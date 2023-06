Fra «Exit» og «Forræder» til spel i Ørje

20.000 publikummere i Ørje sluseamfi har allerede sett historien om kanalbyggeren Engebret Soot. Kjent som Haldenkanalens far. Uten formell utdannelse brakte han nye vannveier og dampbåter på midten av 1800-tallet til Haldenvassdraget.

Unik mulighet

Agnes Kittelsen har hovedrollen i oppsetningen «Sin fars datter» , Lasse Lindtner ikler seg rollen Engebret Soot – Anne Marie Ottersen som Anne Soot.

– Når det nærmer seg sommeren sies det at skuespillere leter i skuffen, finner et sverd og drar til et spel, ler Anne Marie Ottersen.

Skuespiller og ektemann Lasse Lindtner, nikker:

– Det er nesten samme hvilken retning du snur deg så er det et spel på gang.

Profesjonelle skuespillere er mye surere. — Agnes Kittelsen om fordelen av å spille sammen med amatører

Samtidig en unik mulighet for oss profesjonelle skuespillere, mener Anne Marie Ottersen.

– Få komme ut. Treffe folk. Være nær. Bli venner med. Snakke med og spille på forskjellige steder – kontra vår vanlige tilværelse innelukket på teatrene – det er en gave i seg selv.

Soot-spelet. (Michael Marveng-Puckett )

Kittelsen med spel-erfaring

Agnes Kittelsen er kjent fra ulike roller på Nationaltheatret, film og TV. Ti år som skuespiller i en vikingmusikal på naturscenen ved Stadhavet, ikke like kjent.

– Som nyutdannet ung skuespiller fikk jeg en fantastisk mulighet til å være med i Herøyspelet på Sunnmøre. Jo da, med vikingparykker og tykke pelser på en værhard utescene. Men lærdommen av «å ta» et nesten uendelig stort rom, er en erfaring som har fulgt meg, mener Kittelsen og legger til:

– Spel er en unik teaterform i Norge. Den betyr mye for mange, med ringvirkninger vi ikke kan sette en prislapp på. En tradisjon å være stolt av.

Soot-spelet

Ørje sluseamfi. (Michael Marveng-Puckett )

Oppsetningen «Sin fars datter» spilles i Ørje Sluseamfi, Marker kommune, Østfold.

Soot-spelet er historien om husmannsgutten Engebret Soot, som hørte sangen fra bekken, lot vannet bestemme sin vei og ble Haldenkanalens far.

I hovedrollene: Agnes Kittelsen, Lasse Lindtner, Anne Marie Ottersen, Johan Østereng og Andreas Humlekjær. I tillegg er over 30 amatører med.

Musikere: Bjørn Halstensen (piano), Mads Raknerud (gitar), Ingar Guttormsen (bass), Bjørn Einar Hanstveit (perkusjon) og Alexander Rybak (fiolin).

For noen år siden gikk teaterviter og teaterkritiker Julie Rongved Amundsen hardt ut mot spel i Norge. «En del norske spel holder lav teaterkvalitet. De er deklamerende, ideologisk selvhøytidelige og har veldig ofte dårlige tekster og dramaturgi», sa hun til NRK.

Skuespiller Anne Marie Ottersen kontrer raskt teaterkritikerens uttalelser:

– Det er jo bare tull. Hun må ha hatt noen dårlige dager i forkant av en slik uttalelse.

Lasse Lindtner supplerer:

– Spel og lokalhistoriske oppsetninger er identitetsbyggende. Uten tvil.

På vei ombord i D/S «Engebret Soot» og klar for årets spel i Ørje. Fra venstre: kapellmester Bjørn Halstensen. Skuespillerne: Johan Østereng, Agnes Kittelsen, Anne Marie Ottersen og Lasse Lindtner. Til høyre: Anneli Sollie, kunstnerisk ansvarlig, manus og regi. (Tomm Pentz Pedersen)

Roser amatørene

Skuespillertrioen roser samarbeidet med amatører både på og ved scenen.

– Jeg er rett og slett imponert, konstaterer Lasse Lindtner.

Agnes Kittelsen trekker gjerne fram amatørenes smittende spilleglede.

– Profesjonelle skuespillere er mye surere. Når man begynner på en ny produksjon med profesjonelle kolleger blir det ofte en litt tungrodd start. Den finnes ikke her, entusiasmen og iveren smitter over. Det gir høy arbeidslyst – er godt å kjenne på.

Henning Kvitnes har komponert musikken til årets oppsetning. Bjørn Halstensen er kapellmester. Som musikkansvarlig ser han også fordelene med å blande profesjonelle og amatører.

– Profesjonelle tar ofte ting lettere. Men motivasjonen og gløden hos amatørene er helt annerledes. Alle har startet et sted, mange med høye mål og drømmer. Få mulighet til å være med på en slik oppsetning er den beste læringen de kan få, mener Halstensen.

I spilleperioden kan Agnes Kittelsen, Anne Marie Ottersen og Lasse Lindtner nyte fritiden i hytter ved idylliske Aremarksjøen. Kittelsen har allerede blitt så forelsket i området at hun har startet søket etter en hyttetomt til familien.

Ingen forrædere privat

Ekteparet Ottersen og Lindtner har nylig vært med i TV-serien «Forræder». Nå er de sammen på scenen i sluseteateret. Anne Marie Ottersen avviser med en smittende latter spørsmålet om fremtidens oppdrag kun aksepteres hvis begge engasjeres på samme scene.

– I yrkeslivet har vi allerede skilt lag. Lasse på teateret og jeg på TV.

Skuespiller Lasse Lindtner erfarte at han ikke kjente sin kone Anne Marie Ottersen godt nok. (Tomm Pentz Pedersen)

– Etter hva vi fikk se på TV-programmet «Forræder», kjente du ikke din kone like godt som du trodde selv, Lasse Lindtner?

– Nei, det kan du trygt si, ler han.

– Det var to ting som ble morsomt med TV-serien «Forræder». Jeg ble forræder og Lasses reaksjoner, gliser Ottersen, og etterligner ektemannens utsagn:

– «Hun klarer ikke å lyve for meg. Det ser jeg med en gang. Hun blir rød i kinnene og tydelig berørt av løgnen.» Særlig, tenkte jeg. Nei. Han ble lurt. Men det var jo den «forbannede» Aslak Maurstad som vant hele greia og vippet meg ut.

Nå står teater ikke langt fra svenskegrensa på plakaten. Historien om Engebret Soots førstefødte datter Inger Marie, skal fortelles. En sterk kvinne som dramatisk får prøve sin styrke, og følger i sin fars fotspor. Men også opplever svik.

Kammerspill på stor scene

«Slusespillet om Engebret Soot» ble originalt skrevet av Ole Karsten Andersen i 1986 og har siden blitt fremført ved ulike anledninger. I 2015 ble en videreutvikling av dette kalt Soot-spelet «Sangen fra Sootbekken», lansert som et av Norske Historiske Spel av initiativtakerne Anneli Sollie og Alexander Rambøl.

Soot-spelet. (Michael Marveng-Puckett )

Historien om husmannsgutten som ble kanalbygger, i 1849 åpnet Norges første slusekanal «Soots kanal», har fascinert mange. Anneli Sollie er manusforfatter, regissør og kunstnerisk ansvarlig. Sollie er smidd i hymens lenker på dampbåten D/S «Engebret Soot». Kanalbyggeren Soots spennende liv har blitt en viktig del av livet.

– Mitt første møte med bygda Ørje var en lokal revyoppsetning som het «Soot, salt og syrlig». Da fikk jeg høre at «vi har en Soot i oss alle». Deretter har Soot fulgt oss.

I år står skuespillerne Kittelsen, Lindtner og Ottersen på scenen. Tidligere har Dennis Storhøi, Samuel Fröler, Kjersti Elvik, Alexander Rybak, Atle Pettersen, Stig Henrik Hoff, Ingar Helge Gimle og Nils Norberg inntatt amfiet ved slusene i Ørje. Noe som har tiltrukket seg langveisfarende publikummere.

– Det stemmer. Kun ti prosent av billettkjøperne kommer fra regionen, ellers resten av landet, forteller regissør Anneli Sollie, og forklarer hvorfor Østfold også har et spel:

– Historiske spel kan søke om prosjektmidler. Vi oppfyller kravene. Forestillingen er historisk, på et geografisk riktig sted i forhold til handlingen og engasjerer både profesjonell og amatører. Men for meg er det teater spilt utendørs. Et kammerspill på en kjempestor scene.

