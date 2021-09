Folket om gjenåpning: – Det var ikke dette vi forventa av helga

Fredag formiddag kom beskjeden: ventetida er over. Fra og med lørdag 25. september kl. 16.00, kan vi alle danse igjen, legge munnbindet på hylla og ikke lenger være livredde for å dulte borti noen i butikk-køen. Men kom det for brått på? Og har vi tilegnet oss noen vaner dette året som vi ikke blir kvitt over natta? Dagsavisen tok en prat med folket i Karl Johans gate fredag ettermiddag.

– Endelig er vi tilbake til normalen, sier Thea Julie Bolstad (25).

Hun ser positivt på gjenåpningen, men synes samtidig at det er litt skummelt.

– Nå er vi jo tilbake til lange køer for å komme inn på byen og tett dans på dansegulvet. Jeg gruer meg litt til all den ufrivillige nærheten. Også er det uvant at man kan klemme hvem man vil nå, sier hun.

Bolstad forventet ikke at gjenåpningen skulle skje allerede lørdag. Selv hadde hun sett for seg at Norge skulle tilbake til normalen ved månedsskiftet september/oktober.

– Har du noen planer for morgendagen da?

– Det kan hende. Kanskje? Jeg tror det. Nei, jeg vet ikke, sier Bolstad lattermildt.

Det yrer av liv på Egertorget, intet mindre folksomt enn en fredags ettermiddag skulle tilsi. Dagsavisens utsendte tusler nedover Karl Johans gate på jakt etter snakkesalige folk i jubel over den nyeste beskjeden fra myndighetene. Langs veien dukker også flere med munnbind opp, som vekker en nysgjerrighet. Men de vil helst slippe bryet med å svare på noen spørsmål og takker pent nei.

Thea Julie Bolstad (25) gruer seg litt til den ufrivillige nærkontakten som kan komme av at Norge nå åpner opp igjen. (Thale engelsen)

Ble vant til ensomheten

– Jeg ser positivt på dette, men jeg håper det vil vare, at det ikke stenger ned igjen.

Det sier Jonny Selnak (62). Han og Audhild Hoemsnes (65) har nylig vært på tur med Kielferga. Turen fikk en brå vending da Tyskland ble erklært rødt. Nå håper de at ikke det samme skjer i Norge, men likevel fryder de seg over den gode nyheten.

– Synes dere gjenåpningen kom litt brått på?

– Ja, virkelig. Vi har akkurat diskutert det med noen venner på restaurant. Hvorfor ikke vente til mandag slik at restaurantene kan starte på en vanlig dag istedenfor en lørdags ettermiddag, svarer Selnak, litt fortvilet.

Hoemsnes nikker bekreftende og sier seg enig i Selnaks svar.

Dagsavisen spør dem hva de tenker om vanene vi alle har dannet oss etter over et år med pandemi. Hoemsnes tror mye sitter litt igjen hos folk, mens Selnak vil dele en erfaring.

– Jeg ble sittende fast i Spania da koronaen først kom. Jeg satt 16 dager alene hjemme i leiligheten min, og etter hvert ble jeg så vant til det at jeg fant ut at jeg ikke trengte å gå ut, at jeg ikke trengte noen rundt meg. Det tok litt tid for meg å komme meg ut av den psykologiske settingen der, sier han.

– Men jeg har troa. Nå er jeg her og besøker dattera mi, og i morgen skal vi ut og spise og se en fotballkamp, legger han til.

– Også liker vi å gå litt på pub og sånt, da, sier Hoemsnes og smiler lurt.

Jonny Selnak (62) og Audhild Hoemsnes (65) ser positivt på gjenåpningen, men håper at det varer. (Thale Engelsen)

Klare for byen

– Dette er jo bra, vi liker jo dette, sier en blid og fornøyd Jonas Mork (20).

– Det har vært kjedelig i over fem hundre dager nå, legger kompisen Oskar Borvik (20) til.

Men ingen av dem så denne gjenåpningen komme allerede så raskt.

– Det var ikke dette vi forventa av helga, nei, sier Mork.

– Tror dere det vil ta tid å avvende seg de vanene vi har skaffet oss det siste året?

– Ja, jeg tror de sitter igjen hos de fleste, sier Borvik, som tror at folk er klar for en gjenåpning, men at de kanskje underbevisst automatisk holder litt igjen.

Ved siden av ham står Mork og rynker pannen.

– Du er ikke enig, eller?

– Nei, jeg skal klemme som bare det i morgen, jeg.

De to kompisene har foreløpig lagt noen konkrete planer for hva de skal bruke gjenåpningshelgen på. Men en ting er sikkert: De må jo på byen.

