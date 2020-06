Neida, dette er ikke en tekno-video fra 90-tallet, det er kveldens bystyremøte i Oslo

Tasting i bakgrunnen, kroppslige ulyder, skurring i bildet og plutselige brudd i videostrømmen.

Sånne ting har ganske mange opplevd den siste tida. Det skal ikke være helt enkelt å digitalisere arbeidslivet fra en dag til den neste. Men når det skjer i møter som har makt over 73 milliarder skattekroner, så er det kanskje grunn til bittelitt mer bekymring?

I hvert fall fikk dagens bystyremøte en litt rufsete start. Møtet foregår som alltid i disse tider på Teams i stedet for i Rådhuset, og hver enkelt bystyrerepresentant og byråd sitter spredd utover byen, med akkurat så mye lok som man kunne forvente av sånt. Vi som hører på får ikke være med i selve Teams-chatten, men må ta til takke med en passe skranglete nettløsning på Oslo Kommune-TV.

Og derfor fikk jeg ikke helt med meg hva han svarte, helsebyråd Robert Steen (Ap), da han ble presset i spørretimen på hva Oslo kommune mente om et nytt statlig journalsystem for helse. Ikke fikk jeg med meg hele resonnementet til Rødts Maren Rismyhr mot sjukehus på Gaustad heller, mens jeg i det minste fikk kose meg med Høyres Elin Horn Galtungs litt fåfengte forsøk på å få på lyden.

Men noe sitter vi da igjen med fra kveldens bystyremøte:

Nicolai Øyen Langfeldt, han nokså unge fra Høyre, åpna spørretimeballet, med å klage på søpla. Nærmere bestemt avfallshåndteringa på byens strender.

– Den har nok ikke vært ti av ti, sa Langfeldt, og spurte byrådet om hvilke konkrete tiltak de har satt i gang for å fikse situasjonen.

– Vi som politikere skal jo ikke akkurat be folk om å skjerpe seg, men … begynte Arild Hermstad, underforstått at han ville nettopp det.

Representanten fra Høyre fulgte opp med å spørre om ikke de nye, fancy og «smarte» avfallsbeholderne kunne brukes også på byens strender. Men MDG-byråd Hermstad forklarte at de fortsatt er til uttesting, så man rett og slett ikke helt veit om de fungerer godt nok enda. Dessuten er de visst ikke særlig godt egna for steder det er mye engangsgriller og sånt. Det er vi vel ikke noen av oss, egentlig.

Siavash Mobasheri, fra Rødt, stilte et passe absurd spørsmål om ordningen for støtte til miljøvennlige jobbreiser, som bystyret vedtok å bruke penger på i fjor. Passe absurd er det fordi Rødt hadde en kjempekontrovers med byrådspartiene i fjor, nettopp fordi Rødt kutta i nettopp dette prosjektet. Fortsatt nekter Rødt-folk og MDG-ere å snakke pent om hverandre etter det lille oppgjøret i fjorårets reviderte budsjett.

Men Mobasheris poeng var at byrådspartiene den gang sa at prosjektet var helt klart til å sette i gang. Likevel har ikke byrådet så langt greid å bruke en eneste krone på det, og har bedt bystyret om lov til å dytte pengene videre til året etter, og bruke de da i stedet. MDG-byråd Hermstad virker ikke klar for å la striden om millionene som falt i fjor ligge.

– Den usikkerheten som ble skapt da har forplantet seg. Så Rødt har mesteparten av ansvaret for at dette ikke har skjedd, sa han.

På et tidspunkt fikk vi denne grønne skjermen i stedet for politikk, men det gjorde ingenting.

Venstres Hallstein Bjercke ville også plukke opp igjen gamle bitterheter, denne gangen om splitter nye Deichmanske Bibliotek, som høytidelig åpner denne uka. Han snakket om at Raymond Johansen og byrådet nesten droppa hele prosjektet, fordi det var for dyrt.

– Raymond uttalte da at han var svært nær å droppe prosjektet og selge hele tomta. Så mitt spørsmål er: Er byrådslederen glad for at han ikke droppet hele prosjektet og solgte tomta?

– Ja, jeg er glad for det, svarte Raymond Johansen.

Bjørn Revil, fra Bompengepartiet FNB, lurte på hvorfor byrådet fortsatt kjører full koronaberedskap hele sommeren, sjøl om smitta nå er lavere enn før. Antydninga er at byrådet bruker utvida fullmakter til å stenge Kongsveien.

Nå blei ikke den stenginga noe av i første omgang i alle fall, men det morsomme var at etter at spørsmålet var stilt, ble det helt og komplett stille fra byrådene. Akkurat det skjer jo iblant i bystyresalen også, men da kan man i det minste se byrådslederen se seg litt rundt, peke på de forskjellige byrådene, folk kan riste på huet, og den slags. På videokonferanse blir det bare veldig, veldig stille.

Til slutt tok byrådslederen sjøl ordet, og fortalte at de i sommer har kutta helt ned til ett krisemøte annenhver uke, og at vi fortsatt står midt i en pandemi. Og siden var det ikke særlig mer å si.

Etter spørretimen ville Rødt ha et nytt vedtak om at Oslo bystyre foretrekker Ullevål Sykehus i stedet for et nytt på Gaustad. Det er jo flere uker siden sist man har vedtatt sånn omtrent det samme.

Argumentet denne gangen, som slett ikke er dumt, er at korona bør ha lært oss at det er en dårlig plan å bygge veldig tett og høyt, nå som vi har lært litt om hvordan pandemi og smittevern virker.

Men selv om det var både gode og dårlige argumenter i begge retninger, var resultatet åpenbart. De som er for Gaustad stemte mot. Altså Høyre og Ap. Og de som er for Ullevål stemte for. Altså resten. Så forslaget ble vedtatt, og Oslo kommune har dermed enda en gang uttrykt skepsis til dette sjukehusbyggeprosjektet.

Det hele kan kanskje virke meningsløst og overflødig, men blekner totalt i møte med den påfølgende beretningsdiskusjonen. Hvert eneste år skal man diskutere hvordan det har gått i kommunens milliarder (nesten) av etater og foretak. Så hver eneste representant (omtrent) skal få legge ut om sine kjepphester i det vide og det brede, mens neste debattant ikke gidder å svare, for vedkommende har jo en egen kjepphest å vise fram.

Det tok vel en drøy time. Jeg skal spare deg for det. De andre og litt mindre punktene man skulle gjennom var tross alt hakket mer interessante:

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger for eksempel, lot stort sett bom være bom og bil være bil i dag, og la fram to forslag. Ett om å renovere og sette i stand Kafe Utsikten ved Kongsveien. Det ble nedstemt fordi det koster masse penger. De foreslo også å opprette en støtteordning for koronaofre, å betale 20.000 kroner til dem som har mista noen i korona. Dette ble nedstemt fordi det allerede finnes en ordning til gravferdsstøtte hos Nav.

Mens Rødt på sin side også hadde to sterke meninger i dag. Det ene var et privat forslag (altså stort sett et hvilket som helst forslag som ikke kommer fra byrådet) om «Tiltak mot hyblifisering». Det er noen tiltak som skal forhindre at utleiebaroner leier ut ulovlig dårlige leiligheter og sånt. Det ble akkurat passe godt mottatt. Det andre var at de protesterte på en reguleringsplan på Ensjø: Byrådet og Plan- og bygningsetaten og utbygger vil bygge mye høyere gårder enn planen som gjelder for området. Rødt vil at det skal være lavere og mindre utbyggingsgrad.

MDG mente derimot at å bygge «noe høyere enn Ensjø-planen kan være fornuftig», mens Ap mente at kvaliteten på de nye boligene blir «mer enn god nok». Resultatet ble som alltid i dette bystyret:

Joda, bygg i vei!

Og det var egentlig det. Møtet ble ferdig mange timer før planen. Folk rakk ikke en gang å ha middagspause. Men med en million grader ute vil ingen være inne. Så det var ingen som klaga.

Kanskje var det ikke så farlig med alle de tekniske problemene likkavæl. Det er vel begrensa hvor stort problem det er at man ikke får fulgt så nøye med i demokratiet, når det ikke skjer noe særlig der inne likkavæl.

Men helt på tampen, for å i det minste å prøve å tilfredstille de horder av lesere som etter forrige ukes milelange bystyredikt nå savner enderim og utsvevende metaforer, la meg avslutte som følger:

Når kampen står knallhard, om eiendomsskatt

eller ditt eller datt, er det tindrende klart

hvem som har vinni, og hvem som har tapt.

Og så klart: hvem som står i spagat.

Når striden er uklar, Oslopakke 3

med vei, bom og bane, og alt som skal med

Og ingen er enig med Viken og staten og hvert fall ikke MDG.

Da må jeg riste på huet og le.

(og be Stian om å forklare meg det)

Men når ingen av delene skjer! Og jeg ikke har noen å dele det med!

Når ingenting spiller en rolle for fler …

Da skjønner jeg ikke en dritt.

Og da får bystyret styre med sitt.

