100 års jubileum for blind visjonær: – Mer klarsynt enn de fleste

I år markeres hundre år siden den blinde banebryteren fra Sarpsborg, Erling Stordahl (1923-2023), ble født. En rekke arrangement står på plakaten.

«Konsert i mørket» er allerede gjennomført. Nå står midtsommerfeiring, kammerfest, pilegrimsvandring, sommerutstillinger, jubileumsfeiring på Stordahls fødselsdag og ikke minst teaterforestillingen «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes» for tur.

– Når jeg har jobbet med historien om Erling Stordahl, blir jeg bare mer og mer fascinert av den oppfinnsomme mannen som kunne gjøre gull av gråstein i forhold til sine ideer, sier regissør og konstituert styreleder på Storedal kultursenter, Karl Erik Solgård.

Dirigent for Sarpsborg kammerkor, Carl-Andreas Næss og Rune Halvorsen Kammerfest i Østfold er noen av utøverne som samarbeider med Karl Erik Solgård (til høyre) om jubileet på Storedal kultursenter. (Tomm Pentz Pedersen)

[ Ber Statsforvalteren om tilsyn: – Kampen for min datter er som David mot Goliat ]

Så med tankene og hjertet

Forfatteren Jon Gangdal har skrevet boka «Det muliges kunst – 50 år med Beitostølen helsesportsenter». Tirsdag 1. august, på Quality hotel i Sarpsborg, innleder han samtalen: «Hva er et verdig liv?». Her deltar også advokat Geir Lippestad, direktør for Beitostølen helsesportsenter, Astrid Nyquist og leder av Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik.

– Ingen har hatt større betydning for funksjonshemmedes rettigheter i Norge og flere andre land, enn blinde Erling Stordahl. Han var mer klarsynt og fremsynt enn de fleste som kan se med øynene, fordi han så med tankene og hjertet. Slik kunne han se hver enkelt, og hva det enkelte mennesket trengte for å bli den beste utgaven av seg selv – uansett forutsetninger, sier Gangdal og legger til:

– For Erling Stordahl var ingen annerledes, fordi vi alle er det. Med disse egenskapene tiltrakk Stordahl seg også mange dyktige mennesker som fortsatt synes det er mye mer inspirerende og meningsfylt å jobbe med mennesker som får muligheten til å lykkes på sine egne premisser.

Jon Gangdal har skrevet boka om 50 års jubileet til Beitostølen helsesportsenter. – Det var nok likevel Storedal kultursenter i Skjeberg som lå Erling Stordahls hjerte nærmest, mener forfatteren. (Tomm Pentz Pedersen)

[ – Du må være sterk for å være svak, og svak for å være sterk ]

Mye på plakaten

Karl Erik Solgård presenterer et rikholdig sommerprogram på Storedal kultursenter i Skjeberg.

– Hundreårsjubileet for mannen som lærte oss å se mennesket på nye måter, markeres selvfølgelig skikkelig, sier Solgård, og ramser opp:

– Allerede lørdag 24. juni blir det konsert i amfiet med Østfold Serenadeensemble, St. Croix strykekvartett og Sarpsborg kammerkor. Dagen etter presenterer skuespiller og forfatter Ida Elise Broch sin diktsamling ««Asapiens»». Deretter overtar forfatter og hardingfelespilleren Knut Buen scenegulvet. I slutten av juli inntar Bjørn Skagestad amfiet med teaterforestillingen om Stordahl liv. Tirsdag 1. august, foredrag, samtaler og lunsj.

Skuespiller Bjørn Skagestad (71) kan selv kjenne på følelsen av annerledeshet. (Tomm Pentz Pedersen)

---

100 ÅRS JUBILEUM FOR ERLING STORDAHL

Lørdag 24. juni, Storedal kultursenter: Midtsommerfeiring med Kammerfest i Østfold og Sarpsborg Kammerkor. 15:00 Familiekonsert 17:00 Midtsommerkonsert 19:00 Vandring fra Storedal til Hunn.

Søndag 25. juni, Storedal kultursenter: Sommersamtaler. 15:00 Skuespiller og forfatter Ida Elise Broch presenterer sin diktsamling «Asapiens». Deretter kommer musiker og forfatter Knut Buen. Han spiller og samtaler med tema: Mellom hjertets slag – og felas drag.

Tirsdag 1. august, Quality hotel Sarpsborg: 13:00-17:00 Foredrag, samtaler og lunsj. Forhåndssalg av billetter. Samtale om Erling Stordahls fargerike liv og banebrytende virke. Hva kan vi lære av ham i dag? Forfatter Jon Gangdal, advokat Geir Lippestad, direktør for Beitostølen helsesportsenter, Astrid Nyquist og leder av Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik. Musikk ved Espen Leite. 17:30 kransenedleggelse ved Erling Stordahls grav.

28, 29 og 30. juli, og 1.august, amfiet Storedal kultursenter: Forestillingen «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes». Skuespiller Bjørn Skagestad og musiker Espen Leite.

Sommerutstillinger, Storedal kultursenter: 24. juni til 23. juli, salgsutstilling med karikaturtegner Christian Bloom. 28. juli til 20. august, salgsutstilling med billedkunstner Vibeke Jerkaas.

---

[ Nært for Bjørn Skagestad i forestilling om annerledeshet ]

Politikere har mye å lære

Journalisten, forfatteren, foredragsholderen og friluftsmannen Jon Gangdal er fascinert av Erling Stordahls liv og virke. Målsettinger, visjoner og verdigrunnlag.

– Har Erling Stordahls verdier fortsatt aktualitet?

– Dagens diagnosesamfunn setter merkelapper på mennesker ut fra hva de feiler. Institusjonene som den dag i dag følger Erlings Stordahls tankegang, gjør det motsatte og spør hver enkelt – uavhengig av diagnose: Hva kan du få til? Med det som utgangspunkt blir det daglig skapt små og store «undere» med mennesker som ellers ville fortsatt et liv i mørket. Her er det mye å lære både for både lokale, regionale og nasjonale politikere, andre beslutningstakere – og oss alle! mener Gangdal.

– Gjennom Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og Storedal Kultursenter skapte Erling Stordahl på 1960- og 1970-taller tre unike institusjoner og et verdigrunnlag som dessverre fremdeles ligger langt forut for sin tid. Den norske velferdsstaten greier ennå ikke å tilby alle mennesker det de trenger for å kunne leve et verdig liv. Ikke fordi det mangler penger, men manglende forståelse for hvilke verdier som ligger i alle kan få være med å bidra ute fra sine egne forutsetninger, avslutter han.

---

STOREDAL KULTURSENTER

Park- og kulturanlegget i Skjeberg består av lydskulpturen «Ode til lyset» av Arnold Haukeland med musikk av Arne Nordheim, utendørs amfiteater og studiehage med over 200 forskjellige planter. (Tomm Pentz Pedersen)

I 2023 feires 100-års jubileet for ildsjelen og banebryteren Erling Stordahl (1923 – 1994). Den blinde pionerens personlige reise dannet grunnlaget for en livsfilosofi gyldig for alle som synes livet kan være krevende iblant, og er førende for 100 års jubileet. I 1960-årene tok livet til Erling Stordahl en ny vending. Han skapte Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og Storedal kultursenter.

Kilde: Storedal kultursenter

---