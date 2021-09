Nå er meteren borte - fullt hus på Rockefeller igjen

– Det føles helt uvirkelig! Herregud! Kjempeflaks! jubler Line Horntveth i Jaga Jazzist. De blir nå historiske, som første band ut på Rockefeller etter koronarestriksjonene.

Konserten deres lørdag 25. september var i utgangspunktet utsolgt med 200 tilgjengelige billetter, sitteplasser med en meters avstand. Lørdag ettermiddag åpnes Rockefeller og alle andre konsertsteder i Norge for normal drift igjen.

Meteren gjelder ikke

Meteren gjelder ikke lenger, kunngjorde Erna Solberg på sin historiske pressekonferanse fredag kl. 12.30, og dermed blir det en gledelig travel helg for norsk kulturliv. Fra lørdag kl. 16.00 opphever regjeringen alle koronarestriksjoner på arrangementer og serveringssteder.

[ Det norske samfunnet gjenåpnes: - Jeg tror ikke alt blir som før ]

– Dette er veldig gode nyheter, sier en lettet Hans A. Lier, grunnlegger og arbeidende styreformann i Rockefeller-gruppen, en av Norges største konsertarrangører. Lier har gjennom flere tiår drevet scenene Rockefeller, Sentrum og John Dee i Oslo.

Bigbang håper på noe lignende - men neppe så tettpakket - på Rockefeller i mai. Foto: Rockefeller / handout NTB kultur (NTB kultur)

– Dette betyr at barene åpner, våre ansatte kan komme tilbake på jobb, alle som har billetter kan være trygge på at de kommer inn, sier Lier.

Tiden siden mars 2020 har vært svært tung, og selv hans verste worst case-scenarier har blitt overgått, konstaterer han.

– Alle som har hatt jobber påvirket av korona synes dette har vært tøft, sier Lier.

[ - Det er helt forferdelig å måtte holde stengt så lenge ]

– Det verste har vært uforutsigbarheten, det var vanskelig å planlegge, når reglene endret seg fra dag til dag, fra uke til uke. Vi var fortvilet for en uke siden, da virket det som ingenting skjedde i kultursektoren. Samfunnet åpnet seg, mens kulturlivet hang igjen. Nå er vi glade, sier Lier.

– Vi har vært nedstengt omtrent hele tiden i halvannet år. Etter å ha vært helt stengt i sju måneder, fikk vi åpne i vår, for 20 personer. Noen av Norges største artister – Highasakite, Dagny – spilte for 20 personer, som kunne sittet med ti ganger ti meter avstand mellom seg. Det var sterkt, og samtidig absurd, sier Lier.

Har holdt aktiviteten oppe

Helt siden den forsiktige gjenåpningen i slutten av mai har Rockefeller opprettholdt jevn aktivitet. Regelen om en meters avstand gjort at Rockefeller har hatt begrenset kapasitet på 200, og publikum må sitte ved bordet. Nå kan Rockefeller igjen kjøre full kapasitet med opp imot 1400 solgte billetter for stående publikum.

– Jeg er glad for at Rockefeller tidlig bestemte at vi gir full gass, og kjørte et tett program. Vi har booket ulønnsomme show – 20, 50 og 200 billetter – for å holde aktiviteten oppe. Da står vi ikke med et tomt hus nå som restriksjonene letter, sier Hans A. Lier.

Roar Gulbrandsen, daglig leder A/S Auditorium (t.v.) og Hans A. Lier, arbeidende styreformann A/S Auditorium (t.h.). Rockefeller tar over driften av Sentrum Scene. Oslo, 17. mars 2006. Foto: Mimsy Møller (Mimsy Møller)

Bylarm som starter torsdag denne uka kan gå som normalt, på Rockefeller og andre scener. Framover de neste ukene spiller bl.a. Frida Ånnevik, Ane Brun og Tønes på Rockefeller og Sentrum. Innreiserestriksjoner fra EU-området og Storbritannia fjernes fra i morgen, slik at utenlandske band igjen kan komme og spille i Norge.

[ De er blant Norges mest populære liveband - nå får de endelig spille i Oslo. For 20 personer ]

– Vi har fullt program framover, særlig neste år blir det mye spennende. Nå er det mange artister som er interessert i å turnere, og det er lettere å booke for fullt hus enn for 50 eller 200 plasser, sier Lier.

Roser Solberg-regjeringen

– En full gjenåpning er en ekstremt viktig milepæl og noe vi har ventet på hele tiden. Jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bra, og er fullstendig optimist på kulturen, idretten og frivillighetens vegne, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB ved kunngjøringen av gjenåpningen.

Både Rockefeller-sjefen og bransjeorganisasjonen Norske Konsertarrangører berømmer Solberg-regjeringen for støttetiltakene konsertbransjen har fått under koronapandemien.

– Vi er glade for at koronastøtten ble etablert fort. Det har jeg personlig takket næringsministeren for. Regjeringen har stilt opp for en del av kulturlivet som ellers klarer seg uten statlige bidrag, og sett viktigheten av det vi driver med. Kompensasjonsordningene og stimuleringsordningene har gjort at vi har klart oss gjennom denne krisen, og samtidig kunnet satse videre, sier Lier.

– Endelig, altså. Dette har vi ventet på lenge, kommenterer Tone Østerdal, leder i Norske Konsertarrangører.

– Tusenvis av folk som lever av å samle publikum kan puste lettet ut og feire i dag.

– Så er krisen for musikkbransjen ikke over med dette, men nå får i hvert fall bransjen mulighet til å helbrede seg selv, gjennom å få pengestrømmene i gang igjen i verdikjedene på mer ordinære vilkår.

– Jeg vil takke den avtroppende regjeringen for det den har gjort for å holde mange aktører flytende med krisestøtte. Og så kommer vi til å stille tydelige forventninger overfor den påtroppende regjeringen om å bidra til å rette opp skjevhetene som er skapt, og å sørge for målrettede tiltak som kan bidra til å gi kulturaktørene fart ut av krisen, kommenterer Tone Østerdal.





Første normale Rockefeller-konsert

De 200 billettene som var lagt ut til Jaga Jazzist-konserten lørdag 25. september var utsolgt. Nå fjernes bordserveringen og sitteplassene, slik at Jaga Jazzist blir den første normale konserten på Rockefeller på halvannet år.

– Vil du på Jaga Jazzist imorra, så er det billetter til salgs! Våre folk gjør klart for å selge billettene nå. Det er ikke sikkert vi får solgt 1000 billetter på en dag, men vi er glade for at vi nå kan legge dem ut, sier Hans A. Lier.

Covid-19 smitteverntiltak under konsert Publikum sittende ved langbord med en meters avstand er på konsert med Jaga Jazzist på Rockefeller i Oslo lørdag 31. oktober. (Heiko Junge/Heiko Jynge/NTB)

– Dette hadde vi virkelig ikke regnet med. Vi har flyttet og utsatt konserter i halvannet år. I fjor spilte vi bare åtte konserter, for sittende publikum, blant annet på Rockefeller. Det er veldig annerledes. Vi er vant til at folk danser og står tett i tett når vi spiller, sier Line Horntveth.

Torsdag spilte Jaga Jazzist på Maijazz i Stavanger, fredag kveld spiller de på Vossajazz, og disse to utsatte festivalene ble de to siste konsertene med koronarestriksjoner for Jaga. Nå gleder Horntveth seg til lørdagskvelden.

– Dette blir historisk. Folk er sulteforet på å komme seg ut. Det er lørdag kveld, og ingen grunn til å sitte hjemme lenger, fastslår Line Horntveth i Jaga Jazzist.

[ Paus og Rønning: Trollmannen og læregutten (+) ]