Osloskolen om grønt nivå: – Forutsetter nok tester

Direktør i Utdanningsetaten i Oslo Marte Gerhardsen minner om mangelen på tester, samtidig som hun mener det er positivt at skolene går over til grønt nivå. – Vi ser fram til en mer normal skolehverdag for elevene våre med mer og bedre læring. Nå får de mulighet til å treffe venner på tvers av klasser og trinn. Det er viktig for det sosiale miljøet på skolene våre. (Berit Roald/NTB)