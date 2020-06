Det er nå ti dager siden rundt 15.000 personer demonstrerte i Oslo mot politivold og rasisme. Demonstrantene fikk sterk kritikk, særlig fra høyresida i politikken, for å ikke ha tatt korona på alvor da de gikk ut i gatene. Det ble også stilt krav om at demonstrantene burde ilegges karantene.

Men nå ser det ut til at demonstrasjonen ikke har vært noe i nærheten av den smittesprederen noen spådde.

Kanskje én

– Foreløpig vet vi om én person som kanskje ble smitta under demonstrasjonen. Jeg sier kanskje. Men det er litt tidlig å si, det kan komme tilfeller seinere denne uka, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo.

Han presiserer at det kan ta opptil 14 dager fra man blir smitta til man utvikler symptomer. Men likevel.

– Jeg ville tro at hvis mange var blitt smitta under demonstrasjonen, så skulle vi egentlig ha sett det nå. Heldigvis kan det se ut som om det har vært ganske lite smitte under demonstrasjonen, sier han.

Det går opp og ned

I løpet av forrige uke rapporterer smittevernoverlegen om 49 nye tilfeller av koronasmitte. Uka før var det hele 77. Begge deler ligger over de tre foregående ukene.

Tore W. Steen, smittevernoverlege i Oslo. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

– Ser vi nå en økning i juni?

– Vel. Ja og nei. Det går jo opp og ned. Vi ser ikke noen klar økning. Smitten er jo her i Oslo, men det er på mye lavere nivå enn det vi hadde i mars og april, sier Steen.

Han forteller at bydel Søndre Nordstrand har kommet spesielt høyt ut den siste tiden, knytta til flere familier som hadde en del tilfeller for noen uker siden.

– Tallene nå er såpass lave at det skal ikke mer til enn at du får smitte i en stor familie, så får det nokså store utslag på statistikken, sier han.

Verst i øst

Tallene Dagsavisen har innhentet fra Folkehelseinstituttet viser at ved siden av Søndre Nordstrand er Alna, Grorud, Stovner og Østensjø de neste på lista over bydeler med mest smitte nå, selv om tallene for alle er små. Og dette er tall som ikke er korrigert for størrelse på bydel.

Bydel Gamle Oslo derimot, som i starten av epidemiens utbrudd her til lands var stedet med mest smitte, har så langt i juni bare fem nye smittede.

– Det er mer smitte i øst enn i vest?

– Ja, det er det. For tiden er omtrent halvparten av de smittede etniske nordmenn og halvparten forskjellige grupper innvandrere. Det var veldig stor fokus på somaliere en periode, men nå ser vi ikke mer smitte blant somaliere enn blant andre grupper, forteller smittevernoverlegen.

