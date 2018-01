Oslo

En tomt rett ved Bentsebrua, i Treschows gate 16 har nemlig stått tom de siste årene. Etter at Lilleborg-fabrikken flytta har tomteeier Scandinavian Development planlagt et stort boligprosjekt på 260 leiligheter i opp til 8 etasjer.

Men både Akerselvas venner, Fylkesmannen, Byantikvaren og en masse andre instanser har protestert på prosjektet, og ikke minst har mange bydelspolitikerne vært motstandere.

Alternativet har vært å åpne opp grøntarealer mot elva. Og, altså, å bygge skole.

Etter at Plan- og bygningsetaten behandlet saken ferdig, sendte de to forslag til Byrådet: Ett med blokk og ett med skole. Og nå har byrådet bestemt seg. De vil ha skole.



Her er en skisse av hvordan den nye skolen kan bli. Illustrasjon: Plan og bygningsetaten

Overrasket

– Vi er veldig overrasket, sier Erik Bøhler til Dagsavisen.

Han er daglig leder i Scandinavian Development, selskapet som har stått bak utbyggingsplanene. Nå tyder alt på at han må skrote drømmen om leiligheter og blokker langs Akerselva, og bare selge tomta til kommunen.

– Det som er verst er at dette har kommet altfor sent i prosessen og det er brukt betydelige ressurser fra både konsulenter, arkitekter og utbygger som er kostbare og tidkrevende, sier han.

Bøhler legger til at de har en fullt operativ lagerbygning på tomta i dag.

– Er det aktuelt å la den stå?

– Svaret er ja. Det er et helt oppegående automatisk lager.

Bøhler mener behovsplaner viser at det ikke er behov for skoler i dette området nå. Men der har han ikke støtte fra byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

– Det er mangel på skoletomter i indre by, sier Hanna E. Marcussen.

– Behovet for barneskoler og ikke minst videregående skoler er stort. Vi ønsker skole her, og vi ønsker å få mer park langs Akerselva, sier hun.

Ville helst hatt friområde

Marcussen tok med seg lokal MDG-politiker Sirin Hellvin Stav, som har kjempet mot boliger og for friområde i bydelsutvalget i Sagene, da hun traff Dagsavisen i går.

– Lokalt er det tverrpolitisk enighet. Vi ønsker friområde, sekundært skole med friområde. Det vil sørge for et sammenhengende grøntdrag langs Akerselva, tilgjengelig for allmennheten, sier Hellvin Stav.

– Hvor mye kommer dette til å koste, byråd Marcussen?

– Nei, det må jo forhandlinger vise. Men vi har kjøpt noen skoletomter i det siste. De ligger jo på flere hundre millioner, sier hun.

Det som nå skjer framover er følgende: Først skal reguleringssaken tas opp i byutviklingskomiteen, så skal saken opp i bystyret, sannsynligvis i løpet av et par måneder. Deretter må partene sette seg ned og forhandle om tomtepris. Og så får kommunen finne ut hva slags skole det kan bli.