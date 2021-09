– En helg er ikke nok til å redde utelivsnæringen

– Konkursfrykten er fortsatt reell. I Oslo sier 30 prosent av bransjen at de frykter konkurs. På landsbasis sier 20 prosent det samme, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo, til Dagsavisen.

Da statsminister Erna Solberg (H) i forrige uke meddelte at Norge ville åpnes for fullt lørdag klokken 16.00, og det livet vi var vant med før pandemien kunne tas tilbake, tok Norge henne på ordet.

Klokka ble talt ned til 16.00 mange steder og feiringen som fulgte utover kvelden og natta landet over er blitt sammenlignet med 17. mai og nyttårsaften.

[ Nå er meteren borte - fullt hus på Rockefeller igjen ]

Blør fortsatt

Men en helg er ikke nok til å redde en næring som har ligget i respirator det siste halvannet året, understreker Nina Solli i NHO.

– Det er veldig gledelig med tanke på hva reiseliv og utelivsbransjen har vært igjennom. Men dette er ikke løst med en helg, sier hun.

– Medlemsundersøkelsen til NHO i september, viser at tre av ti på landsbasis sliter, i Oslo hele 41 prosent, noe som er en økning fra august, sier Nina Solli til Dagsavisen.

– Det er mange som bærer tunge ryggsekker, og som har problemer med å betale lån og avgifter. Det vil ta år å rette opp dette, sier hun.

Mange fikk utsatt innbetaling av skatter og avgifter på grunn av pandemien, men 31. oktober må dette betales inn. Og til åtte prosents rente om de ikke betaler i tide.

Det er veldig gledelig med tanke på hva reiseliv og utelivsbransjen har vært igjennom. Men dette er ikke løst med en helg. — Nina Solli, NHO

– Mange vil slite med å kunne betale innen forfall, sier Solli.

Et annet problem for mange av aktørene i bransjen er å få tak i nok ansatte.

[ Sånn reagerte folk i Oslo på nyheten om gjenåpning ]

Brems for bransjen

– Dette er en alvorlig brems for bransjen. Særlig er det vanskelig å få tak i kokker og servitører. Vi ser at enkelte må holde kjøkkenet stengt en eller to dager i uken på grunn av dette, sier hun.

Hva som er årsaken er sammensatt.

– Mange ble permittert eller sagt opp da Norge ble nedstengt. Og mange har fått seg jobber i andre bransjer, sier hun.

– Det er flott at det åpner, men det tar tid å komme seg ovenpå igjen, sier Solli, som hadde håpet at støtteordningene vil vare ut året, og ikke kun til 1. oktober.

Regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli. (Mimsy Moller)

– Etter planen vil lavmomsen som har vart fram til nå økes til 12 prosent fra 1. oktober. Vi har tatt opp dette med regjeringen, og håper at de vil la lavmomsen vare ut året.

Lavmomsen under koronakrisa har vært på seks prosent.

Senterpartiet, som nå sitter i regjeringssonderinger, har tidligere sagt at de vil ha en fast moms på åtte prosent for bransjen, påpeker Solli.

Men ikke bare serveringsbransjen har hatt tøffe tider. Også overnattingsstedene har slitt. Antallet overnattinger falt med 24 prosentpoeng i 2020, og over 70 prosent av utenlandske overnattinger og 30 prosent av norske overnattinger forsvant i fjor, forteller Solli.

– Vi ser ennå ikke rekkevidden av krisen i reiselivsnæringen. Vi må 30 år tilbake i tid for å finne færre overnattinger i Norge, sier hun.

62 milliarder er borte

NHO mener det vil ta tid før vi er tilbake til det normale.

– Det er varierende hvor raskt aktørene vil komme tilbake. Dette tar tid, og bransjen er avhengig av det utenlandske markedet. Det vil ta lang tid før det asiatiske markedet er tilbake, sier hun.

NHO Reiseliv har i en analyse funnet ut at 62 milliarder i forbruk fra forretningsreisende og turister er borte i 2020. Halvparten av reiselivsbedriftene melder om 75–100 prosent nedgang i omsetningen. Konferansemarkedet falt mest.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen