– Skuespillere er ganske ræva på å lyve

Hvem: Ida Elise Broch (36)

Hva: Skuespiller og forfatter.

Aktuell: I sommersamtale om egen diktsamling «Asapiens», på Storedal kultursenter i Skjeberg på søndag

Hei, i fjor høst kom du med diktsamlingen «Asapiens – Det brenner på dass og i rosenes leir». Hvem ønsker du å treffe med dine dikt?

– Med «Asapiens» ønsket jeg å nå ungdom og unge voksne spesielt, siden det er en samling dikt skrevet helt fra jeg var 18 år og til i dag. Det var spesielt å gi ut så gamle ting, jeg har jo utvikla meg, men det er noe av sjarmen og poenget med første boka. Alle er velkomne til å bli truffet og inspirert. Jeg sikter på at neste bok blir enda bedre og man kan på en måte følge utviklingen. Jeg jobber med å få poesien frem og ut til folk flest.

Hvorfor har du brukt 15 år på å samle ufiltrerte dikt?

– Jeg har bare alltid skrevet dikt, jeg fant min form og stemme der. Jeg samler på credo, ord og «nøkler» jeg finner på veien som jeg har behov for å fange ned på et vis. Å gi ut diktsamling var en fjern drøm jeg nesten ikke turte å håpe på. Å få det til var veldig viktig for meg.

Når og hvor materialiseres dine tanker i poesi?

– Jeg skriver hver dag og hele tiden, samler det umiddelbare i notater på mobilen, eller kvitteringer og servietter om jeg må. Skriveånden kommer plutselig og lurer i alt som er. Jeg blir spesielt inspirert av menneskemøter og gode samtaler, så jeg har en utømmelig kilde.

Livet svinger, i din poesi blir ytterpunktene store. Hvorfor tar vi ting for gitt?

– Jeg har alltid vært opptatt av dualiteter. Man kan ikke reflektere over en ting uten å se på dens motstykke. Livet er ikke «flatline» før du dør, det går jo opp og ned og frem og tilbake. Hmm... jeg tror ikke folk går rundt og aktivt tar ting for gitt, men jeg tror kanskje vi ikke alltid forstår hva vi har før vi mister det.

Søndag 25. juni blir det sommersamtale på Storedal kultursenter i Sarpsborg. Hva er det banebryteren Erling Stordahl har lært oss?

– Jeg er på ingen måte noen Erling Stordahl-ekspert. Det som snakker mest til meg og det jeg også er opptatt av er annerledeshet, og mennesker som får til det de vil på tross av sine utfordringer. Det er det livet og kunsten handler om. Det inspirerer og sprer håp og styrke til andre.

«Jeg kjempet for å være normal, fordi jeg var redd for å være annerledes.», sa Erling Stordahl om det å bli blind som guttunge. Hva er annerledeshet?

– Annerledeshet er noe jeg heier på. Er du deg selv, så er du annerledes – for ingen er som du. Aksepterer vi og tror på oss selv, så tillater vi samtidig andre det samme. Lever vi ikke autentisk i livet, så tror jeg man går glipp av mange gaver. Du skylder deg selv å leve som det mennesket du vil være og er. Folk er stort sett for opptatt med seg selv, så det vil ikke rokke i jordskorpa deres om du kommer og er litt annerledes. Det er bare originalt, og ikke «sauete».

Stordahl sa også: «Vi er alle annerledes.» Hva er forskjellen på en skuespiller og oss andre?

– Alle er skuespillere. Det er en myte at skuespillere er gode til å lyve, vi er ganske ræva på det etter mitt skjønn. Folk flest er bedre skuespillere enn meg i det dagligdagse. Livet er et maskeradeball, jeg møter opp med eget fjes og insisterer på å ikke tape på det.

Over til våre faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Farmor sine gamle barnebøker og H.C. Andersens «Lille Idas Blomster», min fars favoritt-fortelling. Han sa som femåring at han en dag ville ha en datter som skulle hete Ida. Ida er den eneste som kan se at blomstene våkner og danser om natten.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familie, gøye og interessante mennesker.

Hvem var din barndomshelt?

– Storesøstra mi Maria.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er så dårlig med navn.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Danser i gatene på vei hjem med musikk i øret.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mot systemet som ikke funker helt, eller jobber for oss. Alt virker motivert av profitt.

Er det noe du angrer på?

– Jeg er feilbar som folk flest. Angra nettopp på hva jeg hadde tenkt å svare på dette spørsmålet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Rupaul Charles, the queen of drag.

