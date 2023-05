Talentdommer Dennis håper det dukker opp noen buktalere

---

Hvem: Dennis Storhøi (62)

Hva: Skuespiller som har medvirket i flere film- og TV-produksjoner.

Aktuell: Dommer i høstens «Norske talenter» på TVNorge.

Hei. Dans, kaninhopp og kan hende sverdsluking? Til høsten setter du deg i dommerpanelet til «Norske talenter». Hvor enkelt er det å begeistre Dennis Storhøi?

– Jeg lar meg lett begeistre over talenter som har glede av det de gjør, og klarer å formidle til meg og oss. Ingen følelse er bedre i meg da.

På Facebook har du oppfordret folk til å finne fram blokkfløyta og melde seg på talentkonkurransen. Det betyr at blokkfløyta ikke var et «mareritt» for deg på skolen?

– Jeg er redd jeg var en middelmådig blokkfløyteelev i musikktimen. Det hadde kanskje noe med lyden i instrumentet som av hensyn til omgivelsene ikke tillot øving i hjemmet.

Du, som har en fortid bak stortromma i Kråkerøy skolekorps, hva bør landets trommeentusiaster gjøre for å få virvle inn på scenen?

– Jøss, er den fortiden allment kjent? Imponerende! Jeg er uhyre svak for trommer og korpsmusikk så det er bare å hive seg på med stor entusiasme.

Er det noen spesielle talenter du håper skal dukke opp?

– Det var det med de som mestrer buktaling da… Mestrer, altså.

For fire år siden deltok Fredrikstad barne- og ungdomsteater i «Norske talenter». Hva imponerer deg når et lokalt teaterensemble tar Norge med storm?

– Det er dette med gleden. Når jeg ser hvor hardt teamet har jobbet, og kjenner den ultimate gleden over å formidle. I tillegg til kontakten som oppstår mellom scene og sal. Når det klaffer, er det en veldig sterk opplevelse.

«Norske Talenter» har premiere først til høsten, hva står på blokka nå?

– Noen veldig spennende prosjekter som jeg dessverre ikke kan si noe om nå, siden det ikke er offentlig ennå. Men jeg skal på Gålå og spille Knappestøperen i Peer Gynt fra 4. til 12. august, det er siste året i denne oppsetningen.

I «Norske talenter» konkurreres det i alle sjangere og på tvers av alle aldersklasser. Etter å ha vært å se på TV 2 tidligere, har talentrealityen premiere på TVNorge til høsten. Programleder Solveig Kloppen i midten med juryen, f.v. Dennis Storhøi, Hkeem, Stian Blipp og Silya Nymoen. Foto: TVNorge (NTB kultur)

… over til våre faste spørsmål, hvilket teaterstykke har gjort størst inntrykk på deg?

– Uten tvil «Heathers», med Plankebyen Ungdomsteater som går på City Scene. Det var en sjelden sterk opplevelse og forteller meg at vi veldig snart bør ta sikte på en skikkelig scene i Fredrikstad. Det er talenter her som er så ufattelig dyktige. Med sann spilleglede, samt evnen til å formidle viktige ting på en usedvanlig måte.

Hva gjør deg lykkelig?

– At jeg puster.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Går barbeint.

Er det noe du angrer på?

– Det må være at jeg har brukt relativt mye tid på å prøve å gjøre ting «riktig».

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det hadde vært gøy å kunne reise både fremover og bakover i tid.

Hvem var din barndomshelt?

– Arsène Lupin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Demokrati og menneskeverd.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Winston Churchill, Olivia Colman og Richard Burton.

