønner hva jeg mener) gikk gjennom dørene inn på femmern i januar. Det er 51 prosent flere enn i januar i 2022.

Nest mest populære linje er 2-ern fra Østerås til Ellingsrud, men den tredje mest populære er linje 4, som går fra Bergkrystallen og til Vestli. Bydel Bjerke er med andre ord både på 1. og 3. -plass i T-banekampen.

Linje 1 er minst populær, med skarve 1,17 millioner påstigninger i januar.

2. Torsdag er den beste dagen å kjøre kollektivt

940.000 turer tar Oslofolk på torsdager. Det er bittelitt mer populært enn tirsdag, onsdag og fredag. Deretter følger mandag nokså tett på, med 870.000 turer. På lørdager kjører vi 620.000 turer, mens på søndager gidder vi ikke. Da er det bare 340.000 av oss som setter oss på buss, trikk eller bane.

3. Buss og bane er akkurat like populært

9,9 millioner av oss tar buss. Og 9,9 millioner av oss tar T-bane i løpet av en måned. Trikken er betraktelig mindre populær, bare 4,1 millioner av oss kjørte trikk i januar. Båt holder koken med 200.000 påstigninger. Men det kan da ikke være så ille i en vintermåned det heller.

Det skal sies at Ruter skiller mellom regionbuss og bybuss. Hvis man legger sammen de to tallene, så er bussene langt mer populære enn banen. Regionbuss har nemlig over 5 millioner påstigninger også.

4. Ettermiddagsrushet er mer populært enn morrarushet

Kanskje vi er en by av B-mennesker, ikke veit jeg. Men Ruter deler trafikken sin inn i morgenrush (mellom 7 og 9), ettermiddagsrush (mellom 15 og 17) og resten. Det viser seg at rundt 170.000 folk reiser kollektivt til jobben om morran, mens hele 201.000 reiser hjem igjen på ettermiddagen.

544.000 reiser resten av døgnet.

5. 37-bussen er vår venn

37-bussen er populær, men selv den kan få trøbbel når det snør. (Sturla Smári Hanssen)

Den deilige rød leddbussen som kjører fra Helsfyr til Nydalen er Oslos mest populære busslinje. Faktisk er det veldig nært at 37-bussen bryter den magiske grensa og får en million passasjerer på en måned.

Men 21, 20 og 31 er hakk i hæl. De fire busslinjene har alle nesten det dobbelte av trafikken til nummer fem på lista, 54-bussen.

6. Stortinget er overraskende lite brukt

T-banens storstue, den største av dem alle, selve navet i Oslos T-banestruktur, som ble bygget for å koble øst og vest sammen og ligger perfekt plassert under selveste Egertorget i sentrum, er byens fjerde mest brukte T-banestasjon.

Både Jernbanetorget, Majorstua og Nationaltheatret er langt mer populære. Stortinget er faktisk bare så vidt mer brukt enn Helsfyr.

Jernbanetorget rager også på toppen på buss og trikk, da. Ingen tvil om at Oslos virkelige sentrum ligger under den gamle østbanen.

7. Vi tar grønne busser til Lillestrøm

Regionbusser, de som tidligere pleide å være grønne, men de siste årene stort sett har vært røde akkurat som bybussene (som ledd i en snodig desinformasjonskampanje fra Ruter, kanskje?), har også en toppliste. Det viser seg at Oslo- og Viken-folkets absolutte favorittholdeplass for regionbusser er Lillestrøm.

Oslo bussterminal på Grønland kommer som en god nummer to, med Helsfyr hakk i hæl. Deretter følger Nesoddtangen, Ski stasjon og Lysaker.

8. Trikk er best på Løkka

Byens mest populære trikkelinje er 11-trikken, fra Majorstua til Kjelsås. Via Grünerløkka. Løkka har også mange av byens mest populære trikkeholdeplasser, med både Nybrua, Birkelunden, Olaf Ryes plass og Schous plass på topp 10-lista.

Nest mest populær blant trikkene er nummer 12, så 18. Linje 13 fra Bekkestua til Ljabru er soleklart minst populær.

Og hvis du ikke har fått nok ennå kan du lese Ruters januarrapport som PDF her. Kos deg!

