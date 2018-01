Nye koster på børstefabrikken

Oslo

I begynnelsen av februar starter ombyggingen av industrilokalene, og byggingen at et tilknyttende bygg i sørenden av bygget.

– Hallen vil være klar til jul i år. Nybygget noe senere, forklarer eiendomsutvikler Rune Borknes til Dagsavisen.

Idrettens Hus Nordbyen er planlagt som et idrettsanlegg for ulike idrettsaktiviteter og vil skape et møtested for barn og unge i Groruddalen. Anlegget skal etableres på eiendommen Haavard Martinsens vei 30 i bydel Stovner. Idrettsanlegget er privateid og opparbeides av Haavard Martinsens vei 30 AS.

Leieavtale

Byrådet inngår en leieavtale med eierne av de tidligere industrilokalene og tannbørstefabrikken på Nordbyen slik at det kan bli idrettsanlegg spesielt for barn og unge. Avtalen går over 30 år og er på 4,7 millioner årlig, det vil si om lag 140 millioner.

– Grunnen til at vi inngår en leieperiode på 30 år, er for å kunne søke om Tippemidler, sier Johansen.

For tilskudd kan komme godt med.

– Vi regner med en kostnad på rundt 75 millioner kroner for hele prosjektet. Det vi skal gjøre i forbindelse med kontrakten med kommune, er det rundt 35 millioner kroner, sier Rune Borknes, som har planer om et helt nytt bysentrum i nordregionen av Oslo.

Idrettens Hus Nordbyen er opprinnelig bygd som et industribygg og administrasjon for produksjon av tannbørster og børster.

Fabrikklokalene, bortsett fra en liten del hvor turngruppa i Høybråten & Stovner Idrettslag (HSIL)har holdt til de siste par årene, står i dag tomme og er klare til og tas i bruk uten altfor store ombygninger.

– Søylene i bygget skal vekk, og en del av hallen fortsetter inn i nybygget, for å få plass til de riktige målene på håndballbanen, sier Borknes videre.

Arkitekt Eldrid Lorentzen i Aspekt Arkitekter as, som er gift med Rune Borknes, har tegnet hele byggplanen.

For byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kommer flerbrukshallen som et godt tilskudd i en hovedstad som lider under anleggsmangel.

Trenger 500

– Vi mangler jo 500 idrettsanlegg for å havne på snittet i landet, det er et enormt etterslep på idrett. Det krever et kraftig taktskifte for idrett, og det har vi satt i gang, sier han til Dagsavisen.

– I dette området er det også befolkningsvekst. Vårt ønske er på kunne tilrettelegge for dette, og jobbe sammen med folk som vil utvikle området, sier Johansen.

I dag er Rommnområdet hvor anlegget skal ligge, nærmest som et utmarksområde i Oslo å regne.

Det fremstår som rotete og lite attraktivt.

– Her er det plass til mye, sier Johansen, som også vil jobbe for å flytte Politihøgskolen opp hit.

– Det skal til Groruddalen eller Søndre Nordstrand. Og Groruddalen ligger best an, sier byrådslederen.

Men i første omgang blir det en sårt tiltrengt idrettshall.